Дикая Армения

Побывать в ущелье реки Касах, отдохнуть у Апаранского водохранилища и увидеть потухший вулкан
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по самым удивительным и живописным местам Армении! Вы увидите церковь, которая на 3-4 месяца в году оказывается под водой, узнаете легенды стоящего на обрыве монастыря, побываете на одной из самых высоких точек Северного Кавказа и познакомитесь с древними артефактами.
Дикая Армения
Дикая Армения
Дикая Армения
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Апаранское водохранилище, где вы прогуляетесь по пляжу, насладитесь красотой природы и оцените величие человеческого творения. На левом берегу находится церковь Святых Петра и Павла 5 века. После постройки водохранилища, начиная с 1967 года, церковь «поглощается» водой и остаётся под ней в течение 3-4 месяцев ежегодно.

Ущелье реки Касах, которое входит в список государственных природных памятников. Вы посетите стоящий на обрыве монастырь Сагмосаванк, который по легенде стал спасителем Армении в военные годы, и окунётесь в атмосферу древней культуры и истории.

Гора Араилер и монастырь Цахкеванк. Араилер — потухший вулкан и одна из самых высоких точек Северного Кавказа. Гид расскажет вам, что обозначает её название и память о каком царе она хранит. Рядом находится древнейшая христианская святыня Армении — монастырь Цахкеванк 4 века. Вы рассмотрите уникальную архитектуру и изучите исторические артефакты.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на современном комфортабельном внедорожнике Jeep Cherokee Trailhawk. Мы встретим вас у отеля и после экскурсии отвезём обратно
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Весь тур будет снят на дрон Dji mini 4 pro (формат вертикальной съёмки). Через несколько дней я смонтирую для вас красивое видео о вашем путешествии
  • В стоимость всё включено, в том числе пикник на природе и съёмка на дрон
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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