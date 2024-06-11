Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по самым удивительным и живописным местам Армении! Вы увидите церковь, которая на 3-4 месяца в году оказывается под водой, узнаете легенды стоящего на обрыве монастыря, побываете на одной из самых высоких точек Северного Кавказа и познакомитесь с древними артефактами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Апаранское водохранилище, где вы прогуляетесь по пляжу, насладитесь красотой природы и оцените величие человеческого творения. На левом берегу находится церковь Святых Петра и Павла 5 века. После постройки водохранилища, начиная с 1967 года, церковь «поглощается» водой и остаётся под ней в течение 3-4 месяцев ежегодно.

Ущелье реки Касах, которое входит в список государственных природных памятников. Вы посетите стоящий на обрыве монастырь Сагмосаванк, который по легенде стал спасителем Армении в военные годы, и окунётесь в атмосферу древней культуры и истории.

Гора Араилер и монастырь Цахкеванк. Араилер — потухший вулкан и одна из самых высоких точек Северного Кавказа. Гид расскажет вам, что обозначает её название и память о каком царе она хранит. Рядом находится древнейшая христианская святыня Армении — монастырь Цахкеванк 4 века. Вы рассмотрите уникальную архитектуру и изучите исторические артефакты.

Организационные детали