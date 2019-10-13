3 отзыва оставили туристы

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Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк

Побывать у подножия Арарата и в Пещере птиц, посетить храмы и монастыри и услышать историю Армении

5
3 отзыва
Valentine
Valentine – Гид из Еревана
Эта экскурсия ⛳ — сочетание прекрасной природы, исторических мест и духовных памятников.

Вы побываете в монастырях Татев и Нораванк, разместившихся возле ущелий.

Увидите пещеру, где 5 тысяч лет назад делали и хранили вино 🍷.

В церкви Хор-Вирап узнаете о становлении христианства в Армении.

Я расскажу о древних княжеских родах, культуре и религии армян.

А после мы отдохнем за бокалом вина на дегустации в винном заводе Арени.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • В горы
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От €200 за экскурсию

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Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк

Что вас ожидает

У подножья горы
Мы отправимся из Еревана к подножью великой горы ⛰️ Арарат, пересекая цветущую Араратскую долину и проезжая по Шелковому пути. Вы увидите руины города Арташат, древней столицы ⭐️, построенной во втором тысячелетии до нашей эры. Город 🏙️ этот был разрушен римлянами, а потом ими же восстановлен — вы узнаете, как так получилось. А затем посетите христианскую церковь в Хор-Вирап, построенную на месте языческого храма богини Анаит, и я объясню, как с этим местом связано зарождение христианства в Армении.

Полет к Татеву
Татев — средневековый духовный центр Армении, названный в честь одного из 70 учеников Христа. Попасть в монастырь через каньон можно не только по автомобильной дороге: многие предпочитают перенестись сюда на «Крыльях Татева» — это канатная дорога, расположенная над глубоким ущельем. «Полет» в кабинке займет 15 минут.
В Татеве вы увидите храм Петра и Павла — в 9 веке в его основании нашли мощи святых апостолов. Я расскажу об архитектуре и истории 📖 храма; когда-то здесь был университет, который действовал вплоть до нашествия тимуридов в 14-15 веках. Вы услышите о князьях Орбелянах и Захарянах, царице Тамаре и борьбе князей с монголами, а после познакомитесь с творчеством средневекового мыслителя, священника и поэта Нарекаци.

Монастырь среди багряных гор
После обеда в небольшом ресторане, где подают особое блюдо — ручьевую форель, — мы проедем по одной из красивейших дорог к каньону Нораванка. Среди гор, красных из-за железа в составе породы, возвышается средневековый монастырь. Вы увидите церковь Богородицы, архитектор которой работал с камнем так, словно это податливый воск — и был прославлен за тонкое мастерство.

Сокровища Арени
Вы заглянете в древнюю Пещеру Птиц, где еще 5, 5 тысяч лет назад производили и хранили вино 🍷. Здесь были найдены образцы тканей и самая древняя в мире обувь, кувшины для зерна и даже грецкие орехи. А после мы можем отправиться на дегустацию вина Арени, получаемого современными виноделами из того же сорта винограда, из которого делали вино наши предки.

Организационные детали

  • Эта экскурсия ⛳ возможна и без посещения Татева: только Хор-Вирап, пещера Арени, дегустация вина Арени и Нораванк. В этом случае цена снижается до 137 евро. Длительность укороченной поездки — 6, 5-7 часов.
  • В стоимость экскурсии 🧭 входят минеральная вода и кофе; обед, дегустация вина и билеты 🎫 на канатную дорогу оплачиваются отдельно.
  • Стоимость билета на канатную дорогу — 5-7 тысяч драм (10-12 евро). По желанию мы можем прокатиться на канатной дороге только в одну сторону, а обратно вернуться на автомобиле 🚘, что снизит ваши расходы.
  • Дегустация вина Арени возможна в двух местах винного завода. Стоимость дегустации в одном месте — 400 драм, в другом — около 2 тысяч драм (5 евро).
Начало и место завершения
🚩 — у вашей гостиницы
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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3 отзыва оставили туристы

13 октября 2019
Очень. Понравилась экскурсия Великолепные места. хотя дорога долгая всеровно стоит увидеть Татев и Нораванк своими глазами. Валентина отличный собиседник. Хороший экскурсовод.. Отлично знает материал. Спасибо за экскурсию.
6 августа 2019
Заказывали эту экскурсию в середине июня, виды по дороге открываются шикарные. В предгорьях ещё цвели маки и ромашки. В организации экскурсии всё продумано до мелочей, нам туристам остаётся только слушать, задавать вопросы и наслаждаться :-) Валентина интересный рассказчик и приятный человек. Рекомендую всем выезжать рано (мы выехали в 7), тогда в город вернётесь в девятом часу вечера. После этой экскурсии на следующий день не берите экскурсии с выездом из города, просто погуляйте по окрестностям, чтобы впечатления полностью сформировались. Спасибо, Валентина, за незабываемую поездку!
23 мая 2019
Спасибо Валентине за замечательную экскурсию! Да, экскурсия очень длинная, да очень насыщенная. Да, устали под конец. Но сознательно выбирали максимальную нагрузку, и нисколько об этом не жалеем. Дальняя точка маршрута очень далеко от старта (Еревана). Но Валентина грамотно составила график движения и остановок и в ту и в другую сторону. По содержанию - и подробный рассказ об истории посещаемых мест и просто заметки вдоль дороги "здесь живут аисты - видите?" - просто отлично. Отдельное спасибо нашему водителю: езда по горным серпантинам - это что-то! Но всё было корректно, безопасно и разумно быстро. Илья и Светлана

Valentine проводит ещё 6 экскурсий

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