3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

У подножья горы

Мы отправимся из Еревана к подножью великой горы ⛰️ Арарат, пересекая цветущую Араратскую долину и проезжая по Шелковому пути. Вы увидите руины города Арташат, древней столицы ⭐️, построенной во втором тысячелетии до нашей эры. Город 🏙️ этот был разрушен римлянами, а потом ими же восстановлен — вы узнаете, как так получилось. А затем посетите христианскую церковь в Хор-Вирап, построенную на месте языческого храма богини Анаит, и я объясню, как с этим местом связано зарождение христианства в Армении.

Полет к Татеву

Татев — средневековый духовный центр Армении, названный в честь одного из 70 учеников Христа. Попасть в монастырь через каньон можно не только по автомобильной дороге: многие предпочитают перенестись сюда на «Крыльях Татева» — это канатная дорога, расположенная над глубоким ущельем. «Полет» в кабинке займет 15 минут.

В Татеве вы увидите храм Петра и Павла — в 9 веке в его основании нашли мощи святых апостолов. Я расскажу об архитектуре и истории 📖 храма; когда-то здесь был университет, который действовал вплоть до нашествия тимуридов в 14-15 веках. Вы услышите о князьях Орбелянах и Захарянах, царице Тамаре и борьбе князей с монголами, а после познакомитесь с творчеством средневекового мыслителя, священника и поэта Нарекаци.

Монастырь среди багряных гор

После обеда в небольшом ресторане, где подают особое блюдо — ручьевую форель, — мы проедем по одной из красивейших дорог к каньону Нораванка. Среди гор, красных из-за железа в составе породы, возвышается средневековый монастырь. Вы увидите церковь Богородицы, архитектор которой работал с камнем так, словно это податливый воск — и был прославлен за тонкое мастерство.

Сокровища Арени

Вы заглянете в древнюю Пещеру Птиц, где еще 5, 5 тысяч лет назад производили и хранили вино 🍷. Здесь были найдены образцы тканей и самая древняя в мире обувь, кувшины для зерна и даже грецкие орехи. А после мы можем отправиться на дегустацию вина Арени, получаемого современными виноделами из того же сорта винограда, из которого делали вино наши предки.

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