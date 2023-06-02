Вовремя тура Вы побываете в одном из самых зеленых уголков Армении — Лорийской области, где сосредоточены уникальные памятники средневековой архитектуры – монастыри Ахпат, Санаин, а также музей братьев Микоян и пещера Мендз Эр. А еще мы попадем в одну из самых величественных крепостей на территории Армении – в Ахталу.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Монастырь Ахпат
- Монастырь Санаин
- Музей братьев Микоян
- Пещера Мендз Эр
- Крепость Ахтала
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Монастыри Ахпат и Санаин тесно взаимосвязаны и расположены в 20 минутах езды друг от друга. Легенда гласит, что оба монастыря были построены масонами отцом и сыном, но Санаин был построен раньше. Название монастыря Санаин, построенного отцом, означает «этот старше другого», тогда как Ахпат означает «великая стена». Главные храмы в обоих комплексах были построены княгиней Хосровануйш, в честь процветания ее двух сыновей, князей Смбата и Кюрикэ, чьи изображения можно увидеть на восточной стене церкви в Санаине. Главная церковь в комплексе Ахпата — церковь Св. Ншана была построена в 976 году, а главная церковь в комплексе Санаин была построена на 30 лет раньше.
В селе Санаин вы также посетите музей братьев Микоян, открытый в честь Артeма Микояна, творческого гения и со-дизайнера истребителей «МИГ», и Анастаса Микояна, одного из самых долгослужащих членов Советского Политбюро. Самым волнующим экспонатом мемориала является экспонат самолета «МИГ 21». В музее представлено много снимков и артефактов из жизни братьев Микоян, личные вещи семьи Микоянов, документальные материалы об их творчестве и служебный автомобиль Артема Микояна.
Следующая остановка — пещера Мендз Эр. В этом месте было найдены множество доисторических артефактов, которые сейчас представлены в музее пещеры. Из местного ресторана открывается чудесный вид на нетронутую природу Лорийской области.
Последняя остановка — крепость Ахтала, которую относят к X веку. Она является одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Армении и имеет только один вход, который расположен в северной части. Внутри крепости расположен Ахтальский монастырь, состоящий из трех церквей, главной из которых является церковь Святого Аствацацина и славится своими великолепными средневековыми фресками, колокольни и каменных жилищ. Кроме того, здесь можно увидеть двухэтажное жилище монахов и огромное количество изящных резных хачкаров. А еще говорят, что здесь когда-то хранился крест, который был использован Иоанном Крестителем для крещения Иисуса Христа.
Важно знать:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Желательно брать теплую одежду, так как климат, где расположены достопримечательности, может отличаться от климата в Ереване.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (минивэн)
- Услуга профессионального гида (при выборе билета с гидом)
- Входные билеты
- Бутилированная вода
- Бесплатный Wi-Fi
- Трансфер (встреча и возвращение в ваш отель)
- Что не входит
- Традиционный обед
- Который можно заказать за дополнительную плату
- Место начала и завершения?
- Ваше место пребывания в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Желательно брать теплую одежду
- Так как климат
- Где расположены достопримечательности
- Может отличаться от климата в Ереване
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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