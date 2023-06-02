Монастыри Ахпат и Санаин тесно взаимосвязаны и расположены в 20 минутах езды друг от друга. Легенда гласит, что оба монастыря были построены масонами отцом и сыном, но Санаин был построен раньше. Название монастыря Санаин, построенного отцом, означает «этот старше другого», тогда как Ахпат означает «великая стена». Главные храмы в обоих комплексах были построены княгиней Хосровануйш, в честь процветания ее двух сыновей, князей Смбата и Кюрикэ, чьи изображения можно увидеть на восточной стене церкви в Санаине. Главная церковь в комплексе Ахпата — церковь Св. Ншана была построена в 976 году, а главная церковь в комплексе Санаин была построена на 30 лет раньше.

В селе Санаин вы также посетите музей братьев Микоян, открытый в честь Артeма Микояна, творческого гения и со-дизайнера истребителей «МИГ», и Анастаса Микояна, одного из самых долгослужащих членов Советского Политбюро. Самым волнующим экспонатом мемориала является экспонат самолета «МИГ 21». В музее представлено много снимков и артефактов из жизни братьев Микоян, личные вещи семьи Микоянов, документальные материалы об их творчестве и служебный автомобиль Артема Микояна.

Следующая остановка — пещера Мендз Эр. В этом месте было найдены множество доисторических артефактов, которые сейчас представлены в музее пещеры. Из местного ресторана открывается чудесный вид на нетронутую природу Лорийской области.

Последняя остановка — крепость Ахтала, которую относят к X веку. Она является одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Армении и имеет только один вход, который расположен в северной части. Внутри крепости расположен Ахтальский монастырь, состоящий из трех церквей, главной из которых является церковь Святого Аствацацина и славится своими великолепными средневековыми фресками, колокольни и каменных жилищ. Кроме того, здесь можно увидеть двухэтажное жилище монахов и огромное количество изящных резных хачкаров. А еще говорят, что здесь когда-то хранился крест, который был использован Иоанном Крестителем для крещения Иисуса Христа.

Важно знать:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Желательно брать теплую одежду, так как климат, где расположены достопримечательности, может отличаться от климата в Ереване.