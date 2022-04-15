Древние храмы и природа Армении за 4 дня

Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца

Авторский тур
Мы покажем вам, что такое настоящее армянское гостеприимство.

Каждый день будем открывать разные грани Армении: вы познакомитесь со столицей Ереваном, узнайте истории о «розовом городе» и поднимитесь на Каскад.

А потом мы исследуем окрестности: будем заходить в древние храмы, слушать симфонию базальтового органа, кататься на канатной дороге в горах и любоваться озером Севан.
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Граждане РФ, достигшие 14 лет, могут посетить Армению по внутреннему паспорту. Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт. Гражданам других стран также не виза не нужна, она ставится по прилету.

Прибывающим иностранным гражданам нужно взять с собой справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда, или сертификат о полной вакцинации против COVID-19 в дозировках, определенных в соответствии с инструкциями по применению конкретной вакцины (Армения признает «Спутник V» и другие российские вакцины).

Можно участвовать с детьми любого возраста: дети до 5 лет бесплатно, если в отеле они не будут занимать отдельную кровать, а для детей от 5 до 12 лет скидка 50%.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Международный Аэропорт Звартноц
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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