Древние, современные и природные чудеса Армении

Увидеть старинные храмы, погулять по горам и насладиться ароматными винами

Авторский тур
Каждый день путешествия вы будете знакомиться с природными и рукотворными чудесами яркой и колоритной страны.

Ереван, Гегард, Гарни, Севан, Дилижан, Джермук — малая часть того, что предстоит увидеть.

Научитесь печь армянский лаваш, узнаете интересные предания и легенды.

Мы покажем вам языческую, христианскую и современную Армению, горы и долины, леса и степи.

Окружим знаменитым гостеприимством, угостим домашними винами и аппетитными блюдами традиционной кухни.

Запаситесь воспоминаниями и зарядитесь солнцем!
Древние, современные и природные чудеса Армении
Древние, современные и природные чудеса Армении
Древние, современные и природные чудеса Армении
Древние, современные и природные чудеса Армении
Древние, современные и природные чудеса Армении
Древние, современные и природные чудеса Армении
Древние, современные и природные чудеса Армении
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, головной убор, зонтик.

Возможно участие с детьми старше 6 лет. Стоимость тура для детей составляет 760 евро.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ереван, аэропорт Звартноц, время по договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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