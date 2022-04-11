Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой тёплую одежду, головной убор, зонтик.
Возможно участие с детьми старше 6 лет. Стоимость тура для детей составляет 760 евро.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ереван, аэропорт Звартноц, время по договорённости
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Анна — Организатор в Ереване
Провела 1 экскурсию для 0 туристов
Командой профессионалов организуем путешествие вашей мечты. Предлагаем туристические пакеты, бронируем отели, услуги гида, трансферы на комфортабельном транспорте, питание, входные билеты в музеи и многое другое. Важнейшим приоритетом для нас является постоянное обновление ассортимента предложений в соответствии с тенденциями развития рынка. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Запаситесь воспоминаниями и зарядитесь солнцем!