Каждый день путешествия вы будете знакомиться с природными и рукотворными чудесами яркой и колоритной страны.



Ереван, Гегард, Гарни, Севан, Дилижан, Джермук — малая часть того, что предстоит увидеть.



Научитесь печь армянский лаваш, узнаете интересные предания и легенды.



Мы покажем вам языческую, христианскую и современную Армению, горы и долины, леса и степи.



Окружим знаменитым гостеприимством, угостим домашними винами и аппетитными блюдами традиционной кухни.



Запаситесь воспоминаниями и зарядитесь солнцем!