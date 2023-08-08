Экскурсия из Еревана: Познакомьтесь с озером Севан и монастырем Севанаванк
Вы увидите озеро Севан — одно из крупнейших озер в Армении, а также один из самых известных в стране монастырь — Севанаванк.
Насладитесь оздоровительным СПА в живописном селе Арзни и романтическим ужином на открытом воздухе в одном из лучших ресторанах города Цахкадзор.
Насладитесь оздоровительным СПА в живописном селе Арзни и романтическим ужином на открытом воздухе в одном из лучших ресторанах города Цахкадзор.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
- Село Арзни
- Город Цахкадзор
- Церковь Кечарис
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Душевные достопримечательности
Наш день начнётся с поездки на озеро Севан — одно из крупнейших озер в Армении. Здесь вы увидите красивые пейзажи и сможете насладиться прекрасной природой и отдыхом на пляже. Мы также посетим монастырь Севанаванк, который был построен в 9 веке н. э. и является одним из самых известных монастырей в Армении.
Живописное село Арзни
Пышная зелень, цветы, множество красивых оврагов и ущелий, окруженных густыми дремучими лесами. В Арзни восхитительно красиво. А еще тут много фонтанирующих источников минеральных вод сладковатых на вкус и очень приятный климат, что позволило построить здесь первоклассную климатическо-бальнео-питьевой здравницу.
СПА и романтический ужин
В Арзни вы насладитесь часовым СПА курсом с видом на звезды. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.
А после мы отправимся в Цахкадзор. Где вас ждет романтический ужин на открытом воздухе в одном из лучших ресторанах города.
Важно знать:
- Экскурсия проводится на новых электрокаров TESLA с кондиционером и Wi-Fi.
- Комфорт и незабываемые эмоции будут с вами от начала до конца тура.
- Вы можете попросить остановку у водителя для фотосессии.
- Экскурсия проводится на русском.
- Экскурсию для вас проведет один из гид-водителей нашей профессиональной команды.
- Экскурсия длится от 10-12 часов.
- Если у вас будут при себе права, то сможете БЕСПЛАТНО поводить одну из наших комфортных и гиперэмоциональных машин нашей современности.
Каждый день с 09.00-10.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Wi-Fi
- Трансфер бизнес класса на новых электрокаров TESLA с кондиционером
- Вода
- Чай
- Кофе
- Романтический ужин
- Часовой оздоровительный СПА в горячих источниках с видом на звезды
- Что не входит
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, Арабкир Мамикинянц 2Завершение: Город Ереван Улица Арама 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 09.00-10.00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Экскурсия проводится на новых электрокаров TESLA с кондиционером и Wi-Fi
- Комфорт и незабываемые эмоции будут с вами от начала до конца тура
- Вы можете попросить остановку у водителя для фотосессии
- Экскурсия проводится на русском
- Экскурсию для вас проведет один из гид-водителей нашей профессиональной команды
- Экскурсия длится от 10-12 часов.
- Если у вас будут при себе права, то сможете БЕСПЛАТНО поводить одну из наших комфортных и гиперэмоциональных машин нашей современности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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