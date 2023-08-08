Душевный ренессанс в сердце горы

Экскурсия из Еревана: Познакомьтесь с озером Севан и монастырем Севанаванк

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Ответы на вопросы
Вы увидите озеро Севан — одно из крупнейших озер в Армении, а также один из самых известных в стране монастырь — Севанаванк.

Насладитесь оздоровительным СПА в живописном селе Арзни и романтическим ужином на открытом воздухе в одном из лучших ресторанах города Цахкадзор.
Душевный ренессанс в сердце горы
Душевный ренессанс в сердце горы
Душевный ренессанс в сердце горы
Душевный ренессанс в сердце горы
Душевный ренессанс в сердце горы
Душевный ренессанс в сердце горы
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Село Арзни
  • Город Цахкадзор
  • Церковь Кечарис
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Душевные достопримечательности

Наш день начнётся с поездки на озеро Севан — одно из крупнейших озер в Армении. Здесь вы увидите красивые пейзажи и сможете насладиться прекрасной природой и отдыхом на пляже. Мы также посетим монастырь Севанаванк, который был построен в 9 веке н. э. и является одним из самых известных монастырей в Армении.

Живописное село Арзни

Пышная зелень, цветы, множество красивых оврагов и ущелий, окруженных густыми дремучими лесами. В Арзни восхитительно красиво. А еще тут много фонтанирующих источников минеральных вод сладковатых на вкус и очень приятный климат, что позволило построить здесь первоклассную климатическо-бальнео-питьевой здравницу.

СПА и романтический ужин

В Арзни вы насладитесь часовым СПА курсом с видом на звезды. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.
А после мы отправимся в Цахкадзор. Где вас ждет романтический ужин на открытом воздухе в одном из лучших ресторанах города.

Важно знать:

  • Экскурсия проводится на новых электрокаров TESLA с кондиционером и Wi-Fi.
  • Комфорт и незабываемые эмоции будут с вами от начала до конца тура.
  • Вы можете попросить остановку у водителя для фотосессии.
  • Экскурсия проводится на русском.
  • Экскурсию для вас проведет один из гид-водителей нашей профессиональной команды.
  • Экскурсия длится от 10-12 часов.
  • Если у вас будут при себе права, то сможете БЕСПЛАТНО поводить одну из наших комфортных и гиперэмоциональных машин нашей современности.

Каждый день с 09.00-10.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Wi-Fi
  • Трансфер бизнес класса на новых электрокаров TESLA с кондиционером
  • Вода
  • Чай
  • Кофе
  • Романтический ужин
  • Часовой оздоровительный СПА в горячих источниках с видом на звезды
Что не входит
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, Арабкир Мамикинянц 2
Завершение: Город Ереван Улица Арама 1
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09.00-10.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проводится на новых электрокаров TESLA с кондиционером и Wi-Fi
  • Комфорт и незабываемые эмоции будут с вами от начала до конца тура
  • Вы можете попросить остановку у водителя для фотосессии
  • Экскурсия проводится на русском
  • Экскурсию для вас проведет один из гид-водителей нашей профессиональной команды
  • Экскурсия длится от 10-12 часов.
  • Если у вас будут при себе права, то сможете БЕСПЛАТНО поводить одну из наших комфортных и гиперэмоциональных машин нашей современности
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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