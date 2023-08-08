Душевные достопримечательности

Наш день начнётся с поездки на озеро Севан — одно из крупнейших озер в Армении. Здесь вы увидите красивые пейзажи и сможете насладиться прекрасной природой и отдыхом на пляже. Мы также посетим монастырь Севанаванк, который был построен в 9 веке н. э. и является одним из самых известных монастырей в Армении.

Живописное село Арзни

Пышная зелень, цветы, множество красивых оврагов и ущелий, окруженных густыми дремучими лесами. В Арзни восхитительно красиво. А еще тут много фонтанирующих источников минеральных вод сладковатых на вкус и очень приятный климат, что позволило построить здесь первоклассную климатическо-бальнео-питьевой здравницу.

СПА и романтический ужин

В Арзни вы насладитесь часовым СПА курсом с видом на звезды. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.

А после мы отправимся в Цахкадзор. Где вас ждет романтический ужин на открытом воздухе в одном из лучших ресторанах города.

Важно знать: