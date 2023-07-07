Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении

Узнайте о религиозном и культурном значении Эчмиадзина на пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
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Эта пешеходная экскурсия по Эчмиадзину станет незабываемым путешествием в прошлое, позволит вам узнать и оценить богатство и духовную культуру армянской культуры и истории.

С каждым шагом вы будете основываться на создании величия и смирения, которые пронизывают этот замечательный город, о восстановлении в ваших неизгладимых впечатлениях и новом понимании о наследии человечества.
Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении
Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении
Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении
Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении
Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении
Эчмиадзин: Хроники веры и красоты Армении
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Ощутите живой пульс армянского наследия.
  • Вы увидите Кафедральный собор, символизирующий глубокую веру и историческое значение армянского христианства. В его святых стенах вы чувствуете мощь и духовное значение этого места.
  • После этого отправитесь в Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где великолепная коллекция реликвий искусно раскроет перед вами богатую историю Армянской апостольской церкви. Вы можете восхититься вещами, создающими церковные украшения, священные реликвии и другие драгоценности.
  • Вы посетите литературный музей Рубена Севака и музей великого писателя Ованеса Ованнисяна. Здесь вы окунетесь в атмосферу армянского культурного наследия и обретете для себя богатство творчества выдающихся личностей.
  • Следующая остановка — Музей краеведения и этнографии, где вы сможете познакомиться с богатым культурным наследием армянского народа. Вы узнаете о его традициях, ремеслах и обычаях, которые передаются из поколения в поколение.
  • Прогулка по Аллее хачкаров станет еще одним приятным моментом вашего путешествия. Вы ознакомитесь с этим местом армянским искусством, где каждый хачкар (крест из камня) имеет свою историю и символику.
  • Наконец, вы прогуляетесь по центральному парку города, где находится группа спокойной атмосферы, увидите зеленые аллеи и прекрасные фонтаны. Это идеальное место, чтобы отправиться в путешествие, наслаждаясь красотой природы и собираясь с впечатлениями о невероятных открытиях, которые вы сделали в Эчмиадзине.

Важная информация:

  • Будьте внимательны при планировании экскурсии, в понедельник все музеи закрыты. В воскресенье работает только Музей-сокровищница Святого Эчмиадзина.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Пожалуйста учтите, что мы посетим христианские храмы, избегайте шорт и вызывающей одежды.

Ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Добраться до Эчмиадзина мы сможем с центрального автовокзала Еревана (~300 драмов) или на такси (~2000-3000 драмов)
  • Входные билеты в музеи (общая стоимость ~ €5 с человека)
  • При желании за небольшую доплату мы можем пройтись пешком к церквям Святой Гаянэ, Святой Рипсимэ и Сурб Шогакат
Место начала и завершения?
Эчмиадзинский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Будьте внимательны при планировании экскурсии, в понедельник все музеи закрыты. В воскресенье работает только Музей-сокровищница Святого Эчмиадзина.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Пожалуйста учтите, что мы посетим христианские храмы, избегайте шорт и вызывающей одежды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
7 июля 2023
Особую благодарность хочется выразить нашему экскурсоводу - Эдманту. Эдмант с удивительным уважением и любовью относится к своей работе, его рассказы наполнены не только фактами, но и искренней верой, делающими историю Армении ощутимой и живой. Ты сделал наше путешествие незабываемым, и я с нетерпением жду возвращения!

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