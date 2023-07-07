Узнайте о религиозном и культурном значении Эчмиадзина на пешеходной экскурсии
Эта пешеходная экскурсия по Эчмиадзину станет незабываемым путешествием в прошлое, позволит вам узнать и оценить богатство и духовную культуру армянской культуры и истории.
С каждым шагом вы будете основываться на создании величия и смирения, которые пронизывают этот замечательный город, о восстановлении в ваших неизгладимых впечатлениях и новом понимании о наследии человечества.
С каждым шагом вы будете основываться на создании величия и смирения, которые пронизывают этот замечательный город, о восстановлении в ваших неизгладимых впечатлениях и новом понимании о наследии человечества.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Ощутите живой пульс армянского наследия.
- Вы увидите Кафедральный собор, символизирующий глубокую веру и историческое значение армянского христианства. В его святых стенах вы чувствуете мощь и духовное значение этого места.
- После этого отправитесь в Музей-сокровищницу Святого Эчмиадзина, где великолепная коллекция реликвий искусно раскроет перед вами богатую историю Армянской апостольской церкви. Вы можете восхититься вещами, создающими церковные украшения, священные реликвии и другие драгоценности.
- Вы посетите литературный музей Рубена Севака и музей великого писателя Ованеса Ованнисяна. Здесь вы окунетесь в атмосферу армянского культурного наследия и обретете для себя богатство творчества выдающихся личностей.
- Следующая остановка — Музей краеведения и этнографии, где вы сможете познакомиться с богатым культурным наследием армянского народа. Вы узнаете о его традициях, ремеслах и обычаях, которые передаются из поколения в поколение.
- Прогулка по Аллее хачкаров станет еще одним приятным моментом вашего путешествия. Вы ознакомитесь с этим местом армянским искусством, где каждый хачкар (крест из камня) имеет свою историю и символику.
- Наконец, вы прогуляетесь по центральному парку города, где находится группа спокойной атмосферы, увидите зеленые аллеи и прекрасные фонтаны. Это идеальное место, чтобы отправиться в путешествие, наслаждаясь красотой природы и собираясь с впечатлениями о невероятных открытиях, которые вы сделали в Эчмиадзине.
Важная информация:
- Будьте внимательны при планировании экскурсии, в понедельник все музеи закрыты. В воскресенье работает только Музей-сокровищница Святого Эчмиадзина.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Пожалуйста учтите, что мы посетим христианские храмы, избегайте шорт и вызывающей одежды.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Добраться до Эчмиадзина мы сможем с центрального автовокзала Еревана (~300 драмов) или на такси (~2000-3000 драмов)
- Входные билеты в музеи (общая стоимость ~ €5 с человека)
- При желании за небольшую доплату мы можем пройтись пешком к церквям Святой Гаянэ, Святой Рипсимэ и Сурб Шогакат
- Место начала и завершения?
- Эчмиадзинский монастырь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Будьте внимательны при планировании экскурсии, в понедельник все музеи закрыты. В воскресенье работает только Музей-сокровищница Святого Эчмиадзина.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Пожалуйста учтите, что мы посетим христианские храмы, избегайте шорт и вызывающей одежды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
А
7 июля 2023
Особую благодарность хочется выразить нашему экскурсоводу - Эдманту. Эдмант с удивительным уважением и любовью относится к своей работе, его рассказы наполнены не только фактами, но и искренней верой, делающими историю Армении ощутимой и живой. Ты сделал наше путешествие незабываемым, и я с нетерпением жду возвращения!
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