Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук

Красоты долины Арарат, рукотворные древности, винная дегустация и сказочной красоты водопад

Индивидуальная
Красоты долины Арарат, рукотворные древности, винная дегустация и сказочной красоты водопад.

Во время этого замечательного путешествия мы посетим церковь Хор Вирап, что в переводе означает «Глубокая яма», тюрма место заточения Св.

Григория Просветителя и город курорт Джермук.
Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук
Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук
Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук
Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук
Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук
Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук

Что вас ожидает:

  • Отсюда началось крещение Армении, примечательно и то, что Хор Вирап — самое близкое место к горе Арарат. После преодолев глубокое живописное ущелье 8 км по каньону с красными скалами мы окажемся на территории одного из самых труднодоступных монастырей Армении — Нораванк.
  • Который находится на склонах неописуемо красивых красных скал. После Нораванка и Арении мы по живописной горной дороге направимся в город Джермук, чтобы увидеть джермукский водопад.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики или указанный туристами адрес
Завершение: город Ереван, Площадь Республики или указанный туристами адрес
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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