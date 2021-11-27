Встретьтесь с водителем в вашем отеле, а затем отправляйтесь в северный регион Лори, пышной лесистой провинции. К полудню вы доберетесь до небольшой деревушки возле Одзуна, где вас будут ждать ваша лошадь и гид. Сядьте на лошадь и прокатитесь по каньону Лори. Пройдите по каньону реки Дзорагет. Остановитесь для пикника на свежем воздухе и насладитесь спокойствием природы, наслаждаясь едой.

Пройдите через каньон и откройте монастырь Гневанк. Этот тихий и уединенный монастырь лежит на вершине ущелья в холме, где соединяются реки Дзорагет и Гаргар. Насладитесь спокойствием достижения этого мирного места верхом на лошади. Посетите крепости «брат и сестра», которые стоят на двух противоположных холмах на каждом берегу реки Дзорагет. Затем вернитесь к исходной точке, где вас будет ждать удобный автомобиль, чтобы отвезти вас обратно в Ереван.