Ереван: 1-дневная прогулка на лошадях в пышном регионе Лори

Испытайте день верховой езды по живописным рекам, холмам и каньонам в этой однодневной поездке в регион Лори

В группе
до 15 чел.
Испытайте день верховой езды по живописным рекам, холмам и каньонам в этой однодневной поездке в регион Лори.

Посмотрите древние памятники, спрятанные на тихом склоне.

Наслаждайтесь удобством полного трансфера в и из Еревана.
Ереван: 1-дневная прогулка на лошадях в пышном регионе Лори
Ереван: 1-дневная прогулка на лошадях в пышном регионе Лори
Ереван: 1-дневная прогулка на лошадях в пышном регионе Лори
Ереван: 1-дневная прогулка на лошадях в пышном регионе Лори
Ереван: 1-дневная прогулка на лошадях в пышном регионе Лори
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Испытайте радость верховой езды
  2. Общайтесь с природой, проходя через ущелья, реки и холмы
  3. Откройте для себя древние памятники
Встретьтесь с водителем в вашем отеле, а затем отправляйтесь в северный регион Лори, пышной лесистой провинции. К полудню вы доберетесь до небольшой деревушки возле Одзуна, где вас будут ждать ваша лошадь и гид. Сядьте на лошадь и прокатитесь по каньону Лори. Пройдите по каньону реки Дзорагет. Остановитесь для пикника на свежем воздухе и насладитесь спокойствием природы, наслаждаясь едой.
Пройдите через каньон и откройте монастырь Гневанк. Этот тихий и уединенный монастырь лежит на вершине ущелья в холме, где соединяются реки Дзорагет и Гаргар. Насладитесь спокойствием достижения этого мирного места верхом на лошади. Посетите крепости «брат и сестра», которые стоят на двух противоположных холмах на каждом берегу реки Дзорагет. Затем вернитесь к исходной точке, где вас будет ждать удобный автомобиль, чтобы отвезти вас обратно в Ереван.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полный трансфер из и обратно в Ереван
  • Гид Сервис
  • Лошади
  • Обед
  • Вода
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Вам должно быть 12 лет и вы можете кататься
  • Беременные женщины должны проконсультироваться со своими врачами перед бронированием
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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