Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Испытайте радость верховой езды
Общайтесь с природой, проходя через ущелья, реки и холмы
Откройте для себя древние памятники
Встретьтесь с водителем в вашем отеле, а затем отправляйтесь в северный регион Лори, пышной лесистой провинции. К полудню вы доберетесь до небольшой деревушки возле Одзуна, где вас будут ждать ваша лошадь и гид. Сядьте на лошадь и прокатитесь по каньону Лори. Пройдите по каньону реки Дзорагет. Остановитесь для пикника на свежем воздухе и насладитесь спокойствием природы, наслаждаясь едой.
Пройдите через каньон и откройте монастырь Гневанк. Этот тихий и уединенный монастырь лежит на вершине ущелья в холме, где соединяются реки Дзорагет и Гаргар. Насладитесь спокойствием достижения этого мирного места верхом на лошади. Посетите крепости «брат и сестра», которые стоят на двух противоположных холмах на каждом берегу реки Дзорагет. Затем вернитесь к исходной точке, где вас будет ждать удобный автомобиль, чтобы отвезти вас обратно в Ереван.
Ответы на вопросы
Что входит
Полный трансфер из и обратно в Ереван
Гид Сервис
Лошади
Обед
Вода
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 15 человек.
Важная информация
Вам должно быть 12 лет и вы можете кататься
Беременные женщины должны проконсультироваться со своими врачами перед бронированием
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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