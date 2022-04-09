Центр столицы богат памятниками писателям, художникам, композиторам и меценатам, а также мемориалами, увековечившими ключевые исторические события. Гуляя по улочкам города, вы узнаете о людях, сыгравших важную роль в культуре Армении, и поймете, как часто их жизнь была точным отражением судьбы самой страны. В центре внимания окажутся скульптуры:
Кроме того, вы увидите Руки дружбы, символизирующие связь армянского и итальянского народов. И познакомитесь с местным Олененком.
В результате вы взглянете на Армению не только как на страну древних монастырей, удивительной природы и необыкновенно вкусной еды, но и погрузитесь в ее культурно-исторический контекст на более глубоком уровне.