Городская скульптура Еревана

Познакомиться с культурой, историей и искусством Армении через памятники знаковым личностям страны

Индивидуальная
Чаще всего городские скульптуры остаются на периферии внимания, а короткие сопроводительные таблички к ним почти не запоминаются.

Между тем, большинство таких памятников — не случайны и являются особым культурными кодами.

На прогулке по центру Еревана я помогу найти к ним ключ и постараюсь сделать так, чтобы самобытный путь армянского народа стал вам ближе и понятнее.
Городская скульптура Еревана
Городская скульптура Еревана
Городская скульптура Еревана
Городская скульптура Еревана
Городская скульптура Еревана
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Что вас ожидает

Скульптуры Еревана: зеркала эпох

Центр столицы богат памятниками писателям, художникам, композиторам и меценатам, а также мемориалами, увековечившими ключевые исторические события. Гуляя по улочкам города, вы узнаете о людях, сыгравших важную роль в культуре Армении, и поймете, как часто их жизнь была точным отражением судьбы самой страны. В центре внимания окажутся скульптуры:

  • архитектору Александру Таманяну, который спроектировал современный облик Еревана
  • выдающемуся американскому писателю армянского происхождения Вильяму Сарояну
  • композитору Комитасу — создателю армянской профессиональной композиторской школы
  • одному из величайших композиторов 20 века — Араму Хачатуряну
  • композитору Александру Спендиарову, одному из основоположников армянской классической музыки
  • писателю Ованнесу Туманяну, создателю современной армянской классической литературы
  • художнику Мартиросу Сарьяну, отцу современной армянской художественной школы
  • одному из наиболее популярных советских композиторов — Арно Бабаджаняну

Кроме того, вы увидите Руки дружбы, символизирующие связь армянского и итальянского народов. И познакомитесь с местным Олененком.

В результате вы взглянете на Армению не только как на страну древних монастырей, удивительной природы и необыкновенно вкусной еды, но и погрузитесь в ее культурно-исторический контекст на более глубоком уровне.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая, поэтому нужно одеться по погоде и обязательно надеть удобную обувь
  • Дополнительные расходы не предполагаются

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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