Что вас ожидает

Скульптуры Еревана: зеркала эпох

Центр столицы богат памятниками писателям, художникам, композиторам и меценатам, а также мемориалами, увековечившими ключевые исторические события. Гуляя по улочкам города, вы узнаете о людях, сыгравших важную роль в культуре Армении, и поймете, как часто их жизнь была точным отражением судьбы самой страны. В центре внимания окажутся скульптуры:

архитектору Александру Таманяну, который спроектировал современный облик Еревана

выдающемуся американскому писателю армянского происхождения Вильяму Сарояну

композитору Комитасу — создателю армянской профессиональной композиторской школы

одному из величайших композиторов 20 века — Араму Хачатуряну

композитору Александру Спендиарову, одному из основоположников армянской классической музыки

писателю Ованнесу Туманяну, создателю современной армянской классической литературы

художнику Мартиросу Сарьяну, отцу современной армянской художественной школы

одному из наиболее популярных советских композиторов — Арно Бабаджаняну

Кроме того, вы увидите Руки дружбы, символизирующие связь армянского и итальянского народов. И познакомитесь с местным Олененком.

В результате вы взглянете на Армению не только как на страну древних монастырей, удивительной природы и необыкновенно вкусной еды, но и погрузитесь в ее культурно-исторический контекст на более глубоком уровне.

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