12 отзывов оставили туристы

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Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении

Головокружительное путешествие по средневековым монастырям и обед на знаменитом озере

4.75 из 5
12 отзывов
Наре
Наре – экскурсионное агентство в Ереване
В величественном Гошаванке вы познакомитесь с историей важного духовно-просветительского центра Армении, услышите о его легендарном основателе и осмотрите лучший образец хачкара.

Ощутите мощь старинного Агарцина и откроете секреты его трапезной.

А в завершение отдохнете на берегу Севана в окружении вдохновляющих панорам.
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  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Группа не более 50 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча рядом с комплексом Каскад

  • 25 за человека

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Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении
Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении

Что вас ожидает

Средневековый монастырь Гошаванк
Первая остановка — знаковая обитель, возведенная в конце 12 века в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Гуляя по территории монастыря, вы узнаете о его основателе — выдающемся общественном деятеле, богослове и священнике Мхитаре Гоше, авторе первого судебника. И сможете посетить место его захоронения. Услышите об одном из важнейших духовно-просветительских центров страны. А также рассмотрите самый красивый образец хачкара (каменной стелы с резным изображением креста) в Армении: узорный хачкар варпета Павгоса.

Агарцин — «игра орлов»
В еще одном средневековом монастыре 10-14 вв. вы осознаете, что такое название месту дали неспроста — в окружении яркой природы вид храма захватывает, как потрясающее произведение искусства. И это одно из тех мест в Армении, где можно ощутить, будто вы попали в настоящую сказку. Я расскажу о визите эмира Шарджи, который пожертвовал более 5 млн долларов для восстановления церкви. А также о выдающемся примере армянского церковного зодчества — трапезной Агарцина — и новаторских идеях, заложенных при ее строительстве.

Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса
В путешествии по Армении не навестить ее голубую жемчужину просто немыслимо! После древних религиозных памятников вы отправитесь к озеру, расположенному на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор. В приятном местном заведении вы отведаете блюда из свежевыловленной рыбы и, наслаждаясь панорамами, поймете, почему Севан — одно из самых сильных мест притяжения жителей со всех уголков страны.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Оплата на месте в драммах
  • Обед включен в стоимость
  • Максимальное количество путешественников в одном автобусе — 19 человек
Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении
Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении
Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении
Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении
Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении
Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении
Гошаванк, Агарцин и Севан — богатство Северной Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Место встречи для начала рядом с комплексом Каскад.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наре
Наре
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
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12 отзывов оставили туристы

13 марта 2020
Очень понравилась экскурсия.
12 марта 2020
От поездки получили массу позитивных впечатлений! Хочется выразить благодарность за проведение экскурсии гиду Гаяне, а также водителю Марату!
7 марта 2020
Отличная экскурсия! Нет ничего лишнего. Всё в спокойном режиме, достаточно времени на осмотр достопримечательностей. Очень комфортная и приятная поездка!
В микроавтобусе wifi, вода и плюшки)
Жасмин рассказала много интересных фактов про Армению и места, которые мы посещали, накормила нас вкусным обедом.
Всем очень рекомендуем!
Алексей
6 февраля 2020
Огромное спасибо гиду Алле за отличный день. За умеренную цену я получил гамму хороших впечатлений. Всем советую!
Лена
4 января 2020
Интересная и насыщенная программа, живое, заинтересованное и заботливое отношение гида к гостям, вкусный обед, профессиональное вождение - замечательное соотношения качества и цены. Снижение оценки за очереди в офисе и бардак с машинами. Так в нашей сидели экскурсанты на три! разных маршрута! Суета, беготня, выяснения. пересадки в другие машины.. Да машина тронулась по расписанию в 10, но можно ведь это как-то по другому организовать?
28 ноября 2019
Места по которым проехали, очень красивые. Отношение гида к путешественникам уважительное. Не понравилось, что Гид очень мало рассказывала. Правда экскурсия велась на двух языках. Но ничего не узнали ни об истории Армении, ни о местах, которые проезжали. Самый минимум информации.
18 ноября 2019
Всё понравилось, организация - супер. Единственное что - цена необоснованно высокая, в самой Армении я нашёл такие же экскурсии за меньшие деньги.
6 ноября 2019
Гид Ани, водитель Марат, спасибо большое! Очень интересная экскурсия!
5 ноября 2019
Насыщенная экскурсия - посетили не только указанные места, но и успели погулять в Дилижане, а обед на берегу Севана с рыбой сиг на гриле стоит отдельного упоминания. Подъем к монастырю Севанавак рекомендую всем - потрясающий вид на окрестности! Вернулись в Ереван вовремя. Спасибо!
29 октября 2019
Нельзя совмещать экскурсии на 2 языках - недовольны абсолютно все.
Ещё 2 отзыва

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