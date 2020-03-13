12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Средневековый монастырь Гошаванк

Первая остановка — знаковая обитель, возведенная в конце 12 века в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Гуляя по территории монастыря, вы узнаете о его основателе — выдающемся общественном деятеле, богослове и священнике Мхитаре Гоше, авторе первого судебника. И сможете посетить место его захоронения. Услышите об одном из важнейших духовно-просветительских центров страны. А также рассмотрите самый красивый образец хачкара (каменной стелы с резным изображением креста) в Армении: узорный хачкар варпета Павгоса.

Агарцин — «игра орлов»

В еще одном средневековом монастыре 10-14 вв. вы осознаете, что такое название месту дали неспроста — в окружении яркой природы вид храма захватывает, как потрясающее произведение искусства. И это одно из тех мест в Армении, где можно ощутить, будто вы попали в настоящую сказку. Я расскажу о визите эмира Шарджи, который пожертвовал более 5 млн долларов для восстановления церкви. А также о выдающемся примере армянского церковного зодчества — трапезной Агарцина — и новаторских идеях, заложенных при ее строительстве.

Прекрасный Севан — свежий воздух у озера и густые леса

В путешествии по Армении не навестить ее голубую жемчужину просто немыслимо! После древних религиозных памятников вы отправитесь к озеру, расположенному на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор. В приятном местном заведении вы отведаете блюда из свежевыловленной рыбы и, наслаждаясь панорамами, поймете, почему Севан — одно из самых сильных мест притяжения жителей со всех уголков страны.