14 отзывов оставили туристы

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Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении

Культурно-дегустационное путешествие на юг страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре города
  • Заказать экскурсию

От 139 за экскурсию

У этой экскурсии14 отзывов
5
Tigran
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Tigran – Гид в Ереване
Это путешествие — гармоничное знакомство с природой, культурой, историей 📖 и виноделием Армении.

У подножия великого Арарата вы встретитесь с символом страны — монастырём Хор Вирап, в деревушке Арени насладитесь армянским вином 🍷 и увидите предметы древнего быта, а в красных горах ⛰️ побываете в монастыре Нораванк.
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении

Что вас ожидает

Древняя история холма Хор Вирап
У подножия легендарной библейской горы Арарат возвышается живописный монастырь Хор Вирап. У его мощных стен вы полюбуетесь открывающимися панорамами, узнаете о древней столице Великой Армении Арташате и о значении этого места в развитии армянского христианства.

Таинственное и вкусное в Арени
Горная деревушка Арени встретит вас аутентичной атмосферой: здесь вы узнаете о древнейшем в Армении сорте винограда. Вы не только услышите об особенностях местного виноградарства, но и сами оцените их — вас ждёт дегустация на винном заводе Арени. А после вы познакомитесь с местной исторической и природной достопримечательностью — пещерой птиц. Во время археологических раскопок здесь обнаружили свидетельства материальной культуры разных периодов Каменного и Медного веков. Гуляя по залам карстовой пещеры, вы узнаете о первых местных жителях и увидите древнейшую кожаную обувь и приспособление для производства вина.

Средневековый Нораванк и хачкары
Из Арени вы отправитесь к одному из великолепнейших средневековых памятников Армении — монастырю Нораванк. Окружённый огненными горами, этот монастырь имеет богатую духовную и культурную историю. Здесь вы осмотрите древние хачкары и узнаете об их авторе, архитекторе и скульптуре Момике — одной из самых одаренных личностей средневековой Армении.

Организационные детали

  • Выезд из центра Еревана, возможен трансфер от и до отеля (оговаривается дополнительно)
  • Вход на винный завод и дегустация не включены в стоимость экскурсии (8-12 € на человека)
  • Возможно организовать обед (по предварительной договорённости, оплачивается дополнительно: 8-15 € на человека)
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении
Хор Вирап и Нораванк — христианское наследие Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tigran
Tigran
Я Тигран, гид с многолетним опытом. По профессии географ, человек, влюбленный в Армению. Приглашаю вас в увлекательные туры по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Организую также обучающие фото-туры, научу не только видеть, но еще и передавать увиденное через прекрасные фотографии.
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14 отзывов оставили туристы

2 ноября 2019
Тигран провёл замечательную экскурсию с подробным изложением материала. Он хорошо разбирается как в теме самой экскурсии так и в любых фактах касаемых истории Армении.
Дмитрий
23 сентября 2019
Экскурсия нам очень понравилась, вся информация очень интересна. На все поставленные вопросы получили ответы. Время пролетело незаметно!!!
16 мая 2019
В мае 2019 года мы с семьёй побывали в Армении и к потрясающему впечатлению от природы, погоды, кухни и гостеприимства добавилась радость от встречи с замечательным человеком, гидом, знатоком и любителем истории и культуры Армении, чей рассказ был познавателен, интересен и полезен для понимания жизни армянского народа - Тиграном! Огромное спасибо за экскурсии, за понимание и доброжелательность! От всей нашей семьи Желаю здоровья и процветания! Надеюсь что когда нибудь вернёмся в Армению, уж очень понравилось)) точно будем пытаться попасть на экскурсию с Тиграном! Рекомендую всем !!!
8 мая 2019
Мы в полном восторге как от Армении, так и от нашего гида Тиграна! Он прекрасный рассказчик и собеседник, интеллигентный, деликатный, прекрасно говорящий на русском, влюблённый в свою страну человек и знающий о ней множество интересных фактов - об истории, религии, культуре, традициях. Маршруты были прекрасно организованы и спланированы, транспорт - комфортным, а компания интересной! Самое приятное - это то, что с Тиграном вообще не возникало ощущения, которое часто бывает на групповых и индивидуальных экскурсиях - что гид старается поскорее отработать свою программу и избавиться от туристов. Нам часто казалось, что мы гости, встреченные внимательным и радушным хозяином, который с нами не работает, а сам отдыхает. С удовольствием порекомендую Тиграна как гида и сопровождающего по Армении! Всё было абсолютно безупречно, спасибо, Тигран!
17 апреля 2019
Мы влюбились в Армению, которую показал нам Тигран. Большое спасибо!
3 апреля 2019
Тигран очень внимательный человек и интересный рассказчик. Он отвечал на все вопросы касаемые этой экскурсии и других мест, рассказал исторические факты и предположения относительно событий прошлого очень деликатно поделился своим мнением. Его речь четкая, понятная и доступная, слушать Тиграна было очень познавательно и комфортно. Мы посетили прекрасные места, Тигран учитывал наши пожелания, провёл по красивым тропам и дал возможность сделать замечательные фото. Очень рекомендую экскурсии с Тиграном.
11 марта 2019
Мы заказывали индивидуальную экскурсию с гидом Тиграном. Понравилось абсолютно все! Начиная от подачи автомобиля к отелю, заканчивая великолепным рассказом гида. Тигран очень образованный и опытный гид. Отвечал даже на самые каверзные вопросы, и как отвечал!!! Это были целые житейские истории с мудрыми сравнениями и советами. Мы в восторге от Армении, от гостеприимства, от армянской кухни, от армянского народа, который готов всегда помочь и подсказать. Мы провели всего лишь два с половиной дня в этой замечательной стране, но благодаря интересной подаче информации от Тиграна, получили полное представление об Армении.
16 февраля 2019
Добрый день. Были на экскурсии 12. 02. все понравилось. Темы были хорошо раскрыты. Хорошая организация и учитывание интересов туристов. Спасибо
13 января 2019
Тигран очень знающий гид и приятный человек, поездка с ним доставила нам большое удовольствие. Хор Вирап и Нораванк - удивительно красивые места, их обязательно стоит посетить )
Александр
6 января 2019
От имени группы из 4-х выражаю искреннюю благодарность нашему замечательному гиду Тиграну, который любезно согласился нас терпеть и сопровождал в течение 3-х дней по долгожданной Армении. Осмелюсь предположить, что эти экскурсии всё-таки наиболее интересны тем, кто сам сознательно пришёл к познанию предмета или хотя бы к ознакомлению с ним.. Но даже, если вас не очень интересует тема, вы можете молча наслаждаться красотами Армении по незабываемым маршрутам. Приятного всем путешествия в обществе Тиграна.
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