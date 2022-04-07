Каждый день

Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук

За день этой насыщенной поездки вы увидите Хор Вирап, Нораванк и Арени

Индивидуальная
За день этой насыщенной поездки вы увидите Хор Вирап, Нораванк и Арени.

Мы исследуем самые знаменитые достопримечательности Армении, например, священную гору Арарат и Хор Вирап.

Также мы обязательно посетим винный завод «Ин Арени».
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук

Что вас ожидает:

    Библейская гора Арарат и средневековая армянская архитектура
    Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! Именно поэтому в течение этого тура перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места.
    Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. Хор Вирап в переводе означает «глубокая темница». Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.
    Помимо Хор Вирапа, есть еще одно место, которое обязательно необходимо посетить – это Нораванк – одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры. Нораванк расположен среди потрясающих кирпично-красных скал в самом конце каньона Гнишик. Здесь вы увидите единственное изображение Бога — Отца в Армении, которое так же удивительно, как и лик Иисуса Христа, который появляется на потолке притвора церкви Сурб Карапета (Святого Карапета). Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в церквях было категорический запрещено с 5 века. В течении тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени.

    «Волосы Русалочки» и Джермук

    Вы направитесь в город Джермук, который расположен в лесах и горах региона Вайоц Дзор, на небольшом плато, на высоте 2080 м над уровнем моря; плато разделено на две части ущельем реки Арпа. Джермук широко известен своей излечимой водой. Воды Джермука были надежным средством лечения многочисленных болезней в течение сотен лет.
    Город также уникален своим водопадом. Высота водопада 72 м. Водопад иногда называют «Волосы Русалочки». Джермук имеет довольно длинную историю, однако современный город был основан только в 1940 году, после развития первого санатория. В настоящее время Джермук популярен своими современными и уютными санаториями.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Все входные билеты
    • Тур и дегустация в винном заводе
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 11 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

    🎩Индивидуальные🏡Выездные☀️На весь деньДжермук🍤ГастрономическиеВинодельни🍷Винные турыФабрики и заводы

    Еще несколько похожих предложений в Ереване

    Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
    7 часов
    Индивидуальная
    Тигран
    Нет отзывов
    Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
    Украсьте свой день этим чудесным туром, который начинается с посещения монастыря Хор Вирап, прекрасного места, откуда
    $145 за 1-7 чел.
    Тур на Хор Вирап - Дегустация вина - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
    8 часов
    Индивидуальная
    Андраник
    5
    1 отзыв
    Тур на Хор Вирап - Дегустация вина - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
    Вас ждёт экскурсия на Хор Вирап - Арени (дегустация вина) - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
    от $115 за 1-6 чел.
    Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
    13 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Valentine
    4.9
    7 отзывов
    Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
    Побывать у подножия Арарата и в Пещере птиц, посетить храмы и монастыри и услышать историю Армении
    от 200 за 1-2 чел.
    Хор Вирап - Арени - Нораванк
    6 часов
    Индивидуальная
    Левон
    5
    3 отзыва
    Хор Вирап - Арени - Нораванк
    Во время экскурсии вы посетите Хор Вирап - одно из главнейших мест для посещения мест в Армении
    $135 за 1-4 чел.
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    5 часов
    🚌 На автобусе
    Групповая
    JUSTTRAVEL
    4.9
    25 отзывов
    От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
    На нашей экскурсии вы побываете на юге Армении, в краю гор, древних храмов и вина
    $25 за 1 человека
    Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
    7 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Арутюн
    4.9
    87 отзывов
    Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
    Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
    100 за 1-5 чел.
    Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
    7 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    АННА
    4.9
    39 отзывов
    Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
    Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
    от 120 за 1-2 чел.
    Святыни Хор-Вирап и Нораванк
    9 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Лиза
    5
    6 отзывов
    Святыни Хор-Вирап и Нораванк
    Исследовать старинные монастыри, заглянуть в древнюю пещеру и попробовать местное вино и кухню
    117 за 1-3 чел.
    Хор Вирап, Нораванк, винное село Арени и кулинарный мастер-класс
    8 часов
    🚗 На машине
    Индивидуальная
    Тигран
    5
    3 отзыва
    Хор Вирап, Нораванк, винное село Арени и кулинарный мастер-класс
    Посетить древнюю столицу, узнать о судьбе крестителя Армении и научиться готовить традиционный кебаб
    125 за 1-4 чел.
    Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
    6.5 часов
    🚗 На машине
    Групповая
    Tez Tour
    Нет отзывов
    Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
    20 за 1 человека
    Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук
    10 часов
    Индивидуальная
    Армен
    Нет отзывов
    Экскурсия в монастыри Хор Вирап, Нораванк и город курорт Джермук
    Красоты долины Арарат, рукотворные древности, винная дегустация и сказочной красоты водопад
    $190 за 1-6 чел.
    Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
    6 часов
    Групповая
    Зара
    4.9
    25 отзывов
    Хор Вирап, Арени, Нораванк - дороги, пропитанные солнцем
    Армения считается одной из древнейших стран мира
    $42 за 1 человека
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Ереване
    ХОРОШО
    🇦🇲
    ТАМ