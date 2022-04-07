Каждый день

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Библейская гора Арарат и средневековая армянская архитектура

Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! Именно поэтому в течение этого тура перед вами откроется потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места.

Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается удивительный вид на символ Армении — величественный Арарат. Хор Вирап в переводе означает «глубокая темница». Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении. Поэтому неудивительно, что это является одним из самых священных мест для армян со всего мира. Кроме того, это ближайшая точка к горе Арарат с территории Армении, которая очень часто становится первой причиной для посещения Армении.

Помимо Хор Вирапа, есть еще одно место, которое обязательно необходимо посетить – это Нораванк – одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры. Нораванк расположен среди потрясающих кирпично-красных скал в самом конце каньона Гнишик. Здесь вы увидите единственное изображение Бога — Отца в Армении, которое так же удивительно, как и лик Иисуса Христа, который появляется на потолке притвора церкви Сурб Карапета (Святого Карапета). Эта церковь построенная Орбелянами выделяется среди прочих церквей, тем, что многие из этого благородного семейства были похоронены именно в этом месте, вопреки тому, что хоронить людей в церквях было категорический запрещено с 5 века. В течении тура вам будет предоставлена возможность попробовать и купить вино Арени, изготовленное из старейших сортов винограда, которое выпускается в нескольких винных заводах села Арени.

«Волосы Русалочки» и Джермук

Вы направитесь в город Джермук, который расположен в лесах и горах региона Вайоц Дзор, на небольшом плато, на высоте 2080 м над уровнем моря; плато разделено на две части ущельем реки Арпа. Джермук широко известен своей излечимой водой. Воды Джермука были надежным средством лечения многочисленных болезней в течение сотен лет.

Город также уникален своим водопадом. Высота водопада 72 м. Водопад иногда называют «Волосы Русалочки». Джермук имеет довольно длинную историю, однако современный город был основан только в 1940 году, после развития первого санатория. В настоящее время Джермук популярен своими современными и уютными санаториями.

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