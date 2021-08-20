Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана

Исследуйте Хор Вирап, Нораванк и Арени в однодневной поездке с выездом из Еревана

4.8
23 отзыва
В группе
до 100 чел.
Исследуйте Хор Вирап, Нораванк и Арени в однодневной поездке с выездом из Еревана.

Вы увидите такие известные достопримечательности, как гора Арарат и Хор Вирап.

Посетите винодельню в тысячелетнем винодельческом регионе Армении.
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Хор Вирап, Нораванк, винодельня Арени: тур из Еревана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь видами из монастыря Хор Вирап
  2. Посещение винодельню Арени
  3. Исследуйте монастырь Нораванк
Монастырь Хор Вирап находится примерно в часе езды от Еревана. Отсюда открывается потрясающий вид на символ Армении — величественную гору Арарат. Хор Вирап переводится как «глубокое подземелье». Монастырь построен на месте бывшей королевской тюрьмы, расположенной в историческом месте Арташат. Монастырь также является одним из самых священных мест для армян всего мира.
Этот тур также приведет вас к пещере Арени (Птичья пещера). В 2008 году археологи обнаружили здесь несколько старейших артефактов, в том числе кожаную обувь и винодельню. Это место, расположенное над рекой Арпа недалеко от города Арени, относится к раннему бронзовому веку. Это место свидетельствует о сложных погребальных ритуалах и сельскохозяйственных занятиях.
Еще одно место, которое нельзя пропустить — Нораванк. Это одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры, расположенная высоко среди потрясающих кирпично-красных скал в конце каньона Гнишик. После этого у вас будет возможность продегустировать и приобрести знаменитое армянское вино Арени, изготовленное из старейшего в мире сорта винограда. Вино продается на нескольких винных заводах в самом городке Арени. Вы также попробуете самые известные блюда традиционной армянской кухни.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гарантированное отправление
  • Услуги профессионального и компетентного гида
  • Все входные билеты во время тура
  • Традиционный армянский обед в местном ресторане
  • Закуски и напитки в течение тура (бутылка воды и местные сладости)
  • Новые комфортабельные автомобили с WI-FI на борту
  • Страхование пассажиров в транспортном средстве
  • Бесплатная отмена за 24 часа до тура
Что не входит
  • Проживание
  • Виза
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
  • Комфортная обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Летняя шляпа
  • Солнцезащитный крем
Не допускаются
  • Домашние животные
  • Крупногабаритный багаж
  • Курение
  • Чемоданы и большие сумки
  • Алкоголь и наркотики
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
1
3
1
2
1
1
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
20 авг 2021
(Республика Беларусь)
Тур потрясающий. Анна - лучший гид.
А
14 авг 2021
информативный гид, хорошая еда и приятная атмосфера
А
22 сен 2019
(Германия)
Отличный тур. Соотношение цена / качество правильное.
А
6 сен 2019
(Германия)
Все прошло хорошо, гид постарался дать нам как можно больше информации, и водитель ехал безопасно.
C
30 июля 2019
(Швеция)
Интересная экскурсия и очень хорошие и интересные остановки. Обед был превосходным, и ресторан был хорошим, с приятной атмосферой.
L
14 ноя 2021
Оригинал (en)
Хорошо организованный, отличный гид, хороший обед
A
29 окт 2021
(Швейцария)
Оригинал (de)
Никаких масок никто не носит. Даже гид не был в маске. Очень жаль. В противном случае речь идет о пандемии. Долго ждали объяснения на английском языке, так как сначала все нужно было объяснить на русском.
G
18 окт 2021
(ОАЭ)
Оригинал (en)
Исключительно. Мы узнали много нового об истории, наслаждаясь туром. Мы будем рекомендовать Ерани Трэвел нашим друзьям / родственникам, которые посетят Армению.
T
17 окт 2021
(Чешская Республика)
Оригинал (en)
Группа была больше, чем ожидалось, два микроавтобуса, примерно по 15 человек в каждом. Поскольку в группе всего трое англоговорящих, мы получили особую заботу. Гид был восхитителен, природа и монастыри прекрасны, отличный обед и дегустация вин были отличными! Настоятельно рекомендуется.
N
10 окт 2021
(Бельгия)
Оригинал (fr)
Превосходно
G
28 окт 2019
(ОАЭ)
Оригинал (en)
Настоятельно рекомендуется провести день, исследуя некоторые из интересных мест, которые может предложить Армения.

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