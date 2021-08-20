Монастырь Хор Вирап находится примерно в часе езды от Еревана. Отсюда открывается потрясающий вид на символ Армении — величественную гору Арарат. Хор Вирап переводится как «глубокое подземелье». Монастырь построен на месте бывшей королевской тюрьмы, расположенной в историческом месте Арташат. Монастырь также является одним из самых священных мест для армян всего мира.

Этот тур также приведет вас к пещере Арени (Птичья пещера). В 2008 году археологи обнаружили здесь несколько старейших артефактов, в том числе кожаную обувь и винодельню. Это место, расположенное над рекой Арпа недалеко от города Арени, относится к раннему бронзовому веку. Это место свидетельствует о сложных погребальных ритуалах и сельскохозяйственных занятиях.

Еще одно место, которое нельзя пропустить — Нораванк. Это одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры, расположенная высоко среди потрясающих кирпично-красных скал в конце каньона Гнишик. После этого у вас будет возможность продегустировать и приобрести знаменитое армянское вино Арени, изготовленное из старейшего в мире сорта винограда. Вино продается на нескольких винных заводах в самом городке Арени. Вы также попробуете самые известные блюда традиционной армянской кухни.