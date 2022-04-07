Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк

Благодаря этому туру вы познакомитесь с языческой историей Армении

Индивидуальная
Благодаря этому туру вы познакомитесь с языческой историей Армении и узнаете как развивалось и распространялось в стране христианство.
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк
Храм Гарни, Монастырь Гегард, озеро Севан, Севанаванк, Дилижан, Монастыри Агарцин и Гошаванк

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Озеро Севан
  • Севанаванк
  • Дилижан
  • Монастыри Агарцин и Гошаванк

Что вас ожидает:

    Армения XIII века
    Первая остановка — Храм Гарни (77 д. н. э.) — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Храм стоит на высоком плато с видом на невероятно красивое ущелье реки Азат. Римская баня с мозаикой из 30 000 кусков натуральных камней, а также руины королевского дворца, перенесут вас в III век н. э.
    Монастырский комплекс Гегард — еще один исторический объект, включенный в этот тур. Святой Гегард в переводе на русский означает «Монастырь Святого Копья». Этим копьем пронзили висящего на кресте Иисуса, а затем это же копье привезли в Армению и держали в монастыре Гегард на протяжении V веков. Комплекс представляет собой Армению XIII века, который считается золотым веком архитектуры. Самое удивительное в данном комплексе именно архитектурное решение — церковь высеченная в скале по всем правилам армянской архитектуры.

    Полюбуйтесь красотой озера Севан

    Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан. По лестницам вы поднимитесь на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в IX веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении — хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса.
    Насладитесь красивейшей природой Армении
    Проезжая через город Дилижан, сделаем остановку у монастыря Гошаванк. Эта историческая церковь расположена в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Монастырь был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Он похоронен рядом с церковью, которую же сам построил в 1188 году. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самыми красивым хачкаром в Армении.

    Армянская сказка

    Последней остановкой будет монастырь Ахарцин, построенный в 10-14 веках. Название монастыря переводится как «игра орлов». Этот монастырь в окружении великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке. Трапезная Ахарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени. Если вам интересно почему, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн, 8-19 чел. — микроавтобус)
    • Все входные билеты
    • Услуга гида
    • Встреча и возвращение в ваш отель
    • Вода в бутылках
    • Бесплатный Wi-Fi
    Что не входит
    • Обед
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адрес Вашего проживания
    Завершение: Место Вашего проживания
    Когда и сколько длится
    Когда: Каждый день
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • За день до тура вам нужно отправить фото паспорта, либо подойти к нам в офис, чтобы мы сделали копию. Это требование налоговой службы Армении
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Каждый день

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