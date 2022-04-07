Что вас ожидает:

Армения XIII века

Первая остановка — Храм Гарни (77 д. н. э.) — единственный языческий храм на всей постсоветской территории. Храм стоит на высоком плато с видом на невероятно красивое ущелье реки Азат. Римская баня с мозаикой из 30 000 кусков натуральных камней, а также руины королевского дворца, перенесут вас в III век н. э.

Монастырский комплекс Гегард — еще один исторический объект, включенный в этот тур. Святой Гегард в переводе на русский означает «Монастырь Святого Копья». Этим копьем пронзили висящего на кресте Иисуса, а затем это же копье привезли в Армению и держали в монастыре Гегард на протяжении V веков. Комплекс представляет собой Армению XIII века, который считается золотым веком архитектуры. Самое удивительное в данном комплексе именно архитектурное решение — церковь высеченная в скале по всем правилам армянской архитектуры.

Полюбуйтесь красотой озера Севан

Всего лишь в часе езды от столицы, на высоте 1900 м над уровнем моря в окружении живописных гор находится озеро Севан. По лестницам вы поднимитесь на Севанский полуостров, откуда перед вами откроется незабываемый панорамный вид. Здесь вы посетите монастырь Севанаванк, построенный княгиней Мариам в IX веке в честь ее покойного мужа. В Севанаванке также можно увидеть один из самых красивых хачкаров Армении — хачкар Аменапркич (Всеспаситель). Это один из 13 редких хачкаров с изображением Иисуса.

Насладитесь красивейшей природой Армении

Проезжая через город Дилижан, сделаем остановку у монастыря Гошаванк. Эта историческая церковь расположена в селе Гош, среди деревенских домов и бурных горных рек. Монастырь был основан выдающимся общественным деятелем, богословом и священником Мхитаром Гошем, автором первого судебника. Он похоронен рядом с церковью, которую же сам построил в 1188 году. Здесь вы также увидите «вышитый» хачкар варпета Павгоса (Погоса), который считается самыми красивым хачкаром в Армении.

Армянская сказка

Последней остановкой будет монастырь Ахарцин, построенный в 10-14 веках. Название монастыря переводится как «игра орлов». Этот монастырь в окружении великолепной природы захватывает как потрясающее произведение искусства. Это одно из тех мест в Армении, где чувствуешь себя как в сказке. Трапезная Ахарцина является самым большим среди армянского церковного зодчества; это было абсолютным новаторством своего времени. Если вам интересно почему, то лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!

Важная информация: