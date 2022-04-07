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Арка Егише Чаренц

Первая наша остановка будет у Арки Чаренца. Арка сама по себе ничем особым не отличается, Вы можете даже удивиться, почему все настаивают на посещении этого места. Но отсюда открывается умопомрачительный вид на Арарат. Пожалуй, самый красивый на свете. С этого места кажется, как будто Арарат не стоит на земле, а «свисает» с неба. Это настоящее чудо. На арке можно увидеть следующие строки Егише Чаренца:

«Вершин, седей, чем Арарат, свет обойди — подобных нет,

Как недоступный славы путь — свою гору Масис люблю!»

Языческий храм Гарни и природный памятник «Симфония камней»

Гарни (I в.), единственный сохранившийся языческий храм в на всей постсоветской территории. Он посвящён древнеармянскому богу Солнца. Храм стоит на холме, окруженном виноградинками, с трех сторон его окружает фантастически красивое горное ущелье. Отсюда хорошо просматривается обширная Араратская долина со сверкающими в голубой выси снежными вершинами Арарата, открывается замечательный вид на ущелье реки Азат. Недалеко от поселка Гарни, расположено ущелье Азата, которое славится «Симфонией камней» — результат вулканических потоков. Природа создала колонны, нависающие над рекой, которые создают впечатление огромного музыкального инструмента — «Базальтового органа». Через ущелье течет река Азат, дополняя каменное великолепие шумом воды. Это место является одним из самых популярных туристических объектов в стране. «Симфония камней» включена в список природных памятников и, следовательно, охраняется по закону.

Монастырь Гегард (IV-XII вв.) — уникальное творение руки человека

Залы, вырытые в базальтовой скале, не ограничиваются своим простором, а хранят на своих стенах уникальные барельефы, из которых каждый — отдельное произведение искусства. Он наполовину высечен из гранитного монолита скал: глубокое скалистое горное ущелье Гегард в этом месте покрыто естественными гротами и пещерами, служившими в древности кельями монастыря. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.

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