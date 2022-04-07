Христианская церковь Гегард и языческий храм Гарни

Мы увидим монастырь Гегард - уникальное творение руки человека, языческий храм Гарни, природный памятник Симфония

Индивидуальная
Мы увидим монастырь Гегард — уникальное творение руки человека, языческий храм Гарни, природный памятник «Симфония камней» и умопомрачительный вид на Арарат у Арки Чаренца.
Христианская церковь Гегард и языческий храм Гарни
Христианская церковь Гегард и языческий храм Гарни
Христианская церковь Гегард и языческий храм Гарни
Христианская церковь Гегард и языческий храм Гарни
Христианская церковь Гегард и языческий храм Гарни
Христианская церковь Гегард и языческий храм Гарни

Что вас ожидает 🤩

  • Арка Чаренца
  • Храм Гарни
  • Гегард
  • Симфония Камней

Что вас ожидает:

    Арка Егише Чаренц

    Первая наша остановка будет у Арки Чаренца. Арка сама по себе ничем особым не отличается, Вы можете даже удивиться, почему все настаивают на посещении этого места. Но отсюда открывается умопомрачительный вид на Арарат. Пожалуй, самый красивый на свете. С этого места кажется, как будто Арарат не стоит на земле, а «свисает» с неба. Это настоящее чудо. На арке можно увидеть следующие строки Егише Чаренца:

      «Вершин, седей, чем Арарат, свет обойди — подобных нет,
      Как недоступный славы путь — свою гору Масис люблю!»
      Языческий храм Гарни и природный памятник «Симфония камней»
      Гарни (I в.), единственный сохранившийся языческий храм в на всей постсоветской территории. Он посвящён древнеармянскому богу Солнца. Храм стоит на холме, окруженном виноградинками, с трех сторон его окружает фантастически красивое горное ущелье. Отсюда хорошо просматривается обширная Араратская долина со сверкающими в голубой выси снежными вершинами Арарата, открывается замечательный вид на ущелье реки Азат. Недалеко от поселка Гарни, расположено ущелье Азата, которое славится «Симфонией камней» — результат вулканических потоков. Природа создала колонны, нависающие над рекой, которые создают впечатление огромного музыкального инструмента — «Базальтового органа». Через ущелье течет река Азат, дополняя каменное великолепие шумом воды. Это место является одним из самых популярных туристических объектов в стране. «Симфония камней» включена в список природных памятников и, следовательно, охраняется по закону.
      Монастырь Гегард (IV-XII вв.) — уникальное творение руки человека
      Залы, вырытые в базальтовой скале, не ограничиваются своим простором, а хранят на своих стенах уникальные барельефы, из которых каждый — отдельное произведение искусства. Он наполовину высечен из гранитного монолита скал: глубокое скалистое горное ущелье Гегард в этом месте покрыто естественными гротами и пещерами, служившими в древности кельями монастыря. Прогуливаясь по территории монастыря, где время будто остановилось, вы погрузитесь в особое состояние благости.

      Важная информация:

      • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания;
      • Все входные билеты и спуск в ущелье Гарни к «Симфонии Камней» включены в стоимость;
      • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды;
      • Экскурсия проводится на внедорожнике Mercedes с кондиционером и Wi-Fi;
      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Трансфер
      • Вода
      • WI-FI
      • Гид
      • Все входные билеты
      • Спуск в ущелье Гарни к «Симфонии Камней»
      Что не входит
      • Питание
      Где начинаем и завершаем?
      Начало: Адрес встречи по договоренности
      Завершение: заканчивается у места вашего проживания
      Когда и сколько длится
      Когда: По договоренности
      Экскурсия длится около 6 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
      Важная информация
      • Экскурсия начинается и заканчивается у места вашего проживания
      • Все входные билеты и спуск в ущелье Гарни к «Симфонии Камней» включены в стоимость
      • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
      • Экскурсия проводится на внедорожнике Mercedes с кондиционером и Wi-Fi
      • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      Вы сами выбираете дату и время

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