Трехдневный тур по городу Ереван: винные туры, храмы и горы
Эта экскурсия откроет перед вами мир Армении, ее богатства и прекрасную культуру.
Вы переживете незабываемые моменты, погрузитесь в гостеприимство местных жителей и прочувствуете волшебство, которое окутывает эту страну. Подарите себе незабываемые впечатления и запоминающиеся моменты в Армении.
Вы переживете незабываемые моменты, погрузитесь в гостеприимство местных жителей и прочувствуете волшебство, которое окутывает эту страну. Подарите себе незабываемые впечатления и запоминающиеся моменты в Армении.
Ближайшие даты:
11
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даты
Что вас ожидает:
- Арарат
- Достопримечательности Еревана
- Монастырь Гегардаванк
- Монастырь Хор Вирап
- Эчмиадзинский кафедральный собор
- Языческий храм в Гарни
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Армения — страна, в которую влюбляешься с первого взгляда… и первого глотка
Чтобы прочувствовать ее по-настоящему, мы погрузимся в неотъемлемую часть местной культуры — традицию виноделия. Побываем на аутентичных винодельнях, одна из которых — Tushpa winery, которая была отмечена похвалой самого Папы Римского.
А про традиционные армянские блюда и рассказывать не нужно — их нужно пробовать! Знаете ли вы, что такое настоящие хоровац и кюфта? А долма и хаш? Да и горячий лаваш тоже не нуждается в рекламе!
Кроме виноделен и гастрономических приключений, мы увидим все знаковые достопримечательности страны — древние храмы Гарни, монастыри Гегард, величественные Хор Вирап и Сагмосаванк. Путешествие по Араратской долине и Касахскому ущелью лежит через захватывающие ландшафты и древние храмы, включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Мы продегустируем более 20 лучших армянских вин и посетим топ-5 виноделен с историей, не менее богатой, чем у многовековых святынь — знаменитой Voskevaz, известной не только вином, но и архитектурными фантазиями, пышной Armenia Wine с великолепным музеем виноделия, устроенном в толще базальтовой скалы, Alluria - первая семейная винодельня в Армении где делают биодинамическое вино.
Мы сделаем кучу ярких инстаграмных фото на фоне гор и виноградников. И конечно — мы увидим, как создается напиток богов, впитавший в себя яркое солнце и любовь к жизни, которыми славится Армения.
Важная информация:
- Для посещения Республики Армения, гражданам России виза не нужна.
- Рекомендуем прилететь в столицу Армении до 13:00, так как экскурсия начинается от отеля в 14:00. Удобные рейсы «Армянских авиалиний» и «Ред Вингс».
Еженедельно, с пятницы по воскресенье.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле
- Трансфер Mercedes-Benz Sprinter (комфортабельный микроавтобус, оснащенный кондиционером)
- Страхование транспортных средств и пассажиров на время переездов
- Дегустации
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Билеты на экскурсии и винодельни, билет в храм Гарни
- Завтраки в отеле
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Авиаперелет до/из Еревана (аэропорт Звартноц)
- Обеды и ужины
- Страховка путешественника
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Звартноц, Ереван
- Когда и сколько длится?
- Когда: Еженедельно, с пятницы по воскресенье.Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Для посещения Республики Армения, гражданам России виза не нужна.
- Рекомендуем прилететь в столицу Армении до 13:00, так как экскурсия начинается от отеля в 14:00. Удобные рейсы «Армянских авиалиний» и «Ред Вингс»
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
Многодневные туры
3-дневные туры
Винные туры
Храм Гарни и монастырь Гегард
Популярные места
Религиозные
Монастырь Хор Вирап
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
Винодельни
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