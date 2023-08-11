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Армения — страна, в которую влюбляешься с первого взгляда… и первого глотка

Чтобы прочувствовать ее по-настоящему, мы погрузимся в неотъемлемую часть местной культуры — традицию виноделия. Побываем на аутентичных винодельнях, одна из которых — Tushpa winery, которая была отмечена похвалой самого Папы Римского.

А про традиционные армянские блюда и рассказывать не нужно — их нужно пробовать! Знаете ли вы, что такое настоящие хоровац и кюфта? А долма и хаш? Да и горячий лаваш тоже не нуждается в рекламе!

Кроме виноделен и гастрономических приключений, мы увидим все знаковые достопримечательности страны — древние храмы Гарни, монастыри Гегард, величественные Хор Вирап и Сагмосаванк. Путешествие по Араратской долине и Касахскому ущелью лежит через захватывающие ландшафты и древние храмы, включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Мы продегустируем более 20 лучших армянских вин и посетим топ-5 виноделен с историей, не менее богатой, чем у многовековых святынь — знаменитой Voskevaz, известной не только вином, но и архитектурными фантазиями, пышной Armenia Wine с великолепным музеем виноделия, устроенном в толще базальтовой скалы, Alluria - первая семейная винодельня в Армении где делают биодинамическое вино.

Мы сделаем кучу ярких инстаграмных фото на фоне гор и виноградников. И конечно — мы увидим, как создается напиток богов, впитавший в себя яркое солнце и любовь к жизни, которыми славится Армения.

Важная информация: