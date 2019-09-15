Тур начнется в 10:00 у вашего отеля, откуда вас заберет автобус, и продлится примерно 4–5 часов. Первой остановкой станет Гарни – языческий храм, известный символ дохристианской Армении, который был преобразован в летнюю резиденцию для королевской семьи.

Завершив изучение этого великого монумента, вы отправитесь к Араратской арке, где открывается фантастический вид на гору Арарат, покрытый снегом потухший вулкан на территории Турции. Далее вы посетите храмовый комплекс Гегард, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые из церквей расположены в пещерах, другие высечены прямо в камне. Затем вы вернетесь обратно в Ереван.