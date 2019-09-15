Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Посетите храм Гарни с гидом и полюбуйтесь его впечатляющей эллинистической архитектурой
Насладитесь прекрасным видом на гору Арарат
Осмотрите Гегард – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Тур начнется в 10:00 у вашего отеля, откуда вас заберет автобус, и продлится примерно 4–5 часов. Первой остановкой станет Гарни – языческий храм, известный символ дохристианской Армении, который был преобразован в летнюю резиденцию для королевской семьи.
Завершив изучение этого великого монумента, вы отправитесь к Араратской арке, где открывается фантастический вид на гору Арарат, покрытый снегом потухший вулкан на территории Турции. Далее вы посетите храмовый комплекс Гегард, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Некоторые из церквей расположены в пещерах, другие высечены прямо в камне. Затем вы вернетесь обратно в Ереван.
Ответы на вопросы
Что входит
Входные билеты
Гид
Трансфер
Что не входит
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
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Ernst-Rainer
15 сен 2019
(Армения)
Наш гид Нвард был очень дружелюбным и обаятельным. Хотя она говорит по-английски гораздо лучше, чем мы, у нее было чувство, что она настолько близко подходит к истории Армении, что мы чувствовали себя хорошо информированными. Нвард дополнил исторические и географические факты легендами и историями, которые позволили нам глубже понять культуру и образ мышления армян. Мы не хотим пропустить Тиграна, нашего водителя, который вежливо и любезно способствовал успеху тура. Поездка в Гарни и Гегард определенно обогатила наше пребывание в Армении.
А
Аноним
14 окт 2019
(Израиль)
Удивительный тур. Очень хорошо организованный отличный гид. Она много знала и передала свои знания чудесным образом. Она была гибкой. Она дала нам ощущение, что это наш тур. Связь между ней и водителем была невероятной. Хорошая машина, очень гостеприимный и заботливый водитель.
А
Аноним
9 авг 2018
(Россия)
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