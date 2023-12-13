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Что вас ожидает:
- Гарни и Гегард
- Севан
- Монастырь Севанаванк и Дилижан
- Дилижанский перевал
Описание
Гарни и Гегард: две веры Мы совершим путешествие из I века в начало IV, от языческой Армении к дохристианской. Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард, окруженный горами. Я расскажу вам о языческом культе и о том, как Армения первой в мире приняла христианство, а также объясню, какую роль играет вера в жизни армянского народа. Севан и Дилижан — любуйтесь природой Перед вами предстанет самое большое озеро Кавказа. Мы остановимся у лазурных вод Севана, чтобы посетить монастырь Севанаванк с двумя древними церквями. Вы услышите о летописях святынь, традиционных каменных стелах "хачкарах" и о легендах озера. А дальше путь лежит через Дилижанский перевал, который заслуженно называют маленькой Швейцарией — от его видов захватывает дух! Мы едем в Грузию, поэтому по дороге, конечно же, вы узнаете об истории этой прекрасной страны. Мы пересечем границу в Садахло, а через 40 минут - и добро пожаловать в теплый гостеприимный Тбилиси! Replace these
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные расходы
- Питьевая вода
- Что не входит
- Билеты
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: расположение вашего отеля в ЕреванеЗавершение: расположение вашего отеля в Тбилиси
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Поездка будет проходить на одном из автомобилей нашего автопарка (Mercedes Vito на 8 мест, Nissan Note на 6 мест, Nissan Serena на 6 мест. Mercedes Vito на 10 мест.)
- Дополнительные расходы: билеты в Гарни (3€/чел.), спуск в Гарни на внедорожниках (11 €/чел.) и обед
- Я или другой гид из моей команды проведу для вас экскурсию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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