Описание

Гарни и Гегард: две веры Мы совершим путешествие из I века в начало IV, от языческой Армении к дохристианской. Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард, окруженный горами. Я расскажу вам о языческом культе и о том, как Армения первой в мире приняла христианство, а также объясню, какую роль играет вера в жизни армянского народа. Севан и Дилижан — любуйтесь природой Перед вами предстанет самое большое озеро Кавказа. Мы остановимся у лазурных вод Севана, чтобы посетить монастырь Севанаванк с двумя древними церквями. Вы услышите о летописях святынь, традиционных каменных стелах "хачкарах" и о легендах озера. А дальше путь лежит через Дилижанский перевал, который заслуженно называют маленькой Швейцарией — от его видов захватывает дух! Мы едем в Грузию, поэтому по дороге, конечно же, вы узнаете об истории этой прекрасной страны. Мы пересечем границу в Садахло, а через 40 минут - и добро пожаловать в теплый гостеприимный Тбилиси! Replace these