Из Еревана в Тбилиси

Индивидуальная экскурсия в Ереване
Из Еревана в Тбилиси
Из Еревана в Тбилиси
Из Еревана в Тбилиси
Из Еревана в Тбилиси
Из Еревана в Тбилиси
Из Еревана в Тбилиси
Ближайшие даты:
13
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даты

Что вас ожидает:

  • Гарни и Гегард
  • Севан
  • Монастырь Севанаванк и Дилижан
  • Дилижанский перевал

Описание

Гарни и Гегард: две веры Мы совершим путешествие из I века в начало IV, от языческой Армении к дохристианской. Фоном для погружения в прошлое станут эллинистический храм Гарни и монастырь Гегард, окруженный горами. Я расскажу вам о языческом культе и о том, как Армения первой в мире приняла христианство, а также объясню, какую роль играет вера в жизни армянского народа. Севан и Дилижан — любуйтесь природой Перед вами предстанет самое большое озеро Кавказа. Мы остановимся у лазурных вод Севана, чтобы посетить монастырь Севанаванк с двумя древними церквями. Вы услышите о летописях святынь, традиционных каменных стелах "хачкарах" и о легендах озера. А дальше путь лежит через Дилижанский перевал, который заслуженно называют маленькой Швейцарией — от его видов захватывает дух! Мы едем в Грузию, поэтому по дороге, конечно же, вы узнаете об истории этой прекрасной страны. Мы пересечем границу в Садахло, а через 40 минут - и добро пожаловать в теплый гостеприимный Тбилиси! Replace these

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные расходы
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Билеты
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: расположение вашего отеля в Ереване
Завершение: расположение вашего отеля в Тбилиси
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Поездка будет проходить на одном из автомобилей нашего автопарка (Mercedes Vito на 8 мест, Nissan Note на 6 мест, Nissan Serena на 6 мест. Mercedes Vito на 10 мест.)
  • Дополнительные расходы: билеты в Гарни (3€/чел.), спуск в Гарни на внедорожниках (11 €/чел.) и обед
  • Я или другой гид из моей команды проведу для вас экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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