Путешествуйте по классической Армении с экскурсионным туром из Еревана
Путешествуя по классической Армении, вы будете погружаться в богатство ее культуры, восторгаться красотой ее природы и наслаждаться гостеприимством местных жителей. Вы окунетесь в атмосферу, где время замедляется, а душа находит покой.
И даже после окончания этого двухдневного путешествия, вы будете чувствовать, что Армения оставила свой след в вашем сердце.
Благодаря этому туру, вы сможете унести с собой частичку Армении, которая будет напоминать вам о красоте и великолепии этой удивительной страны.
И даже после окончания этого двухдневного путешествия, вы будете чувствовать, что Армения оставила свой след в вашем сердце.
Благодаря этому туру, вы сможете унести с собой частичку Армении, которая будет напоминать вам о красоте и великолепии этой удивительной страны.
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Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Монастыри и курортный город Джермук.
- Начиная нашу поездку из Еревана, мы отправимся в монастырь Хор Вирап, который стоит перед заснеженными склонами горы Арарат, национальный символ Армении, откуда открывается потрясающий вид на гору. Это место где Григор Лусаворич (Святой Григорий Просветитель) был заключен в тюрьму в течение 13 лет. Имя Хор Вирап означает «глубокая яма». Вы можете спокойно спуститься сюда используя узкую лестницу, чтобы чувствовать атмосферу ямы. Пойже, мы отправимся в винодельню Арени, где у вас будет дегустация армянского вина.
- Следующим пунктом нашего тура является монастырь Нораванк, который был построен в XIII—XIV веках. Комплекс Нораванк включает в себя церковь Св. Аствацацин (”Буртелашен”), построенную в 1339 г., церковь Св. Степаноса Нахавка и его притвор, церковь Св. Григора и склеп Орбеляна, развалины средневековых часовен и жилых кварталов, а также современный офис и зал.
- Последняя остановка нашего тура будет горный курортный город Джермук, где мы переночуем. Название города происходит от армянского слова «Джермук», что означает «теплый минеральный источник». Джермук славится своими горячими источниками и маркой минеральной воды, разлитым в городе. Джермук привлекает гостей своим свежим воздухом, водопадом, искусственными озерами, пешеходными дорожками, лесами и горячими источниками.
- День 2: Уникальные архитектурные памятники.
- Утром, после завтрака, мы отправимся в наилучший сохранившийся караван-сарай в Армении — Селим, построенный из базальтовых блоков в 1332 году принцем Чесаром Орбелианом, согласно надписи на армянском и арабском языках. В этом караван-сарае укрылись путешественники проезжавшие по шоссе пересекающее горы Селим. Это здание является прекрасным примером армянской архитектуры в средние века.
- После посещения Селима мы отправимся в Норатус, который знаменит благодаря своему кладбищу, старая часть которого имеет более 800 хачкаров (камней-крестов), вытесанных в IX-XVII вв. Здесь представлены хачкары различных этапов развития этого искусства, которые сгруппированы в три основных периода: IX-X, XI-XII и XIII-XVI века.
- Следующей остановкой будет монастырь Айраванк, который датируется IX-XII веками. Интерьер церкви довольно прост, но в тоже время но очень захватывающий, когда солнце попадает в узкие окна церкви. Лучи солнца попадают внутрь, создавая захватывающее ощущение святости для каждого посетителя.
- И последний пункт нашего замечательного путешествия является Севанаванк — памятник армянского раннесредневекового зодчества. Монастырь Севанаванк который был построен в 874 г. по велению царицы Мариам. Здания церквей построены из цельных камней черного туфа, отсюда, как полагают, происходит и название монастыря «Севанаванк» — «Черный монастырь».
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
- Встреча в отеле
- Бутылка воды
- Бесплатный Wi-Fi на борту
- Размещение в отеле для персонала
- Что не входит
- Питание обед (на одного человека — 20,5 $)
- Размещение в отеле
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
- Место начала и завершения?
- Встреча и высадка в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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