Классическая Армения 2 дня: Джермук, Хор Вирап, Нораванк, Севан

Путешествуйте по классической Армении с экскурсионным туром из Еревана

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Путешествуя по классической Армении, вы будете погружаться в богатство ее культуры, восторгаться красотой ее природы и наслаждаться гостеприимством местных жителей. Вы окунетесь в атмосферу, где время замедляется, а душа находит покой.

И даже после окончания этого двухдневного путешествия, вы будете чувствовать, что Армения оставила свой след в вашем сердце.

Благодаря этому туру, вы сможете унести с собой частичку Армении, которая будет напоминать вам о красоте и великолепии этой удивительной страны.
Классическая Армения 2 дня: Джермук, Хор Вирап, Нораванк, Севан
Классическая Армения 2 дня: Джермук, Хор Вирап, Нораванк, Севан
Классическая Армения 2 дня: Джермук, Хор Вирап, Нораванк, Севан
Классическая Армения 2 дня: Джермук, Хор Вирап, Нораванк, Севан
Классическая Армения 2 дня: Джермук, Хор Вирап, Нораванк, Севан
Классическая Армения 2 дня: Джермук, Хор Вирап, Нораванк, Севан
Ближайшие даты:
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
13
авг
14
авг
15
авг
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • День 1: Монастыри и курортный город Джермук.
  • Начиная нашу поездку из Еревана, мы отправимся в монастырь Хор Вирап, который стоит перед заснеженными склонами горы Арарат, национальный символ Армении, откуда открывается потрясающий вид на гору. Это место где Григор Лусаворич (Святой Григорий Просветитель) был заключен в тюрьму в течение 13 лет. Имя Хор Вирап означает «глубокая яма». Вы можете спокойно спуститься сюда используя узкую лестницу, чтобы чувствовать атмосферу ямы. Пойже, мы отправимся в винодельню Арени, где у вас будет дегустация армянского вина.
  • Следующим пунктом нашего тура является монастырь Нораванк, который был построен в XIII—XIV веках. Комплекс Нораванк включает в себя церковь Св. Аствацацин (”Буртелашен”), построенную в 1339 г., церковь Св. Степаноса Нахавка и его притвор, церковь Св. Григора и склеп Орбеляна, развалины средневековых часовен и жилых кварталов, а также современный офис и зал.
  • Последняя остановка нашего тура будет горный курортный город Джермук, где мы переночуем. Название города происходит от армянского слова «Джермук», что означает «теплый минеральный источник». Джермук славится своими горячими источниками и маркой минеральной воды, разлитым в городе. Джермук привлекает гостей своим свежим воздухом, водопадом, искусственными озерами, пешеходными дорожками, лесами и горячими источниками.
  • День 2: Уникальные архитектурные памятники.
  • Утром, после завтрака, мы отправимся в наилучший сохранившийся караван-сарай в Армении — Селим, построенный из базальтовых блоков в 1332 году принцем Чесаром Орбелианом, согласно надписи на армянском и арабском языках. В этом караван-сарае укрылись путешественники проезжавшие по шоссе пересекающее горы Селим. Это здание является прекрасным примером армянской архитектуры в средние века.
  • После посещения Селима мы отправимся в Норатус, который знаменит благодаря своему кладбищу, старая часть которого имеет более 800 хачкаров (камней-крестов), вытесанных в IX-XVII вв. Здесь представлены хачкары различных этапов развития этого искусства, которые сгруппированы в три основных периода: IX-X, XI-XII и XIII-XVI века.
  • Следующей остановкой будет монастырь Айраванк, который датируется IX-XII веками. Интерьер церкви довольно прост, но в тоже время но очень захватывающий, когда солнце попадает в узкие окна церкви. Лучи солнца попадают внутрь, создавая захватывающее ощущение святости для каждого посетителя.
  • И последний пункт нашего замечательного путешествия является Севанаванк — памятник армянского раннесредневекового зодчества. Монастырь Севанаванк который был построен в 874 г. по велению царицы Мариам. Здания церквей построены из цельных камней черного туфа, отсюда, как полагают, происходит и название монастыря «Севанаванк» — «Черный монастырь».

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Не доступен: для инвалидных колясок.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
  • Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
  • Встреча в отеле
  • Бутылка воды
  • Бесплатный Wi-Fi на борту
  • Размещение в отеле для персонала
Что не входит
  • Питание обед (на одного человека — 20,5 $)
  • Размещение в отеле
  • Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
Место начала и завершения?
Встреча и высадка в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Не доступен: для инвалидных колясок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Выездные
2-дневные туры
Многодневные туры
Джермук
Монастырь Хор Вирап
Популярные места
Религиозные
Монастырь Нораванк
Озеро Севан
Природа и пейзажи

Похожие туры из Еревана

От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
2 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Аэропорт Еревана, 16:00
19 авг
26 авг
2 сен
9 сен
69 500 за человека
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Вай-вай, винный край: дегустации и топовые достопримечательности Армении
Побывать в «армянской Швейцарии», попробовать вина и сыры и полюбоваться Севаном и Араратом
Ереван, аэропорт, 12:30
13 сен
25 сен
25 окт
1 ноя
50 500 за человека
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
11 авг
18 авг
25 авг
1 сен
25 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ