Что вас ожидает:

День 1: Цахкадзор, Севан, Дилижан.

Первым пунктом назначения тура является известный горнолыжный курорт — Цахкадзор. В переводе с армянского «Цахкадзор» означает «Ущелье цветов». В северо-западной части Цахкадзора расположен монастырский комплекс 11-го века Кечарис.

Последней остановкой будет озеро Севан — «Жемчужина Армении» или «Гегамское море» — одно из крупнейших высокогорных пресноводных озер в мире. На северо-западной части озера, на узком скалистом полуострове расположен видный памятник армянского раннесредневекового зодчества — монастырь Севанаванк который был построен в 874 г. по велению царицы Мариам.

Следующим пунктом тура является «Армянская Швейцария» — Дилижан. В 13 км. к северо-востоку от Дилижана в уютном месте находится монастырский комплекс «Агарцин» («Танец орлов»). Он был построен между 10 и 13 веками. На стене Святого Григория есть потрясающие хачкары, солнечные часы, разрушенный гавит и трапезная с потрясающим арочным потолком.

Далее посетим монастырь Гошаванк который был одним из наиболее знаменитых религиозных и учебных центров средневековой Армении, где на протяжении 25 лет жил и вел свою деятельность великий армянский ученый, правовед и хроник Мхитар Гош (1130 -1213 г.). Строительство монастыря Гошаванк было начато в 1188 году и закончено в конце XIII века.

Мы остановимся на ночь в Дилижане.

День 2: Ахтала, Ахпат, Санаин, Кобайр, Гюмри.

После завтрака мы отправимся в монастыри Ахпат, Санаин, Ахтала и Кобайр, которые были построены в 10-13 веках. Монастырь Ахпат основан королевой Хосровануш (жена армянского короля Ашот III-ого) в 976 н. э. состоит из одного притвора, два коридор-гробницы, трапезной, скриптория, Часовни Амазаспа, колокольни, несколько часовни-гробниц и крест-камней (хачкар)․

Санаин был административным центром и семейным усыпальницей Кюрикянских Багратидов (10-11 веках) а также епископская резиденция (до 11-ого века). Монастырь Санаин состоит из 3-х церквей, нартхекса, скрипториума, колокольни и академии. Монастыри Ахпат и Санаин включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ахтала — монастырь Армянской Апостольской церкви 10-го века, с захватывающими фресками. Крепость сыграла важную роль в защите северо-западных районов Армении (Гугарк) и является одним из наиболее хорошо сохранившихся из всех крепостей в современной Армении.

Кобайр — еще один замечательный архитектурный комплекс средневековых времен. Был построен в 12 веке. В главной церкви есть частично отреставрированные фрески и отдельная колокольня 3-го века. Есть также три часовни, одна с живописным балконом.

Последнее место назначения будет городом Гюмри, где мы переночуем.

День 3: Օбзорная экскурсия в Гюмри, Арич, Даштадем, Аруч

Город Гюмри — второй по величине город Армении. До конца 19-ого века город назывался Александрополь, потом во время Советского периода был переименован Ленинакан. Гюмри известен своей архитектурой и городскими сооружениями 19-ого века. У нас будет экскурсия по городу, потому что его исторический центр города Гюмри довольно удобен и интересен для изучения. Во время экскурсии вы можете пешком пройтись по центру города, посетить близлежащие монастыри и церкви, музеи как Дзитохцянц тун — музей народной архитектуры и городской жизни Гюмри. Наиболее посещаемые церкви здесь являются Церковь Святого Спасителя или Сурп Аменапркич, Семь ран Богоматери, Русская церковь, Сурп Ншан или Церковь Святого Знака.

После, как мы отправимся в Аричаванк и Даштадем крепость. Аричаванк является одной из жемчужин средневековой архитектуры, построенных в 7-13 вв. Монастырь Аричаванк был одним из ключевых центров духовных, культурных и научных центров Армении на протяжении веков. Даштадем означает «перед полем». Предполагается, что строительство крепости было проведено в VII-X вв. Точная дата, когда она была построена, неизвестна.

Последняя остановка нашего тура Монастырь Аруч, который был построен в конце 60-х годов армянским дворянином Григорием Мамиконян. Архитектурно это одна из самых важных армянских церквей средневековья, а также одна из крупнейших. Имеет структуру куполообразной одноярусной базилики. Церковь сильно пострадала от землетрясений, и теперь вы можете увидеть небо вместо купола.

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