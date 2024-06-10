В Армении кофе — это больше, чем напиток. Его пьют утром, днём, вечером и даже ночью.
На неспешной прогулке я расскажу, какую роль кофе играет в армянской культуре и сколько чашек этого напитка выпивают местные жители за год. Вы узнаете, как люди изначально использовали кофе, кто пытался запретить его и чем это закончилось. И насладитесь традиционным армянским кофе, эспрессо и спешиалти.
На неспешной прогулке я расскажу, какую роль кофе играет в армянской культуре и сколько чашек этого напитка выпивают местные жители за год. Вы узнаете, как люди изначально использовали кофе, кто пытался запретить его и чем это закончилось. И насладитесь традиционным армянским кофе, эспрессо и спешиалти.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы оцените уникальный архитектурный ансамбль площади Республики и питьевые фонтанчики — они же пулпулаки, символ армянского жизнелюбия. Я расскажу, как связаны кофе, вода и память о человеке в культуре Армении.
- Пройдёте по уютным улицам с дореволюционными постройками из чёрного туфа и оживлённым проспектам с модными кофейнями. Попробуете настоящий армянский кофе, сваренный в джезве.
- В одной из кофеен бариста продемонстрирует альтернативный способ заваривания кофейных зёрен и расскажет о нём. Затем вы сможете оценить вкус напитка.
- Вы узнаете, где находится родина кофе, где открылась первая в мире кофейня и какую роль в этом сыграли армяне.
Организационные детали
- Все дегустации включены в стоимость.
- Мы посетим три кофейни. Также можно попробовать кофе из автомата на улице.
- Экскурсия не подходит людям младше 18 лет, а также тем, кому нельзя кофе по медицинским показаниям.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Площадь Республики»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ереване
Я профессиональный историк и экскурсовод с опытом работы более 6 лет. Живу в Ереване более 2 лет, очень люблю этот город, его атмосферу и жителей. Хочу делиться со всеми желающими своей любовью и знаниями о богатой армянской истории и культуре.Задать вопрос
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