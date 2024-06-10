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В Армении кофе — это больше, чем напиток. Его пьют утром, днём, вечером и даже ночью.



На неспешной прогулке я расскажу, какую роль кофе играет в армянской культуре и сколько чашек этого напитка выпивают местные жители за год. Вы узнаете, как люди изначально использовали кофе, кто пытался запретить его и чем это закончилось. И насладитесь традиционным армянским кофе, эспрессо и спешиалти.