Valentine проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает
Экскурсия-конструктор
В этой экскурсии 🧭 именно вы определяете маршрут. На нашем пути расположено множество религиозных комплексов 7 — 13 века, каждый из которых уникален. Я расскажу вам обо всех значимых исторических событиях и особенностях архитектуры местных монастырей, многие из которых принадлежат к числу армянских халкедонских храмов:
- Одзун — уникальная купольная базилика 7 века; здесь находится Лорийская крепость, которая в 11 веке была центром Ташир-Дзорагетского царства. Вы узнаете, как эта территория переходила из рук в руки и вновь оказалась в составе Армении.
- Название монастыря Ахпат в переводе означает место, где отрекаются от греховности. Это монументальный комплекс, занесенный в список ЮНЕСКО — с церквями святого Знамения и пресвятой Богородицы, книгохранилищем, притвором Амазаспа и мемориалом Саят-Новы.
- В Кобайре на стенах живописных развалин сохранились фрески 12-го века — я объясню, почему этот вид украшения является непривычным для армянских храмов.
- Монастырь Санаин когда-то был университетским центром. Он стоит почти на обрыве — здесь вы сможете полюбоваться удивительными видами.
- Оромайр — двухуровневый храм: одна часть строений находится на краю ущелья, а другая внутри. Именно Оромайр наполовину халкедонское, а наполовину апостольское строение, соединенное общим притвором.
- Монастырь Хневанк расположен в живописной долине. Он много раз перестаивался и имеет необычное строение — я расскажу, почему так получилось, какую роль играл византийский император в разделении христианства и как Армения и Грузия боролись с общим врагом.
Парк, пасека или сыроварня
Помимо монастырей, мы можем заехать в Степанаванский дендропарк, основанный в 1933 году. Здесь растут редкие деревья: кедры, туя, секвойя, красный дуб, пихта греческая и другие. Весной их цветение действительно впечатляет, а жарким летом тень деревьев спасает от жары. Кроме парка, в Лори вы также можете посетить эко-ферму пчеловодов, отдохнуть и приобрести натуральный мед — «Arm Bee Honey Farm». Или же отправиться на сыроварню и поучаствовать в мастер-классе по приготовлению нитчатых сыров.
Организационные детали
- Для этой поездки я рекомендую выбрать 1-2 исторических памятника и 1-2 места из остальных предложенных.
- Экскурсию также можно провести и для большего числа участников, доплата за заказ машины составит 35 евро.
- Экскурсия проводится в период с 15 мая по 15 октября.
- Расстояние от Еревана до пчелиной фермы (там же, где находятся Ахпат и Санаин) — около 170 км. По дороге с небольшими отклонениями расположены дендропарк, Кобайр и Одзун, Оромайр, Хневанк.
- Если вы выбираете для посещения больше четырех мест, предлагаю остановиться в в одном из мотелей или гостиниц и продолжить тур на следующий день. Подробности и стоимость расходов уточняйте в переписке.
- Дополнительные расходы: мастер-класс по производству сыра для 1-3 человек стоит 5 тыс. драм (около 10 евро). посещение дендропарка стоит около 1 евро на двоих. На эко-пасеке 1 час, проведенный в Апи-домике, стоит 3 тыс. драм (около 5, 6 евро), а 3 часа с дегустацией меда и обучением работы на пасеке – 7 тыс. драм (около 12, 6 евро).