Valentine проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Экскурсия-конструктор

В этой экскурсии 🧭 именно вы определяете маршрут. На нашем пути расположено множество религиозных комплексов 7 — 13 века, каждый из которых уникален. Я расскажу вам обо всех значимых исторических событиях и особенностях архитектуры местных монастырей, многие из которых принадлежат к числу армянских халкедонских храмов:

Одзун — уникальная купольная базилика 7 века; здесь находится Лорийская крепость, которая в 11 веке была центром Ташир-Дзорагетского царства. Вы узнаете, как эта территория переходила из рук в руки и вновь оказалась в составе Армении.

— уникальная купольная базилика 7 века; здесь находится Лорийская крепость, которая в 11 веке была центром Ташир-Дзорагетского царства. Вы узнаете, как эта территория переходила из рук в руки и вновь оказалась в составе Армении. Название монастыря Ахпат в переводе означает место, где отрекаются от греховности. Это монументальный комплекс, занесенный в список ЮНЕСКО — с церквями святого Знамения и пресвятой Богородицы, книгохранилищем, притвором Амазаспа и мемориалом Саят-Новы.

в переводе означает место, где отрекаются от греховности. Это монументальный комплекс, занесенный в список — с церквями святого Знамения и пресвятой Богородицы, книгохранилищем, притвором Амазаспа и мемориалом Саят-Новы. В Кобайре на стенах живописных развалин сохранились фрески 12-го века — я объясню, почему этот вид украшения является непривычным для армянских храмов.

на стенах живописных развалин сохранились фрески 12-го века — я объясню, почему этот вид украшения является непривычным для армянских храмов. Монастырь Санаин когда-то был университетским центром. Он стоит почти на обрыве — здесь вы сможете полюбоваться удивительными видами.

когда-то был университетским центром. Он стоит почти на обрыве — здесь вы сможете полюбоваться удивительными видами. Оромайр — двухуровневый храм: одна часть строений находится на краю ущелья, а другая внутри. Именно Оромайр наполовину халкедонское, а наполовину апостольское строение, соединенное общим притвором.

— двухуровневый храм: одна часть строений находится на краю ущелья, а другая внутри. Именно Оромайр наполовину халкедонское, а наполовину апостольское строение, соединенное общим притвором. Монастырь Хневанк расположен в живописной долине. Он много раз перестаивался и имеет необычное строение — я расскажу, почему так получилось, какую роль играл византийский император в разделении христианства и как Армения и Грузия боролись с общим врагом.

Парк, пасека или сыроварня

Помимо монастырей, мы можем заехать в Степанаванский дендропарк, основанный в 1933 году. Здесь растут редкие деревья: кедры, туя, секвойя, красный дуб, пихта греческая и другие. Весной их цветение действительно впечатляет, а жарким летом тень деревьев спасает от жары. Кроме парка, в Лори вы также можете посетить эко-ферму пчеловодов, отдохнуть и приобрести натуральный мед — «Arm Bee Honey Farm». Или же отправиться на сыроварню и поучаствовать в мастер-классе по приготовлению нитчатых сыров.

Организационные детали