Valentine проводит ещё 6 экскурсий

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Лори — рай на севере Армении

Узнать историю самого зеленого региона и увидеть его главные достопримечательности на ваш выбор

Valentine
Valentine – Гид из Еревана
Лори — самый зеленый и прохладный край страны.

Вкусные воздух и вода, впечатляющая природа и древние храмы ждут вас на этой экскурсии 🧭.

Памятников старины в Лори очень много — вы сами выберете, какие из них посетить.

А после знакомства с архитектурой и историей 📖 Армении отдохнете в тени густого дендропарка, побываете на пчелиной ферме или попробуете сварить сыр.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-12 человек

  • От €195 за экскурсию

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Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении

Что вас ожидает

Экскурсия-конструктор
В этой экскурсии 🧭 именно вы определяете маршрут. На нашем пути расположено множество религиозных комплексов 7 — 13 века, каждый из которых уникален. Я расскажу вам обо всех значимых исторических событиях и особенностях архитектуры местных монастырей, многие из которых принадлежат к числу армянских халкедонских храмов:

  • Одзун — уникальная купольная базилика 7 века; здесь находится Лорийская крепость, которая в 11 веке была центром Ташир-Дзорагетского царства. Вы узнаете, как эта территория переходила из рук в руки и вновь оказалась в составе Армении.
  • Название монастыря Ахпат в переводе означает место, где отрекаются от греховности. Это монументальный комплекс, занесенный в список ЮНЕСКО — с церквями святого Знамения и пресвятой Богородицы, книгохранилищем, притвором Амазаспа и мемориалом Саят-Новы.
  • В Кобайре на стенах живописных развалин сохранились фрески 12-го века — я объясню, почему этот вид украшения является непривычным для армянских храмов.
  • Монастырь Санаин когда-то был университетским центром. Он стоит почти на обрыве — здесь вы сможете полюбоваться удивительными видами.
  • Оромайр — двухуровневый храм: одна часть строений находится на краю ущелья, а другая внутри. Именно Оромайр наполовину халкедонское, а наполовину апостольское строение, соединенное общим притвором.
  • Монастырь Хневанк расположен в живописной долине. Он много раз перестаивался и имеет необычное строение — я расскажу, почему так получилось, какую роль играл византийский император в разделении христианства и как Армения и Грузия боролись с общим врагом.

Парк, пасека или сыроварня
Помимо монастырей, мы можем заехать в Степанаванский дендропарк, основанный в 1933 году. Здесь растут редкие деревья: кедры, туя, секвойя, красный дуб, пихта греческая и другие. Весной их цветение действительно впечатляет, а жарким летом тень деревьев спасает от жары. Кроме парка, в Лори вы также можете посетить эко-ферму пчеловодов, отдохнуть и приобрести натуральный мед — «Arm Bee Honey Farm». Или же отправиться на сыроварню и поучаствовать в мастер-классе по приготовлению нитчатых сыров.

Организационные детали

  • Для этой поездки я рекомендую выбрать 1-2 исторических памятника и 1-2 места из остальных предложенных.
  • Экскурсию также можно провести и для большего числа участников, доплата за заказ машины составит 35 евро.
  • Экскурсия проводится в период с 15 мая по 15 октября.
  • Расстояние от Еревана до пчелиной фермы (там же, где находятся Ахпат и Санаин) — около 170 км. По дороге с небольшими отклонениями расположены дендропарк, Кобайр и Одзун, Оромайр, Хневанк.
  • Если вы выбираете для посещения больше четырех мест, предлагаю остановиться в в одном из мотелей или гостиниц и продолжить тур на следующий день. Подробности и стоимость расходов уточняйте в переписке.
  • Дополнительные расходы: мастер-класс по производству сыра для 1-3 человек стоит 5 тыс. драм (около 10 евро). посещение дендропарка стоит около 1 евро на двоих. На эко-пасеке 1 час, проведенный в Апи-домике, стоит 3 тыс. драм (около 5, 6 евро), а 3 часа с дегустацией меда и обучением работы на пасеке – 7 тыс. драм (около 12, 6 евро).
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении
Лори — рай на севере Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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Valentine проводит ещё 6 экскурсий

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