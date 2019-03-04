Раскройте тайны города, который местные жители называют «розовой жемчужиной» Армении, волшебной восточно-европейской столицы, построенной из местного розового камня, называемого туф.

Несмотря на то, что Ереван является современной, космополитической европейской столицей, его богатая культурная история началась 2800 лет назад. Ваш познавательный тур начнется на Площади Республики, на которой расположены величественные здания и поющие фонтаны и продолжится по улице Абовяна, одной из старейших дорог Еревана и когда-то бывшей участком Великого шелкового пути. Покинув его древние стены, выйдите на Северный проспект, построенный специально для пешеходного движения в самой современной части города.

Затем вас ждет Каскад, большая белая лестница, возведенная на склонах Ереванского холма, по всей длине которой возведены фонтаны, напоминая естественный каскад на реке или ручье. Каскад является одной из главных достопримечательностей Еревана, наряду с Площадью Республики. Отсюда открывается захватывающий вид на гору Арарат и центр города.

Затем вы пройдете по проспекту Баграмяна, где увидите здание Парламента, Президентский дворец и Парк влюбленных. Отправьтесь в южную часть города по одной из линий ереванского метро и посетите крупнейший храм Армении, собор Святого Григория Просветителя, построенный в 2001 году в честь 1700-летия принятия Арменией христианства.

В нескольких минутах ходьбы от собора находится городской базар, настоящий живой «музей еды», где вас встретят продавцы, наперебой предлагая попробовать свои продукты. Найдите деликатесы, включая вкусные домашние сухофрукты, начиненные орехами, фруктовый «лаваш» не толще бумаги, «суджух» (местные грецкие орехи, нанизанные на нить и покрытые виноградной патокой), свежий «лаваш» и экологически чистые фрукты и овощи с экзотическими травами и специями.