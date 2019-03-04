Магия и тайны Еревана: пеший тур

Осмотрите самые знаменитые памятники Ереван в этом туре с гидом

5
1 отзыв
Индивидуально
Осмотрите самые знаменитые памятники Ереван в этом туре с гидом.

Изучите богатую историю и великолепную архитектуру Еревана, побывав в главных достопримечательностях города, включая Площадь Республики, Оперный театр, Каскад и городской базар.
Магия и тайны Еревана: пеший тур
Магия и тайны Еревана: пеший тур
Магия и тайны Еревана: пеший тур
Магия и тайны Еревана: пеший тур
Магия и тайны Еревана: пеший тур
Магия и тайны Еревана: пеший тур
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Осмотрите сердце Еревана: Площадь Республики, одну из самых красивых в мире
  2. Полюбуйтесь видом на гору Арарат с высоты Каскада, огромной белой лестницы, построенной на склонах холма
  3. Зайдите на городской базар, где вы отведаете аппетитные сухофрукты, начиненные орехами, свежий лаваш и другие вкусности
  4. Пройдитесь по улице Абовяна на Великом шелковом пути
  5. Погрузитесь в атмосферу старого Еревана и в его захватывающие дух архитектуру и искусство
  6. Используйте свои навыки и поторгуйтесь на крупнейшем на Кавказе Вернисаже искусств и ремесел под открытым небом
Раскройте тайны города, который местные жители называют «розовой жемчужиной» Армении, волшебной восточно-европейской столицы, построенной из местного розового камня, называемого туф.
Несмотря на то, что Ереван является современной, космополитической европейской столицей, его богатая культурная история началась 2800 лет назад. Ваш познавательный тур начнется на Площади Республики, на которой расположены величественные здания и поющие фонтаны и продолжится по улице Абовяна, одной из старейших дорог Еревана и когда-то бывшей участком Великого шелкового пути. Покинув его древние стены, выйдите на Северный проспект, построенный специально для пешеходного движения в самой современной части города.
Затем вас ждет Каскад, большая белая лестница, возведенная на склонах Ереванского холма, по всей длине которой возведены фонтаны, напоминая естественный каскад на реке или ручье. Каскад является одной из главных достопримечательностей Еревана, наряду с Площадью Республики. Отсюда открывается захватывающий вид на гору Арарат и центр города.
Затем вы пройдете по проспекту Баграмяна, где увидите здание Парламента, Президентский дворец и Парк влюбленных. Отправьтесь в южную часть города по одной из линий ереванского метро и посетите крупнейший храм Армении, собор Святого Григория Просветителя, построенный в 2001 году в честь 1700-летия принятия Арменией христианства.
В нескольких минутах ходьбы от собора находится городской базар, настоящий живой «музей еды», где вас встретят продавцы, наперебой предлагая попробовать свои продукты. Найдите деликатесы, включая вкусные домашние сухофрукты, начиненные орехами, фруктовый «лаваш» не толще бумаги, «суджух» (местные грецкие орехи, нанизанные на нить и покрытые виноградной патокой), свежий «лаваш» и экологически чистые фрукты и овощи с экзотическими травами и специями.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный лицензированный гид
  • Жетоны для проезда в метро
Что не входит
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Вы должны быть в достаточной физической форме для участия в пешем туре
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
4 мар 2019
(Аргентина)
Un interesante recorrido por la ciudad.Muy emocionante el monumento y Museo del Holocausto.La guía muy agradable y profesional

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