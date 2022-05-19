во вторник и среду в 11:00, в четверг в 14:00, в пятницу в 15:00

Матенадаран: секреты древних рукописей

Посетить хранилище манускриптов в сердце Еревана и познакомиться с многовековой культурой Армении

Матенадаран — самое большое хранилище манускриптов в Армении и ключ, который приоткроет для вас дверь в мир древних цивилизаций.

Вы рассмотрите рукописи из разных уголков мира, узнаете невероятные детали о создании красок и пигментов, попробуете прочитать армянские ноты и буквы-птицы.

А после мы отдохнем и обсудим увиденное в кафе с пончиками.
Матенадаран: секреты древних рукописей
Матенадаран: секреты древних рукописей
Матенадаран: секреты древних рукописей
Матенадаран: секреты древних рукописей
Матенадаран: секреты древних рукописей
Матенадаран: секреты древних рукописей
Матенадаран: секреты древних рукописей
Матенадаран: секреты древних рукописей
Матенадаран: секреты древних рукописей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Тайны манускриптов со всего мира

Мы отправимся исследовать музей, хранилище и реставрационный центр — Матенадаран. Через экспонаты вам откроются традиции древних культур: вы увидите русские рукописи на бересте, японские иероглифы и итальянские документы. Узнаете об их ценности и особенностях создания. Особое же внимание мы уделим артефактам Армении: рассмотрим древнейшие ноты хазы, а также шедевры армянской каллиграфии и манускрипты, посвященные арифметике, геометрии и врачеванию.

От каллиграфии — до алхимии!

В одной из комнат вы откроете секреты природного сырья, из которого изготавливали краски. Мы разберемся, как армянское насекомое помогло искусству итальянского Ренессанса. Обсудим, действительно ли красный цвет изобрели в Армении и как получали красочный пигмент из малахита, изумруда, сусального золота и других материалов. Также вы узнаете, из чего изготавливали эликсиры для царей, и увидите корень мандрагоры.

А после прогулки по музею Матенадаран, мы заглянем в кафе «Гранд Кенди», где я угощу вас знаменитыми пончиками.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые увлекаются историей и хотят погрузиться в традиции древних культур.

Организационные детали

  • Входные билеты и угощения включены в стоимость тура
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у здания Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 11:00, в четверг в 14:00, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник и среду в 11:00, в четверг в 14:00, в пятницу в 15:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

👥Групповые🧒Можно с детьми🖼Музеи

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Здравствуй, Ереван
4.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Nerses
5
3 отзыва
Здравствуй, Ереван
Увидеть столицу Армении со всех сторон и познакомиться с ее культурой на обзорной экскурсии
Завтра
20 мая
21 мая
75 за 1-3 чел.
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Асмик
Нет отзывов
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Завтра
20 мая
21 мая
395 за 1 человека
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
8 дней
Авторский тур
Welcome
Нет отзывов
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны
$690 за 1 человека
Древние храмы Армении
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Лиза
4.3
3 отзыва
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
20 мая
21 мая
22 мая
78 за 1-3 чел.
Духовный центр Армении
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Светлана
Нет отзывов
Духовный центр Армении
Посетить древние религиозные памятники, узнать о культуре, истории и архитектуре страны
Завтра
20 мая
21 мая
120 за 1-3 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ашот
5
30 отзывов
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
Прогуляться по историческому центру и побывать в духовной столице страны
Завтра
20 мая
21 мая
90 за 1-2 чел.
В объективе - Ереван
4 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Нана
Нет отзывов
В объективе - Ереван
Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Еревану, древней столице Армении
Завтра
20 мая
21 мая
$25 за 1 человека
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Асмик
Нет отзывов
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Завтра
20 мая
21 мая
380 за 1 человека
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
5 часов
Индивидуальная
Вардуи
Нет отзывов
Древний и загадочный Ереван: Сити-Тур
Рада каждому гостю моей страны, мы народ мирный и гостеприимный
21 мая
22 мая
23 мая
$118 за 1-5 чел.
Ереван - любовь с первого взгляда
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
JUSTTRAVEL
5
6 отзывов
Ереван - любовь с первого взгляда
Классический тур по столице Армении - Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет
21 мая
24 мая
28 мая
$13 за 1 человека
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
4.9
36 отзывов
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Погрузиться в историю Армении и понять, как протекала жизнь в ее древних священных местах
23 мая
24 мая
25 мая
205 за 1-4 чел.
Три эпохи истории Армении
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Тигран
5
20 отзывов
Три эпохи истории Армении
Погрузиться в колорит Еревана, навестить древние святыни Гарни и Гегард и испечь традиционный лаваш
23 мая
24 мая
25 мая
от 150 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🧭
ТАМ