во вторник и среду в 11:00, в четверг в 14:00, в пятницу в 15:00

Матенадаран — самое большое хранилище манускриптов в Армении и ключ, который приоткроет для вас дверь в мир древних цивилизаций. Вы рассмотрите рукописи из разных уголков мира, узнаете невероятные детали о создании красок и пигментов, попробуете прочитать армянские ноты и буквы-птицы. А после мы отдохнем и обсудим увиденное в кафе с пончиками.

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Что вас ожидает

Тайны манускриптов со всего мира

Мы отправимся исследовать музей, хранилище и реставрационный центр — Матенадаран. Через экспонаты вам откроются традиции древних культур: вы увидите русские рукописи на бересте, японские иероглифы и итальянские документы. Узнаете об их ценности и особенностях создания. Особое же внимание мы уделим артефактам Армении: рассмотрим древнейшие ноты хазы, а также шедевры армянской каллиграфии и манускрипты, посвященные арифметике, геометрии и врачеванию.

От каллиграфии — до алхимии!

В одной из комнат вы откроете секреты природного сырья, из которого изготавливали краски. Мы разберемся, как армянское насекомое помогло искусству итальянского Ренессанса. Обсудим, действительно ли красный цвет изобрели в Армении и как получали красочный пигмент из малахита, изумруда, сусального золота и других материалов. Также вы узнаете, из чего изготавливали эликсиры для царей, и увидите корень мандрагоры.

А после прогулки по музею Матенадаран, мы заглянем в кафе «Гранд Кенди», где я угощу вас знаменитыми пончиками.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам любого возраста, которые увлекаются историей и хотят погрузиться в традиции древних культур.

Организационные детали