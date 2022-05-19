Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Тайны манускриптов со всего мира
Мы отправимся исследовать музей, хранилище и реставрационный центр — Матенадаран. Через экспонаты вам откроются традиции древних культур: вы увидите русские рукописи на бересте, японские иероглифы и итальянские документы. Узнаете об их ценности и особенностях создания. Особое же внимание мы уделим артефактам Армении: рассмотрим древнейшие ноты хазы, а также шедевры армянской каллиграфии и манускрипты, посвященные арифметике, геометрии и врачеванию.
От каллиграфии — до алхимии!
В одной из комнат вы откроете секреты природного сырья, из которого изготавливали краски. Мы разберемся, как армянское насекомое помогло искусству итальянского Ренессанса. Обсудим, действительно ли красный цвет изобрели в Армении и как получали красочный пигмент из малахита, изумруда, сусального золота и других материалов. Также вы узнаете, из чего изготавливали эликсиры для царей, и увидите корень мандрагоры.
А после прогулки по музею Матенадаран, мы заглянем в кафе «Гранд Кенди», где я угощу вас знаменитыми пончиками.
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам любого возраста, которые увлекаются историей и хотят погрузиться в традиции древних культур.
Организационные детали
Входные билеты и угощения включены в стоимость тура
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 6 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у здания Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 11:00, в четверг в 14:00, в пятницу в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
во вторник и среду в 11:00, в четверг в 14:00, в пятницу в 15:00
Asya — ваш гид в Ереване
Привет, я Ася! Работаю в туризме уже 20 лет. Я армянка, но получила русское образование. По профессии я японист, увлекаюсь фотографией и имею свою туристическую компанию. Путешествуй по Армении вместе со мной!