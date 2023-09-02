Посетить популярные и нетуристические места, продегустировать вина и сыры и научиться готовить долму
Отправимся компанией друзей знакомиться с Арменией и пробовать её на вкус.
Прогуляемся по Еревану с местным жителем, приготовим долму в Дилижане, попробуем свежепойманную рыбу с видом на озеро Севан и встретим закат на склонах каньона. Будем останавливаться на колоритных виллах и в отелях в горах. Пообедаем среди виноградников и продегустируем солнечный напиток. Заедем на сыроварню, устроим пикник с деликатесами и местными фруктами на высоте 2300 метров. Насладимся живой музыкой в джаз-клубе и ни раз живописными панорамами в пути.
Прогуляемся по Еревану с местным жителем, приготовим долму в Дилижане, попробуем свежепойманную рыбу с видом на озеро Севан и встретим закат на склонах каньона. Будем останавливаться на колоритных виллах и в отелях в горах. Пообедаем среди виноградников и продегустируем солнечный напиток. Заедем на сыроварню, устроим пикник с деликатесами и местными фруктами на высоте 2300 метров. Насладимся живой музыкой в джаз-клубе и ни раз живописными панорамами в пути.
Ближайшие даты:
2
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Средний возраст группы — 25-33 лет
После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 400 долларов, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 14 дней до тура. При отмене за 18 дней до тура возвращается сумма предоплаты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, в течение дняЗавершение: Ереван, рекомендуем планировать вылет во второй половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов в Ереване
Всем привет, меня зовут Артур. Я основатель проекта авторских путешествий. Благодаря моему любимому делу, на сегодняшний день в списке посещенных стран 30 направлений и множество историй из самостоятельных путешествий. Помимо новых стран и мест, у нашей команды есть большое желание объединять вокруг себя людей, чтобы вместе путешествовать, развиваться и наслаждаться жизнью в близком по ценностям окружении. Для этого мы и создали наш проект авторских туров.
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Гастрономические
Водные развлечения
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Дата и количество участников выбирается при бронировании