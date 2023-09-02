Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе

Посетить популярные и нетуристические места, продегустировать вина и сыры и научиться готовить долму

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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправимся компанией друзей знакомиться с Арменией и пробовать её на вкус.

Прогуляемся по Еревану с местным жителем, приготовим долму в Дилижане, попробуем свежепойманную рыбу с видом на озеро Севан и встретим закат на склонах каньона. Будем останавливаться на колоритных виллах и в отелях в горах. Пообедаем среди виноградников и продегустируем солнечный напиток. Заедем на сыроварню, устроим пикник с деликатесами и местными фруктами на высоте 2300 метров. Насладимся живой музыкой в джаз-клубе и ни раз живописными панорамами в пути.
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Молодёжный роуд-трип в Армении в мини-группе
Ближайшие даты:
2
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+
Средний возраст группы — 25-33 лет

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 400 долларов, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 14 дней до тура. При отмене за 18 дней до тура возвращается сумма предоплаты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, в течение дня
Завершение: Ереван, рекомендуем планировать вылет во второй половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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