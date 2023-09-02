Отправимся компанией друзей знакомиться с Арменией и пробовать её на вкус.



Прогуляемся по Еревану с местным жителем, приготовим долму в Дилижане, попробуем свежепойманную рыбу с видом на озеро Севан и встретим закат на склонах каньона. Будем останавливаться на колоритных виллах и в отелях в горах. Пообедаем среди виноградников и продегустируем солнечный напиток. Заедем на сыроварню, устроим пикник с деликатесами и местными фруктами на высоте 2300 метров. Насладимся живой музыкой в джаз-клубе и ни раз живописными панорамами в пути.