Сразу две колоритные страны с богатой историей и культурой в одном путешествии. Начнём с вина и закончим розами. Почувствуем себя и коренными армянами, готовя лаваш, и иранскими купцами, прохаживаясь по дворцу с фонтаном во внутреннем парке. Увидим место, где причалил Ноев ковчег, гробницы великих правителей и старинные монастыри в ущельях. Закупимся специями, сладостями, орехами и сухофруктами на восточных базарах. Навестим сестру Каппадокии и встретим закат у розового озера.

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Описание

Организационные детали

Можно с детьми от 4 лет.

Гражданам РФ нужна виза в Иран. Делается в России за 14 дней с нашей помощью.

Въезд в Армению без визы.

Иметь с собой наличные деньги в долларах, либо не российскую банковскую карту.

Рекомендации для девушек: голова должна быть покрыта платком, плечи закрыты, рукав не меньше 3/4 и без декольте. Одежда максимально свободная, полностью скрывающая силуэты тела. Брюки можно, но блузка должна полностью прикрывать бедра. Ноги закрыты по щиколотку. Обувь лучше закрытая, сандали официально можно, но не особо принято.

Рекомендации для мужчин: в шортах и майках ходить не принято, сланцы — дурной тон. Возьмите футболки, штаны и кроссовки.

Погода: днём до +20°C, могут быть большие перепады между дневной и ночной температурой воздуха.

Рекомендуем взять с собой дождевик и кроссовки.

В программе возможны изменения с сохранением объёма и качества услуг.

Путешествие можно сделать индивидуальным (от 2 человек) под вашу группу. Если туристов меньше 5, стоимость увеличивается.