Нетуристический Ереван

Кажется наступил момент, когда Еревану нужен совершенно другой тур… А Вы были на Конде

5
2 отзыва
Мини-группа
Кажется наступил момент, когда Еревану нужен совершенно другой тур… А Вы были на Конде, или быть может посещали Церковь Святого Саргиса, Голубую мечеть? Гуляли по территории детской железной дороги, разглядывали граффити? Или проходили мимо старейших сохранившихся частных домов и особняков в Ереване? Нет? Тогда я Вам покажу все эти места!
Нетуристический Ереван
Нетуристический Ереван
Нетуристический Ереван
Нетуристический Ереван
Нетуристический Ереван
Нетуристический Ереван

Что вы можете увидеть 🤩

  • Голубая мечеть
  • Конд
  • Церковь Сурб Зоравар
  • Улица Саряна
  • Детская железная дорога
  • Разданское ущелье
  • Каскад
  • Площадь Республики
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Кажется созрел момент, когда Еревану нужен совершенно другой тур…

Нетуристический Ереван

Все гости нашего города отлично знают и Каскад, и Площадь Республики, и парк Победы и Северный проспект. Ведь я права?
А были ли Вы на Конде, или быть может посещали Церковь Святого Саргиса, Голубую мечеть? Гуляли по территории детской железной дороги, разглядывали граффити? Или проходили мимо старейших сохранившихся частных домов и особняков в Ереване? Нет? Тогда я Вам покажу все эти места!
А в конце нашей программы я Вам расскажу, о том, какие ещё необычные места Еревана можно посетить, вкусно покушать и окунуться в атмосферу настоящего молодежного Еревана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Вода и еда
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Республики, ул. Амиряна
Завершение: Каскада, ул. Таманяна 1
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 18:00

Отзывы от туристов

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