Что вы можете увидеть 🤩

Кажется созрел момент, когда Еревану нужен совершенно другой тур…

Нетуристический Ереван

Все гости нашего города отлично знают и Каскад, и Площадь Республики, и парк Победы и Северный проспект. Ведь я права?

А были ли Вы на Конде, или быть может посещали Церковь Святого Саргиса, Голубую мечеть? Гуляли по территории детской железной дороги, разглядывали граффити? Или проходили мимо старейших сохранившихся частных домов и особняков в Ереване? Нет? Тогда я Вам покажу все эти места!

А в конце нашей программы я Вам расскажу, о том, какие ещё необычные места Еревана можно посетить, вкусно покушать и окунуться в атмосферу настоящего молодежного Еревана.