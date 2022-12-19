Описание

Организационные детали

Маршрут не имеет категории сложности. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме. Желательно уметь кататься на горных лыжах или сноуборде.

Дети с 7 до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей. Участники младше 18 лет не допускаются на дегустации коньяка.

При желании экипировку для катания на горных лыжах и сноуборде можно взять в прокат: комплект горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) — 5000 драм в день; комплект сноубордиста (сноуборд, ботинки) — 7000 драм. Также можно заказать индивидуальное занятие с инструктором — от 10 000–15 000 драм/час.

Разовый билет на подъёмник стоит 2000 драм. Для удобства можно приобрести ски-пасс в виде именной пластиковой карточки стоимостью 2000 драм и перед началом использования положить на неё определённую сумму: 10 000 драм — за 1 день катания, 29 000 драм — за 3 дня. Стоимость ски-пасса для детей младше 10 лет: 9000 драм — за 1 день, 24 000 драм — за 3 дня.

Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.

С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. Ориентировочный курс: 100 драм = 15 рублей. В Ереване почти везде к оплате принимаются банковские карты платёжной системы «МИР». В Цахкадзоре понадобятся наличные деньги для оплаты ски-пасса и питания.

В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.