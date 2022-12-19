Новогоднее путешествие: Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте

Погулять по нарядной столице, покорить склоны курорта Цахкадзор и отведать раков на «армянском море»

В Новый год принято ходить в гости, и мы отправляемся в гости в радушную Армению.

Будем исследовать старинные храмы, заряжаться яркими эмоциями, катаясь на горных лыжах, и гулять по празднично украшенному городу из розового туфа.

Мы попробуем отыскать дом в бывшем древнем селении, где когда-то отдыхал Осип Мандельштам, вы искупаетесь в целебных минеральных источниках и продегустируете легендарный коньяк и севанских раков.
Новогоднее путешествие: Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Новогоднее путешествие: Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Новогоднее путешествие: Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Новогоднее путешествие: Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Новогоднее путешествие: Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Новогоднее путешествие: Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Новогоднее путешествие: Ереван, Севан и 3 дня на горнолыжном курорте
Ближайшие даты:
29
дек
4
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Маршрут не имеет категории сложности. Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме. Желательно уметь кататься на горных лыжах или сноуборде.
Дети с 7 до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей. Участники младше 18 лет не допускаются на дегустации коньяка.
При желании экипировку для катания на горных лыжах и сноуборде можно взять в прокат: комплект горнолыжника (лыжи, ботинки, палки) — 5000 драм в день; комплект сноубордиста (сноуборд, ботинки) — 7000 драм. Также можно заказать индивидуальное занятие с инструктором — от 10 000–15 000 драм/час.
Разовый билет на подъёмник стоит 2000 драм. Для удобства можно приобрести ски-пасс в виде именной пластиковой карточки стоимостью 2000 драм и перед началом использования положить на неё определённую сумму: 10 000 драм — за 1 день катания, 29 000 драм — за 3 дня. Стоимость ски-пасса для детей младше 10 лет: 9000 драм — за 1 день, 24 000 драм — за 3 дня.
Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.
С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. Ориентировочный курс: 100 драм = 15 рублей. В Ереване почти везде к оплате принимаются банковские карты платёжной системы «МИР». В Цахкадзоре понадобятся наличные деньги для оплаты ски-пасса и питания.
В случае плохой погоды (сильных ветров, шторма и т. д.) или иных обстоятельств, маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 17:00 (точный адрес сообщим дополнительно)
Завершение: Ереван, 13:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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