Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем на новогодний банкет в таверну «Ереван»! Погрузитесь в атмосферу армянского гостеприимства: национальная кухня, живая музыка, фольклорные танцы и щедрый праздничный стол.



Встретьте Новый год в кругу близких и друзей под звуки традиционных мелодий и ароматы аутентичных блюд — хороваца, хаша, спаса и толмы. Незабываемые впечатления гарантированы!

Описание экскурсии Приглашаем вас на новогодний банкет в армянских традициях! Новогодний банкет в таверне «Ереван» — это тёплый и душевный праздник в уютной атмосфере. Мягкий свет, национальный интерьер и живая музыка создают ощущение настоящего гостеприимства. Праздничный стол радует изобилием блюд и ароматов, тосты звучат искренне, а настроение с каждой минутой становится всё веселее. Ближе к полуночи зал наполняется ожиданием чуда: бокалы поднимаются, загадываются желания, и Новый год встречают с радостью, танцами и ощущением настоящего праздника. Национальная кухня и фольклор Неотъемлемой частью путешествия по иностранной стране является дегустация национальных блюд местной кухни. Национальная кухня для армян является особым предметом гордости! Армянская кулинария насчитывает более 2000 лет и полностью отражает традиции и обычаи народа. В каждом армянском рецепте - тысячелетние традиции, которые армяне несли на протяжении веков и сохранили до наших дней. Побывать в Армении и не попробовать хоровац, хаш, спас и толму просто невозможно! И вообще трудно представить армянское застолье без этих продуктов. Особую торжественность армянским застольям придают национальные песни и танцы. Танцевальное искусство армянского народа – неотъемлемая часть армянском культуры. Песнями и танцами всегда сопровождались застолья, свадебные торжества, семейные и национальные праздники. И наш ужин – это фольклорно-гастрономическое путешествие в мир вкуса и традиций!

