Приглашаем на новогодний банкет в таверну «Ереван»! Погрузитесь в атмосферу армянского гостеприимства: национальная кухня, живая музыка, фольклорные танцы и щедрый праздничный стол.
Встретьте Новый год в кругу близких и друзей под звуки традиционных мелодий и ароматы аутентичных блюд — хороваца, хаша, спаса и толмы. Незабываемые впечатления гарантированы!
Описание экскурсииПриглашаем вас на новогодний банкет в армянских традициях! Новогодний банкет в таверне «Ереван» — это тёплый и душевный праздник в уютной атмосфере. Мягкий свет, национальный интерьер и живая музыка создают ощущение настоящего гостеприимства. Праздничный стол радует изобилием блюд и ароматов, тосты звучат искренне, а настроение с каждой минутой становится всё веселее. Ближе к полуночи зал наполняется ожиданием чуда: бокалы поднимаются, загадываются желания, и Новый год встречают с радостью, танцами и ощущением настоящего праздника. Национальная кухня и фольклор Неотъемлемой частью путешествия по иностранной стране является дегустация национальных блюд местной кухни. Национальная кухня для армян является особым предметом гордости! Армянская кулинария насчитывает более 2000 лет и полностью отражает традиции и обычаи народа. В каждом армянском рецепте - тысячелетние традиции, которые армяне несли на протяжении веков и сохранили до наших дней. Побывать в Армении и не попробовать хоровац, хаш, спас и толму просто невозможно! И вообще трудно представить армянское застолье без этих продуктов. Особую торжественность армянским застольям придают национальные песни и танцы. Танцевальное искусство армянского народа – неотъемлемая часть армянском культуры. Песнями и танцами всегда сопровождались застолья, свадебные торжества, семейные и национальные праздники. И наш ужин – это фольклорно-гастрономическое путешествие в мир вкуса и традиций!
31.12.2025 в 22:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Новогодний банкет
- Развлекательная программа
Что не входит в цену
- Горячие блюда и алкогольные напитки оплачиваются отдельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Терьяна, 91
Завершение: Таверна Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: 31.12.2025 в 22:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
