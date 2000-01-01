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Новогодний тур на 30. 12 — Храм Гарни — Гегард — Музей Арама Хачатуряна

JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL – Гид из Еревана
Если вы решили праздновать Новый год в Армении, то присоединяйтесь к нашей новогодней экскурсии 🧭.

Маршрут тура: Храм Гарни — Монастырь Гегард — Музей 🖼 Арама Хачатуряна — Концерт в исполнении трио им А.

И.

Хачатуряна.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $45 за человека

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Новогодний тур на 30. 12 — Храм Гарни — Гегард — Музей Арама Хачатуряна
Новогодний тур на 30. 12 — Храм Гарни — Гегард — Музей Арама Хачатуряна

Что вы увидите

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Музей Арама Хачатуряна
  • Концерт в исполнении Трио им. Арама Хачатуряна
Языческий храм СолнцаЭкскурсия к храму Солнца (I в. н. э. ) в селении Гарни — излюбленному месту армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле, он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием «Симфония камней». Высеченный в скале пещерный храмПосещение редчайшего, пещерного храма Св. Гегард (XII –XIII вв. ), в переводе означающего «святое копьё» в честь хранившегося в нём долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа (сейчас оно находится в музее Св. Эчмиадзина). Храм находится высоко в горах ⛰️ в живописном ущелье реки Гохт (правый приток реки Азат). Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник, который по сей день является объектом поклонения. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней, омолаживает, дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО (лист 2000). Музей 🖼 Арама ХачатурянаПо завершению обзорной экскурсии 🧭 по Еревану мы зайдем в музей одного из самых известных армян в мире — великого композитора Арама Хачатуряна, где нас ждёт приятный сюрприз — концерт в исполнении всемирно известного Трио им. Хачатуряна в интерактивном формате, где музыканты будут рассказывать интересные истории 📖 и с радостью ответят на все вопросы гостей.

Организационные детали:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
  • входные билеты.
Что не входит
  • личные расходы
  • обед во время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
Новогодний тур на 30. 12 — Храм Гарни — Гегард — Музей Арама Хачатуряна
Новогодний тур на 30. 12 — Храм Гарни — Гегард — Музей Арама Хачатуряна
Новогодний тур на 30. 12 — Храм Гарни — Гегард — Музей Арама Хачатуряна
Новогодний тур на 30. 12 — Храм Гарни — Гегард — Музей Арама Хачатуряна
Новогодний тур на 30. 12 — Храм Гарни — Гегард — Музей Арама Хачатуряна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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JUSTTRAVEL
JUSTTRAVEL
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