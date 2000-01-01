Языческий храм СолнцаЭкскурсия к храму Солнца (I в. н. э. ) в селении Гарни — излюбленному месту армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле, он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием «Симфония камней». Высеченный в скале пещерный храмПосещение редчайшего, пещерного храма Св. Гегард (XII –XIII вв. ), в переводе означающего «святое копьё» в честь хранившегося в нём долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа (сейчас оно находится в музее Св. Эчмиадзина). Храм находится высоко в горах ⛰️ в живописном ущелье реки Гохт (правый приток реки Азат). Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник, который по сей день является объектом поклонения. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней, омолаживает, дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО (лист 2000). Музей 🖼 Арама ХачатурянаПо завершению обзорной экскурсии 🧭 по Еревану мы зайдем в музей одного из самых известных армян в мире — великого композитора Арама Хачатуряна, где нас ждёт приятный сюрприз — концерт в исполнении всемирно известного Трио им. Хачатуряна в интерактивном формате, где музыканты будут рассказывать интересные истории 📖 и с радостью ответят на все вопросы гостей.

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