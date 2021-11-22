Каждый день

Программа
День 1
в Ереван—Гарни—Гегардм—Ереван
10:00-11:00 Поездка в пещерный монастырь Гегард (монастырь Копья, XII-XIII вв. )
11:00-11:30 Осмотр монастыря Гегард
11:30-12:00 Поездка в село Гарни
12:00-12:30 Посещение языческого храма Солнца (I в. н. э.)
12:30-13:30 Обед в ресторане
13:30-14:30 Возвращение в Ереван
Обзорная экскурсия по Еревану с посещением Каскада, Оперного театра, Площади Республики, Парка победы
День 2
Ереван—Севан—Дилижан—Агарцин—Озеро Парз—Ереван
09:00-10:30 Поездка в Дилижан
10:30-11:00 Прогулка по центру старого Дилижана
11:00-11:45 Поездка на озеро Парз Лич (Кристальное озеро)
11:45-12:15 Осмотр озера
12:15-13:45 Поездка в монастырь Агарцин
13:45-13:30 Осмотр монастыря Агарцин (X-XIII вв. )
13:30-14:00 Поездка на озеро Севан
14:00-15:00 Обед
15:00-15:45 Осмотр монастыря Севанаванк на полуострове (IX в. )
15:45-16:45 Возвращение в Ереван
Ужин. Ночевка в гостинице.
День 3
Ереван—Хор Вирап—Арени—Нораванк—Алидзор—Татев—Горис
09.00-10.00 Поездка в монастырь Хор Вирап
10.00-10.45 Осмотр монастыря Хор Вирап (Глубокий колодец, IV-XVII вв. ).
10.45-12.00 Поездка в расположенный среди красных скал монастырь Нораванк (XIII-XIV вв. )
12:00-12:30 Осмотр монастыря
14.30-14.45 Поездка в монастырь Татев на самой длинной в мире канатной дороге (5752м)
14:45-15:45 Обед
15:45-16:30 Осмотр монастыря
16:30-17:30 Поездка в Горис
19.00-20.00 Ужин у ночевка в гостинице
День 4
Горис—Караундж—Арени—Ереван
10:00-11:00 Поездка в древнюю каменную обсерваторию Караундж
11.00-12.30 Осмотр обсерватории
12:30-14:15 Поездка в село Арени
14:15-15.15 Обед
15:15-16:00 Посещение пещеры Птиц в Селе Арени
16.00-16.45 Дегустация вин на винном заводе в селе Арени
16:45-18:00 Поездка в Ереван
Ужин. Ночевка в Ереване.
День 5
Ереван—Оганаванк—Аллея букв—Аштарак—Ереван
10:00-11:00 Поездка в поселок Оганаван
11:00-11:30 Посещение монастыря Оганаванк 13 век
11:30-12:00 Поездка и осмотр аллеи армянского алфавита
12:00-13:00 Поездка в Аштарак посещение церкви Кармравор 7 век
13:00-14:00 Обед
14:00-14:30 Поездка на винный завод Воскеваз
14:30-15:30 Экскурсия и дегустация вина на винном заводе
15:30-16:30 Возвращение в Ереван
Организационные моменты:
- Цена тура может поменяться, с изменением программы по Вашему пожеланию