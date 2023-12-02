Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.

Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.

Наедине с флорой и фауной Дилижанский парк — один из живописных уголков нашей удивительной Армении. Мы с радостью приглашаем вас познакомиться с ним! Вы побродите по лесным тропам, насладитесь спокойствием молчаливых озёр и прикоснётесь к средневековой истории. На нашей экскурсии будет интересно всем — и любителям природных красот, и ценителям древних архитектурных памятников. Важно знать • Поездка от Еревана до национального парка займёт 1,5 часа.