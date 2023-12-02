Приглашаем вас покинуть шумные города и побыть наедине с природой Армении.
Дилижанский парк — одна из жемчужин нашей страны, с живописными уголками, где можно прогуляться и отдохнуть. Путешествовать будем комфортно и неспешно, в сопровождении инструктора.
Дилижанский парк — одна из жемчужин нашей страны, с живописными уголками, где можно прогуляться и отдохнуть. Путешествовать будем комфортно и неспешно, в сопровождении инструктора.
Ближайшие даты:
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Описание
Наедине с флорой и фауной Дилижанский парк — один из живописных уголков нашей удивительной Армении. Мы с радостью приглашаем вас познакомиться с ним! Вы побродите по лесным тропам, насладитесь спокойствием молчаливых озёр и прикоснётесь к средневековой истории. На нашей экскурсии будет интересно всем — и любителям природных красот, и ценителям древних архитектурных памятников. Важно знать • Поездка от Еревана до национального парка займёт 1,5 часа.
- Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги инструктора-гида
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Перекус на маршруте (по желанию)
- Место начала и завершения?
- По месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Поездка от Еревана до национального парка займёт 1,5 часа.
- Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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