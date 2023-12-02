Однодневная пешая экскурсия по национальному Дилижанскому парку

Индивидуальная экскурсия в Ереване
Приглашаем вас покинуть шумные города и побыть наедине с природой Армении.

Дилижанский парк — одна из жемчужин нашей страны, с живописными уголками, где можно прогуляться и отдохнуть. Путешествовать будем комфортно и неспешно, в сопровождении инструктора.
Однодневная пешая экскурсия по национальному Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по национальному Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по национальному Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по национальному Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по национальному Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по национальному Дилижанскому парку
Ближайшие даты:
2
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3
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даты

Описание

Наедине с флорой и фауной Дилижанский парк — один из живописных уголков нашей удивительной Армении. Мы с радостью приглашаем вас познакомиться с ним! Вы побродите по лесным тропам, насладитесь спокойствием молчаливых озёр и прикоснётесь к средневековой истории. На нашей экскурсии будет интересно всем — и любителям природных красот, и ценителям древних архитектурных памятников. Важно знать • Поездка от Еревана до национального парка займёт 1,5 часа.
  • Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги инструктора-гида
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Перекус на маршруте (по желанию)
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Поездка от Еревана до национального парка займёт 1,5 часа.
  • Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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