Набор высоты – 500 метров.

Протяженность – 17 километров.

Безопасность – профессиональный инструктор-проводник осуществляет сопровождение и обеспечение безопасности на маршруте.

Поездка от Еревана до точки старта займёт 50 минут.

Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.

Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.

Хосровский заповедник Хосровский заповедник — это природно-заповедная территория в Армении, расположенная в южной части страны. Заповедник был создан в 334—338 гг. и получил название «Хосровский лес», в честь армянского царя Хосрова II Котака. Государственный заповедник «Хосровский лес» основан в 1958 году. Культурная история заповедника охватывает свыше 1700 лет. В Хосровском заповеднике вы найдете разнообразные виды растений и животных, а также уникальные природные пейзажи. На его территории расположены горные хребты, леса, реки и водопады. Этот заповедник является домом для различных видов животных, включая кавказских леопардов, горные козлы, барсуки и разнообразные виды птиц. Однодневную пешую экскурсию начнем у входа в Хосровский заповедник и закончим в ущелье реки Азат, перед «Симфонией камней» Водопады Астхик и Ваагни Водопады Астхик и Ваагни входят в число 4 водопадов, расположенных в государственном Хосровском заповеднике. Водопады Ваагн и Астхик, названные именами древних языческих богов, расположены в нескольких сотнях метров друг от друга. Первый, получивший имя бога грома и войны, — узким мощным потоком срывается с отвесной скалы высотой примерно 10 метров и разбивается о плоские камни внизу. Астхик, по имени богини красоты и плодородия — более плавный, порожистый, стекает по каменным ступеням, образованным скалистым склоном, в прозрачный бассейн у подножья. Водопад утопает в зелени склонившихся к потокам деревьев и кустарников. Симфония камней Ущелье Гарни протянулось по длине реки Азат и притока Азат-Гохт. В 2000 году река Азат (вместе с монастырем Гегард) была включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ущелье реки находятся огромные столбы, которые местами поднимаются на высоту до 300 метров. Если смотреть издалека на «Симфонию камней» или «Базальтовый Орган», то скалы кажутся похожими на гигантский орган. Базальтовые столбы, которые расположены в ущелье реки Азат, образовались из магмы, расколотой при остывании системой трещин на столбики шестиугольного сечения. Удивительная странность правильных форм базальтовых колонн приковывает взгляд и вызывает восторг. Практически совершенные столбы выглядят так, будто они специально выточены человеческой рукой, а не самой природой. На высоком каменном мысе хорошо виден храм Гарни. Организационные детали • Высота – 1550 м.