9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает:Ровесник Карфагена, Ереван отпразднует в этом году свой 2802-й день рождения. Раны и боль Еревана, его блеск и слава, раскроются вам в полуторачасовой экскурсии 🧭, в ходе которой я расскажу вам легенды и сказания, передающие суть и глубину его жителей, вы услышите реальные истории 📖 и посмеётесь над любимыми шутками ереванцев. В этот отрезок времени вы почувствуете себя непосредственными участниками «живой» экскурсии, в ходе которой гид также ответит на ваши вопросы в режиме реального времени.