9 отзывов оставили туристы

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Онлайн-экскурсия «Ереван — столица Армении вчера, сегодня, завтра»

4.9
9 отзывов
Лусине Х.
Лусине Х. – Гид из Еревана
Ровесник Карфагена, Ереван отпразднует в этом году свой 2802-й день рождения.

Раны и боль Еревана, его блеск и слава, раскроются вам в полуторачасовой экскурсии 🧭, в ходе которой я расскажу вам легенды и сказания, передающие суть и глубину его жителей, вы услышите реальные истории 📖 и посмеётесь над любимыми шутками ереванцев.

В этот отрезок времени вы почувствуете себя непосредственными участниками «живой» экскурсии, в ходе которой гид также ответит на ваши вопросы в режиме реального времени.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • $5 за экскурсию

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Онлайн-экскурсия «Ереван — столица Армении вчера, сегодня, завтра»
Онлайн-экскурсия «Ереван — столица Армении вчера, сегодня, завтра»
Что вас ожидает:Ровесник Карфагена, Ереван отпразднует в этом году свой 2802-й день рождения. Раны и боль Еревана, его блеск и слава, раскроются вам в полуторачасовой экскурсии 🧭, в ходе которой я расскажу вам легенды и сказания, передающие суть и глубину его жителей, вы услышите реальные истории 📖 и посмеётесь над любимыми шутками ереванцев. В этот отрезок времени вы почувствуете себя непосредственными участниками «живой» экскурсии, в ходе которой гид также ответит на ваши вопросы в режиме реального времени.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Идентификатор будет отправлен за 15 минут до начал
Место завершения
🏁 Онлайн
Онлайн-экскурсия «Ереван — столица Армении вчера, сегодня, завтра»
Онлайн-экскурсия «Ереван — столица Армении вчера, сегодня, завтра»
Онлайн-экскурсия «Ереван — столица Армении вчера, сегодня, завтра»
Онлайн-экскурсия «Ереван — столица Армении вчера, сегодня, завтра»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лусине Х.
Лусине Х.
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9 отзывов оставили туристы

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