Монастырь Хор Вирап с видом на гору Арарат

Наша автомобильно-пешеходная экскурсия ⛳ начнётся с места зарождения Христианства в Армении, там, где был заточен Святой Григорий Просветитель — основатель религии. Также монастырь Хор Вирап является самой близкой точкой к легендарной горе Арарат. Отсюда, если повезёт с погодой, открывается сказочный вид на Библейскую гору.

Город-курорт Джермук

Ещё со времен СССР Джермук считался главным оздоровительным городом Армении. Город 🏙️ окружен природными источниками, водопадами, множеством лесов. Благодаря чему в самом городе действуют различные комплексы с минеральными водами, грязевыми ваннами и прочими лечебными процедурами.

На себе мы испытаем только некоторые из них: попробуем несколько видов минеральной воды разной температуры, подышим чистым воздухом, прогуливаясь по парку и посмотрим на настоящий водопад прямо в городе.

Организационные детали: