Озеро Севан, монастырь Севанаванк, обед из даров Севана

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, обед из даров Севана
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, обед из даров Севана
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, обед из даров Севана
Озеро Севан, монастырь Севанаванк, обед из даров Севана

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Севан
  • Монастырь Севанаванк
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Описание

Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова “Ахтамар”, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).

По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!

О происхождении названия «Севан» существуют разные легенды. Но самая распространенная гласит, что когда-то ванские армяне, покинув свои края, переселились на берега озера Севан, походящие на их родину. Но холодный и суровый климат не пришелся им по душе и вспоминая тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!».

Многие приезжают на оз. Севан для того, чтобы попробовать Севанскую рыбу. И в этой нашей поездке мы объязательно воспользуемся случаем и зайдем в лучший ресторан Севана, чтобы дегустировать блюда из Севанской рыбы. А если нам повезет, у нас будет шанс пообщаться с шеф-поваром ресторана, исвестным в Армении мастером, который является лауреатом многих международных премий.

В летнее время будет также 1 час свободного времени, чтобы искупаться на озере Севан.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе Обед на Севане
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота в 09:45
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🍤Гастрономические⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культура🚌На автобусе🍀Природа и пейзажиОзеро Севан🗽Популярные местаС обедом

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