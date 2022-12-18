Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова “Ахтамар”, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).

По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!

О происхождении названия «Севан» существуют разные легенды. Но самая распространенная гласит, что когда-то ванские армяне, покинув свои края, переселились на берега озера Севан, походящие на их родину. Но холодный и суровый климат не пришелся им по душе и вспоминая тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: «Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!».

Многие приезжают на оз. Севан для того, чтобы попробовать Севанскую рыбу. И в этой нашей поездке мы объязательно воспользуемся случаем и зайдем в лучший ресторан Севана, чтобы дегустировать блюда из Севанской рыбы. А если нам повезет, у нас будет шанс пообщаться с шеф-поваром ресторана, исвестным в Армении мастером, который является лауреатом многих международных премий.

В летнее время будет также 1 час свободного времени, чтобы искупаться на озере Севан.