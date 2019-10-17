26 отзывов оставили туристы

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По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц

Путешествие к стенам святых обителей и древних городов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 6 часов
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре города
  • Заказать экскурсию

От 120 за экскурсию

У этой экскурсии26 отзывов
5
Tigran
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Tigran – Гид в Ереване
Вы проследите весь путь армянской христианской традиции от самой колыбели до её расцвета и современности, побывав в центре Армянской Апостольской церкви, у руин одного из грандиознейших храмов и в городе-крепости на вулканическом холме, где жили предки первых армянских христиан.

И насладитесь не только красотой архитектуры и аурой прошлого, но и природой моей родной Армении — видами Араратской долины.
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц

Что вас ожидает

История христианства от истоков
Эта экскурсия — не просто тур по многочисленным храмам и церквям, коих на территории страны невообразимое множество, но настоящее путешествие по местам христианского наследия, которому более 1700 лет. Вы буквально почувствуете дыхание прошлого, оказавшись в тени священных обителей и стен древних городов, узнаете о том, как укоренялась религия в Армении, и увидите, как христианское прошлое способствовало тому, чтобы город Вагаршапат (Эчмиадзин) стал одним из главных культурных центров Армении.

Храм Бдящих Ангелов — Звартноц
Вы посетите руины древнего храма Звартноц, на месте которого сегодня открыт археологический музей-заповедник. Несколько веков назад землетрясение разрушило храм — монументальное трёхъярусное сооружение, но и сегодня оно поражает своей мощью и в то же время воздушностью. Вы поймёте, насколько грандиозным был Звартноц, как только взглянете на его частично реконструированный архитектурный каркас.

Эчмиадзин — колыбель христианства
Город Эчмиадзин — резиденция армянского патриарха, католикоса всех армян, и центр Армянской Апостольской церкви. Вы узнаете, почему армяне верят, что Эчмиадзин — это благословенное богом место и как это связано с его названием, побываете в Музее христианства и прогуляетесь по парку на территории кафедрального собора. Увидите древние храмы в честь первых христианок-мучениц, здание семинарии XIX века, где ныне расположился Художественный музей, и посмотрите на новый, современный Эчмиадзин, живущий полноценной жизнью культурно богатого города.

Город-крепость Мецамор
Наш путешествие затронет и период древнейшей истории — вы побываете в городе Мецамор, уникальном памятнике мировой культуры. Здесь находится одна из первых медеплавилен, которые дошли до наших дней. Вы увидите хорошо сохранившиеся доменную печь и котлы, где наши предки плавили медь, бронзу и железо, а также древнейшую обсерваторию и познакомитесь с открытиями мецаморцев, запечатлёнными в наскальной живописи.

Организационные детали

  • Выезд из центра Еревана, возможен трансфер от/до отеля (обсуждается)
  • Отдельно оплачиваются: входные билеты в музеи, обед (по желанию)
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tigran
Tigran
Я Тигран, гид с многолетним опытом. По профессии географ, человек, влюбленный в Армению. Приглашаю вас в увлекательные туры по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Организую также обучающие фото-туры, научу не только видеть, но еще и передавать увиденное через прекрасные фотографии.
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26 отзывов оставили туристы

17 октября 2019
Великолепные места, очень много интересной информации. Спасибо Тиграну на экскурсию. Любовь к Армении сквозит в каждом его слове!
Виктор
5 октября 2019
Спасибо большое Тавросу за прекрасную поездку. Таврос очень обаятельный и эрудированный человек. Много и интересно рассказывал о Эчмиадзине и Звартноце. Чувствуется любовь к истории своей страны. Очень рекомендуем Тавроса как экскурсовода.
27 сентября 2019
Спасибо Тиграну за проведенную экскурсию. Прекрасное знание материала, ответы на любые вопросы. Архитектура строительства храмов Армении стала понятнее и с технологической и исторической точки зрения.
Мария
3 сентября 2019
Глубочайщая эрудиция гида помогает разобраться в христианских истоках и истории армянского народа. Интеллектуальный активный отдых. Очень советую.
13 августа 2019
Были на экскурсии 4 августа 2019. Нас 5 человек. Нашим гидом был Тавров- сын Тиграна. По нашей просьбе он помог заказать экскурсию на завод Арарат. А потом мы поехали по святым местам. Ехать не далеко. Но Таврос успел немного рассказать и про Ереван. Он влюблён в свою родину и историю знает хорошо. От экскурсии и гида остались очень хорошие впечатления. Жаль, что собор Эчмиадзина закрыт на реставрацию. Но сокровищницу мы посетили. Ее перенесли в другое помещение. Заранее мы попросили подумать об обеде. Просили место, где вкусно и атмосфера Армении. Таврос привёз нас в прелестный ресторанчик. Огромное спасибо за все!! Нам даже с погодой повезло: было 35 градусов, а не 43. Но все равно тяжеловато. От жары мы немного устали. Нужно посещать Армению в менее жаркое время года.
29 мая 2019
Необыкновенно интересная! Удивительно доходчивая, несмотря на огромный объем информации! Советую обязательно съездить на эту экскурсию! Большое спасибо!
20 мая 2019
Замечательный мудрый человек, ведущий позначательную экскурсию по любимым местам-что может быть лучше для туриста?Опытный гид проведет Вас в исторические места древней земли и научит сопереживать ее прошлому и верить в ее будущее.
16 мая 2019
Мы с подругами (нас было четверо) были в Армении 7 дней, с 4 по 10 мая. За эти дни посетили много экскурсий. и от поездки остались самые теплые и незабываемые впечатления. Неделя пребывания пролетела как на одном дыхании, и за это огромное южное спасибо Тиграну и его сыну Тавросу. За прекрасные и интересные рассказы об Армении, ее истории и религии, красотах и достопримечательностях. Буквально все, начиная от организации маршрута, подачи комфортабельного транспорта, их терпения, образованности и начитанности, и проведения экскурсий, прошло на Ура. В их рассказах чувствовалась любовь к своей стране, огромные знания и опыт. Очень внимательные, эрудированные, интеллигентные, деликатные, прекрасные рассказчики и собеседники. Фото и видео, сделанные на экскурсиях, будут напоминать нам о незабываемых минутах, проведенных в Армении. Ее гостеприимство, армянская кухня, доброжелательность армянского народа, непередаваемые красоты гор и горных рек, храмов и монастырей с их древними историями оставили неизгладимые впечатления у нас. Еще раз огромное спасибо Тиграну и Тавросу за все проведенные вместе интересные и незабываемые дни, и не говорим прощай, а говорим - до новых встреч... На экскурсиях по Южной Армении.... И ждем фото))) Очень рекомендуем всем экскурсии с Тиграном, вы получите такие же эмоции и впечатления, как и мы!!!
9 мая 2019
Мы были на этой экскурсии 4 мая, Очень понравилось и как была организована экскурсия и очень интересные рассказы Тиграна об истории Армении, чувствовалось, что Тигран очень глубоко и хорошо знает и любит Армению, что передалось и нам. Спасибо.
18 февраля 2019
Спасибо большое Тиграну за экскурсию. Все очень хорошо организовано, интересно и учитывает интересы путешественников. Мы были с детьми, но все прошло хорошо и нам очень понравилось. Узнали много интересного
Ещё 16 отзывов

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