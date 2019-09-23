6 отзывов оставили туристы

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По шёлковому пути к монастырям над пропастью

Автопутешествие в монастыри Оганаванк и Сагмосаванк, усыпальницу Ахцка и древний Аштарак

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в центре города
  • Заказать экскурсию

От 125 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Tigran
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Tigran – Гид в Ереване
Живописная дорога, древние монастыри и поселения над ущельями — вас ждёт увлекательная поездка с рассказами об истории 📖, обычаях и традициях.

Вы проедете по следам Великого шёлкового пути, прикоснётесь к истокам армянской народности, побываете в монастырях, окутанных легендами, и узнаете о первых виноградниках на Араратской земле.
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
По шёлковому пути к монастырям над пропастью

Что вас ожидает

По следам Великого шёлкового пути
Путь лежит по красивейшей дороге в Арагацотнскую область: вам посчастливится увидеть отрезок Шёлкового пути, где соединялись торговые магистрали, ведущие с востока на запад. Вам встретятся древние каменные мосты, мельницы и караван-сараи той эпохи. Вы узнаете о роли армянских царей в развитии экономических и культурных связей со странами Европы, Азии, Африки, об обычаях, товарах и традициях. И конечно, по дороге вас ждут прекрасные пейзажи.

Свидетельство национальной государственности
На краю ущелья на отвесных скалах вас встретит село Ахцк, которое славится уникальной царской усыпальницей. Вы увидите этот важнейший памятник национальной истории, узнаете о династии Аршакуни и загадках царей-язычников. А также посмотрите на базилику, упоминаемую уже в 606 году, на остатки монументальных сооружений и полюбуетесь видом на Араратскую долину.

Древнейший Аштарак
На высоком берегу реки Касах расположился старинный армянский город Аштарак: вы узнаете историю этого поселения и обряды местных жителей, прогуляетесь по старым улочкам и окинете взглядом всё ущелье. Услышите легенды о монастырях Спитакавор и Кармравор и сможете заглянуть в музей армянского писателя Перча Прошяна.

Вина Армении
Вы заедете на крупнейший винный завод «Армения Вайн», где услышите об особенностях местного виноделия, посмотрите на винные подвалы, узнаете, как здесь берегут вековые традиции и, конечно, продегустируете качественные армянские вина.

Монастыри над пропастью
Вы отправитесь к средневековым монастырям Оганаванк и Сагмосаванк, возвышающимся над глубоким ущельем: эти места поразят вас не только масштабностью и древностью армянской архитектуры, но и головокружительными горными пейзажами. И может быть, вам улыбнётся удача, и вы понаблюдаете за полётом сокола над каньоном! В Оганаванке я расскажу вам о базилике Сурб Григор, где вы увидите один из немногих в Армении иконостасов. А в Сагмосаванке узнаете об истории этого монастыря с обширным притвором и книгохранилищем 13 века и оцените акустику некоторых залов.

Памятник Армянскому Алфавиту
По дороге вы увидите необычный памятник армянскому алфавиту: я расскажу вам о том, почему в Армении письменность занимает особое место, какие легенды с ней связаны и почему буквы стали культом наравне с хачкарами.

Организационные детали

Выезд из центра Еревана, возможен трансфер от/до отеля (оговаривается дополнительно)

Дополнительные расходы

  • Вход на винный завод и дегустация (от 12€)
  • Посещение музея Перча Прошяна по желанию (стоимость входных билетов — 2$/чел)
  • Возможно организовать обед (по предварительной договорённости, 8-15€ на человека)
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
По шёлковому пути к монастырям над пропастью
По шёлковому пути к монастырям над пропастью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tigran
Tigran
Я Тигран, гид с многолетним опытом. По профессии географ, человек, влюбленный в Армению. Приглашаю вас в увлекательные туры по стране, где вы не только узнаете историю, но и окунётесь в круговорот цветов, света и традиций. Организую также обучающие фото-туры, научу не только видеть, но еще и передавать увиденное через прекрасные фотографии.
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6 отзывов оставили туристы

23 сентября 2019
Сегодня побывали на экскурсии "По шелковому пути к монастырям над пропастью" Ощущение, что приехали в гости к знакомым и они нас возят по своим любимым местам Было комфортно и познавательно Спасибо за чудесный день!
Валерий
17 июня 2019
Пишу отзыв спустя практически год после поездки с Тиграном. Увлекательнейшее путешествие по местам исторической родины, ни с чем не сравнимые виды природы и мест с богатейшей историей, а также восхитительные рассказы об их прошлом и настоящем - одна из луших моих экскурсионных поездок такого рода (в "анамнезе" порядка 60 посещенных стран на 5 континентах). Спасибо!
12 мая 2019
Познавательная экскурсия и необычный маршрут с захватывающими видами! Фотографии получаются поистине сказочными. Можно увидеть сразу много мест на небольшом расстоянии друг от друга, поэтому маршрут не утомителен и подойдёт даже детям. Гид - отличный рассказчик с богатыми знаниями. Рекомендуем эту экскурсию всем-всем!
12 мая 2019
добрый день. Хорошая экскурсия с хорошим гидом. Было интересно
5 января 2019
Очень продуманная экскурсия, гид-очень тактичный человек, сумевший создать комфортную обстановку для всех участников вояжа. Сразу видно, что Тигран живёт своей работой, он легко отвечает на вопросы, заданные во время поездки, повествование выстроено интересно, много удивительных фактов, связанных с историей Армении в контексте истории мировой, умело вплетены в рассказ) Большое спасибо) Будем в Ереване, обязательно опробуем и другие маршруты
15 апреля 2018
Нам очень понравилась экскурсия Тиграна. Продуманный маршрут, интересный рассказ, красивейшие места, которые сами бы не нашли. Тигран - очень интеллигентный, невероятно образованный, очень многое знающий гид. Благодаря Тиграну, мы больше поняли и полюбили Армению. Обязательно вернемся еще! Спасибо!

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