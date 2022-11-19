Сначала тур проходит вдоль проспекта Баграмяна, где вы увидите здание Национальной Ассамблеи, ул. Орбели.

Далее посетите Комплекс «Каскад», или как его еще называют «дорогу на небеса». Каскад является одним из символов Еревана, а также одним из ключевых сооружений города. Каскад привлекает гостей города множеством современных скульптур от известных во всем мире мастеров современного искусства.

Проезжая мимо легендарных армянских коньячных заводов «Арарат» и «Ной» вы направитесь к Голубой мечети. Голубая или Небесная мечеть — это единственный действующий мусульманский собор в Армении, а также символ уважения и толерантности к другим религиям и меньшинствам.

Тур приведет вас в парк «Победы» — самый центр Еревана, где возвышается монумент «Мать-Армения». Памятник олицетворяет собой победу и мужество армянского народа в Великой Отечественной войне.

Далее по улицам Теряна и Абовяна, названных в честь великих армянских писателей, вы направитесь к одной из старых церквeй Еревана — Св. Катогике, построенной в 1264 году.

Последней остановкой вашего тура будет Площадь Республики, откуда начнется пеший тур через Северный Проспект к зданию Оперы и Балета.

Тур завершится праздничным гала-ужином в одном из центральных ресторанов с традиционной армянской кухней и музыкальным сопровождением.