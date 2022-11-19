Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин

Ереван - красивый город, и он становится еще более прекрасным

Ереван — красивый город, и он становится еще более прекрасным в новогодний период с праздничным оформлением и радостным настроением. Во время этого тура вы посетите не только известные места города, но и увидите скрытые уголки. В программу включен праздничный ужин и Wi-Fi в транспорте.
Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин
Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин
Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин
Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин
Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин
Новогодний тур: обзорный тур по Еревану и праздничный гала-ужин

Что вас ожидает 🤩

  • Проспект Баграмяна
  • Здание Национальной Ассамблеи
  • Комплекс «Каскад»
  • Голубая мечеть
  • Парк «Победы»
  • Монумент «Мать-Армения»
  • Церковь Св. Катогике
  • Площадь Республики
  • Здание Оперы и Балета
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Сначала тур проходит вдоль проспекта Баграмяна, где вы увидите здание Национальной Ассамблеи, ул. Орбели.
Далее посетите Комплекс «Каскад», или как его еще называют «дорогу на небеса». Каскад является одним из символов Еревана, а также одним из ключевых сооружений города. Каскад привлекает гостей города множеством современных скульптур от известных во всем мире мастеров современного искусства.
Проезжая мимо легендарных армянских коньячных заводов «Арарат» и «Ной» вы направитесь к Голубой мечети. Голубая или Небесная мечеть — это единственный действующий мусульманский собор в Армении, а также символ уважения и толерантности к другим религиям и меньшинствам.
Тур приведет вас в парк «Победы» — самый центр Еревана, где возвышается монумент «Мать-Армения». Памятник олицетворяет собой победу и мужество армянского народа в Великой Отечественной войне.
Далее по улицам Теряна и Абовяна, названных в честь великих армянских писателей, вы направитесь к одной из старых церквeй Еревана — Св. Катогике, построенной в 1264 году.
Последней остановкой вашего тура будет Площадь Республики, откуда начнется пеший тур через Северный Проспект к зданию Оперы и Балета.
Тур завершится праздничным гала-ужином в одном из центральных ресторанов с традиционной армянской кухней и музыкальным сопровождением.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Праздничный ужин с алкогольными напитками
  • Услуги профессионального гида (русский, английский)
  • Wi-Fi в транспорте
  • Вода в бутылках
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Таманяна
Когда и сколько длится?
Когда: 1 -ого января
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Сбор участников проводится у памятника Таманяну, около комплекса Каскад. Пожалуйста, приходите за 20 минут до начала тура. Тур проводится на двух языках - русском и английском.
  • ВАЖНО:
  • После бронирования нужно отправить фото паспорта согласно требованию Налоговой службы Армении.
  • Обратите внимание: вы оплачиваете 20% тура онлайн каналу, а остальную часть по ссылке, которую мы вам отправим сразу после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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