Природная красота горной Армении (с обедом)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Природная красота горной Армении (с обедом)
Природная красота горной Армении (с обедом)
Природная красота горной Армении (с обедом)
Природная красота горной Армении (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Цахкадзор
  • Монастырь Кечарис
  • Оз. Севан
  • Монастырь Агарцин
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Мы начнем путешествие с посещения г. Цахкадзор, где зимой открывается горнолыжный сезон и собираются тысячи туристов со всего мира! Это место любил поэт О. Мандельштам, и многие произведения он посвятил пейзажам города. Главной достопримечательностью городя является монастырь Кечарис. Здесь все овеяно атмосферой спокойствия и надежды на лучшее.

Далее вы увидите самое красивое в стране озеро Севан, спрятавшееся в окружении гор.

Следующий пункт в маршруте групповой экскурсии по Армении – город Дилижан, который еще называют «Армянской Швейцарией». Вы прогуляетесь пешком по самой старой улице, полюбуетесь архитектурой и посетите памятник Мимино. Вы прикоснетесь к истории этого уникального героя и улыбнетесь, вспоминая добрый фильм и его культовые фразы

Наш групповой тур по Армении продолжит посещение монастыря Агарцин, который утопает в зелени лесов и тени величественных гор. Вы заметите его еще издалека, ведь белизну и величественность высоких стен невозможно упустить из вида. Это жемчужина армянского зодчества – недаром само название означает в переводе «Игра орлов», гордых и сильных птиц. И действительно, здесь просто невозможно не почувствовать себя как в сказке!

А еще в программе есть традиционный обед. К вечеру вернемся в Ереван и завершим маршрут яркой групповой экскурсии у памятника А. Таманяну.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
  • Wi-Fi в транспорте
  • Традиционный обед
  • Дегустация вина
  • Вода в бутылках
  • Местные сладости
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🚗На машине🧒Можно с детьмиВодные развлечения🏛История и архитектура☀️На весь день🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культура🚌На автобусе🍀Природа и пейзажиГоры🍤ГастрономическиеС обедом

Похожие туры в Ереване

Природная красота горной Армении (обед включён)
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
4.8
29 отзывов
Природная красота горной Армении (обед включён)
Приглашаем вас отправиться к озеру Севан с незабываемыми видами
ул. Таманяна
Завтра
18 янв
20 янв
25 янв
$38.20 за 1 человека
Горный Цахкадзор, озеро Севан и Дилижан за 1 день (обед включен)
9 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 19 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
5
4 отзыва
Горный Цахкадзор, озеро Севан и Дилижан за 1 день (обед включен)
Главный зимний курорт Армении, одно из крупнейших озер Кавказа и армянская Швейцария
у памятника Таманяну
Завтра
18 янв
20 янв
25 янв
37 за 1 человека
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Армен
Армен
Нет отзывов
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
Экскурсия в Татев из Еревана - одна из самых долгих, но виды южной Армении того стоят
Площадь Республики или указанный туристами адрес
Сегодня
Завтра
14 янв
15 янв
$260 за всё до 6 чел.
История Армении: Храм Звартноц, Монастырь Эчмиадзин и мемориал Сардарапат
5 часов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Организатор экскурсии Григорий
Григорий
5
1 отзыв
История Армении: Храм Звартноц, Монастырь Эчмиадзин и мемориал Сардарапат
Автомобильно-пешеходная экскурсия по важным историческим местам Армении
Экскурсия начинается в указанном вами месте
$125 за всё до 6 чел.
Армения от А до Я
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Гаянэ
Гаянэ
4.9
15 отзывов
Армения от А до Я
Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор - прикоснуться к национальному наследию и колориту
Мы с водителем заберем вас из отеля
Завтра
15 янв
16 янв
17 янв
130 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
6.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Наира
Наира
4.3
3 отзыва
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
у отеля Ани Плаза
17 янв
24 янв
31 янв
7 фев
30 за 1 человека
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме (обед включен)
6.5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Лиза
Лиза
4.8
12 отзывов
Очень популярно сейчас
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц + мастер-класс по долме (обед включен)
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
у памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
21 янв
28 янв
4 фев
11 фев
32 за 1 человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 2 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Аэропорт Еревана
15 янв
16 янв
17 янв
18 янв
34 000 за 1 человека
Моя добродушная Армения
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Марта
Марта
Нет отзывов
Моя добродушная Армения
Обнять Армению сердцем, увидеть 6000-летнюю винодельню и научиться готовить суджух
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
300150 за всё до 6 чел.
Шесть ярких дней в Армении
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Асмик
Асмик
Нет отзывов
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра
14 янв
15 янв
16 янв
63 000 за 1 человека
Две крайности древней Армении: Язычество и Христианство
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Anna
Anna
Нет отзывов
Две крайности древней Армении: Язычество и Христианство
Наша экскурсия об истории Армении и её переменчивых взглядах
гостиница проживания туриста
$135 за всё до 3 чел.
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Welcome
Welcome
Нет отзывов
Обзорный тур по Армении 8 дней / 7 ночей
Этот тур позволит Вам влюбиться в Армению и изучить секреты древней культуры страны
Аэропорт Звартноц
$690 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ