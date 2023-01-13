Мы начнем путешествие с посещения г. Цахкадзор, где зимой открывается горнолыжный сезон и собираются тысячи туристов со всего мира! Это место любил поэт О. Мандельштам, и многие произведения он посвятил пейзажам города. Главной достопримечательностью городя является монастырь Кечарис. Здесь все овеяно атмосферой спокойствия и надежды на лучшее.

Далее вы увидите самое красивое в стране озеро Севан, спрятавшееся в окружении гор.

Следующий пункт в маршруте групповой экскурсии по Армении – город Дилижан, который еще называют «Армянской Швейцарией». Вы прогуляетесь пешком по самой старой улице, полюбуетесь архитектурой и посетите памятник Мимино. Вы прикоснетесь к истории этого уникального героя и улыбнетесь, вспоминая добрый фильм и его культовые фразы

Наш групповой тур по Армении продолжит посещение монастыря Агарцин, который утопает в зелени лесов и тени величественных гор. Вы заметите его еще издалека, ведь белизну и величественность высоких стен невозможно упустить из вида. Это жемчужина армянского зодчества – недаром само название означает в переводе «Игра орлов», гордых и сильных птиц. И действительно, здесь просто невозможно не почувствовать себя как в сказке!

А еще в программе есть традиционный обед. К вечеру вернемся в Ереван и завершим маршрут яркой групповой экскурсии у памятника А. Таманяну.