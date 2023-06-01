Послушать дудук, увидеть погреб 17 века и попробовать свежеиспечённую гату от местных бабушек
Поехали с нами пробовать Армению на вкус, рассматривать монастыри в горах, восхищаться видом на Арарат и праздновать фестиваль вина! Отведаем тёплую гату, приготовленную армянскими бабушками, испечём лаваш и заедем на обед в гости в частный дом с погребом. Прогуляемся по Еревану и Дилижану, доедем до языческого храма Гарни и озера Севан. Засмотримся на белоснежный Агарцин в окружении покрытых лесом возвышенностей. Увидим армянский алфавит, обсерваторию и крепость на горе Арагац, самой высокой в стране.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 18 лет.
Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.
Гражданам России, Украины, Казахстана и Республики Беларусь виза в Армению не нужна. Россиянам для поездки даже не нужен загранпаспорт — можно въезжать по российскому паспорту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, аэропорт, 16:20Завершение: Ереван, аэропорт, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Ереване
Привет, меня зовут Влад. Родился, вырос и живу на Северном Кавказе в Пятигорске. По образованию юрист-международник долгое время я совмещал работу и увлечение путешествиями, а в итоге сделал выбор в пользу гор и ни о чём не жалею. Я придумываю путешествия, в которых сочетаются красота природы, активные занятия, интересны знакомства, национальный колорит и веселье. Отправляясь в путешествие вместе со мной, вы можете быть уверены, что получите не «пакетный тур», а проживёте настоящее приключение и узнаете себя с новой стороны. Мне помогает отличная команда ребят: фотографов, историков, местных проводников. Вы обязательно увидитесь с ними в наших приключениях. Начни свою историю путешествий.Задать вопрос
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