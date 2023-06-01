Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи

Послушать дудук, увидеть погреб 17 века и попробовать свежеиспечённую гату от местных бабушек

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Ответы на вопросы
Поехали с нами пробовать Армению на вкус, рассматривать монастыри в горах, восхищаться видом на Арарат и праздновать фестиваль вина! Отведаем тёплую гату, приготовленную армянскими бабушками, испечём лаваш и заедем на обед в гости в частный дом с погребом. Прогуляемся по Еревану и Дилижану, доедем до языческого храма Гарни и озера Севан. Засмотримся на белоснежный Агарцин в окружении покрытых лесом возвышенностей. Увидим армянский алфавит, обсерваторию и крепость на горе Арагац, самой высокой в стране.
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Прочувствовать Армению: фестиваль вина, выпечка лаваша и горные пейзажи
Ближайшие даты:
1
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.
Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.

Гражданам России, Украины, Казахстана и Республики Беларусь виза в Армению не нужна. Россиянам для поездки даже не нужен загранпаспорт — можно въезжать по российскому паспорту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, 16:20
Завершение: Ереван, аэропорт, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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