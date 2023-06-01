Поехали с нами пробовать Армению на вкус, рассматривать монастыри в горах, восхищаться видом на Арарат и праздновать фестиваль вина! Отведаем тёплую гату, приготовленную армянскими бабушками, испечём лаваш и заедем на обед в гости в частный дом с погребом. Прогуляемся по Еревану и Дилижану, доедем до языческого храма Гарни и озера Севан. Засмотримся на белоснежный Агарцин в окружении покрытых лесом возвышенностей. Увидим армянский алфавит, обсерваторию и крепость на горе Арагац, самой высокой в стране.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 18 лет.

Ничего необычного и непривычного с собой брать не потребуется. Информацию о том, что взять и как одеваться, мы отправим вам перед путешествием.

Гражданам России, Украины, Казахстана и Республики Беларусь виза в Армению не нужна. Россиянам для поездки даже не нужен загранпаспорт — можно въезжать по российскому паспорту.