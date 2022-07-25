Путешествие-погружение: открываем Армению

Посетить главные достопримечательности, погостить у жителей, узнать легенды и влюбитьcя в атмосферу

За 11 дней вы сполна погрузитесь в историю и традиции древней страны, ощутите гостеприимство её жителей, оцените живописность природы и богатство пряных вкусов.

Будем жить в колоритных домашних мини-гостиницах, ездить по горным серпантинам на комфортном автобусе, рассматривать старинные храмы и крепости.

Вы поучаствуете в кулинарных мастер-классах, прокатитесь по длиннейшей в мире канатной дороге, полюбуетесь бирюзовым Севаном и, конечно, продегустируете знаменитый коньяк.
Путешествие-погружение: открываем Армению
Путешествие-погружение: открываем Армению
Путешествие-погружение: открываем Армению
Путешествие-погружение: открываем Армению
Путешествие-погружение: открываем Армению
Путешествие-погружение: открываем Армению
Путешествие-погружение: открываем Армению
Ближайшие даты:
2
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Однако планируются достаточно длительные переезды на микроавтобусе и перепады высоты, в том числе часть пути пройдёт по горным серпантинам, поэтому просим оценить свои силы людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонией, а также тех, кого сильно укачивает в транспорте.
Возможны изменения маршрута из-за погодных условий или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.
С собой можно везти любую валюту (рубли, доллары, евро). По прилёте обменяем деньги на драмы. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 100 драм = 15 рублей. На маршруте потребуются преимущественно наличные деньги.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Еревана в 12:30 (точное место встречи будет сообщено дополнительно)
Завершение: Ереван, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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