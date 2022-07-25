Николай — Организатор в Ереване

Провёл 30 экскурсий для 6 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой. Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!». Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия. Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!