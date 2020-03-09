36 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Традиции армянского виноградарства и дегустация вина

Два часа живописной дороги — и вы окажетесь в селе Арени. Это лучшее место, чтобы узнать впечатляющие хроники виноделия Армении. Вы прогуляетесь по убегающему вдаль винограднику и продегустируете 2-3 вида вина из «арени», одного из старейших сортов винограда в мире.

Татев — союз истории, природы и современности

Монастырь Татев 9 века гордо возвышается на высоком плато. К нему вас поднимут «Крылья Татева» — канатная дорога, построенная в 2010 году и попавшая в Книгу рекордов Гинесса как самая длинная в мире. Этот потрясающий путь займет около 15 минут и восхитит вас панорамой ущелья реки Воротан с густыми лесами. В самом монастыре вы узнаете о его судьбе и о тех временах, когда Татев был просветительским и духовном центром страны.

В этой же части путешествия вы увидите изящную сторожевую башню Арснадзор и Чертов мост, созданный руками природы.

Водопад, следы первых людей и армянский Стоунхендж

По дороге мы не пропустим водопад Шаки, рядом с которым много ущелий, крутых склонов, скальных ниш и глубоких гротов. Вы полюбуетесь ими и узнаете о найденных здесь следах жизни в древнекаменном веке. А еще на обратном пути вы посетите древнюю обсерваторию Караундж, или Зорац-Карер, где проникнетесь тайнами места, которое старше Стоунхенджа на 2500 лет.