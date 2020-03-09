36 отзывов оставили туристы

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Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино

Погрузиться в прошлое Армении, «полетать» над ущельем на канатной дороге и разгадать древние тайны

4.61 из 5
36 отзывов
Наре
Наре – экскурсионное агентство в Ереване
Эта экскурсия ⛳ из Еревана — одна из самых долгих, но виды южной Армении того стоят! Вы посетите монастырь Татев, армянский Стоухендж, водопад Шаки и село Арени и узнаете о значении этих мест, а вместе они откроют вам историю 📖 страны.

Дополнят впечатления горная канатная дорога и дегустация вина.
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  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 13 часов
  • 👥 Группа не более 50 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе комплекса Каскад

  • 46 за человека

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Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино

Что вас ожидает

Традиции армянского виноградарства и дегустация вина
Два часа живописной дороги — и вы окажетесь в селе Арени. Это лучшее место, чтобы узнать впечатляющие хроники виноделия Армении. Вы прогуляетесь по убегающему вдаль винограднику и продегустируете 2-3 вида вина из «арени», одного из старейших сортов винограда в мире.

Татев — союз истории, природы и современности
Монастырь Татев 9 века гордо возвышается на высоком плато. К нему вас поднимут «Крылья Татева» — канатная дорога, построенная в 2010 году и попавшая в Книгу рекордов Гинесса как самая длинная в мире. Этот потрясающий путь займет около 15 минут и восхитит вас панорамой ущелья реки Воротан с густыми лесами. В самом монастыре вы узнаете о его судьбе и о тех временах, когда Татев был просветительским и духовном центром страны.

В этой же части путешествия вы увидите изящную сторожевую башню Арснадзор и Чертов мост, созданный руками природы.

Водопад, следы первых людей и армянский Стоунхендж
По дороге мы не пропустим водопад Шаки, рядом с которым много ущелий, крутых склонов, скальных ниш и глубоких гротов. Вы полюбуетесь ими и узнаете о найденных здесь следах жизни в древнекаменном веке. А еще на обратном пути вы посетите древнюю обсерваторию Караундж, или Зорац-Карер, где проникнетесь тайнами места, которое старше Стоунхенджа на 2500 лет.

Организационные детали

  • Вода, армянские сладости, дегустация вина, обед (шашлык, сыры, овощной салат и зелень) и билеты на канатную дорогу включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
  • При себе необходимо иметь паспорт.
  • Оплата на месте в драммах.
  • Длительность экскурсии — 14 часов.
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Место встречи для начала в районе комплекса Каскад.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наре
Наре
Добрый день, дорогие путешественники! Я представляю команду гидов: мы проводим групповые и индивидуальные экскурсии, предоставляем траспортные услуги. Экскурсии проводятся на высококлассных автомобилях с профессиональными гидами и водителями. Во время длительных групповых экскурсий мы всегда организуем традиционный обед, который включен в стоимость. До встречи в Армении!
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36 отзывов оставили туристы

9 марта 2020
Нас везли Аня и Артур. Было весело, комфортно, я не любитель экскурсий, но об этой не пожалела. Очень понравилось в Татеве. Канатка, монастырь, все идеально.
Единственный момент - кто плохо переносит дорогу, возьмите драмину. Долго ехать по серантину. В Татеве купите местных горных трав. Запах там огонь у них.
9 марта 2020
Аня прекрасно провела экскурсию.
Дополнительно к программе показала интересные места и донесла до нас много интересной информации
14 ноября 2019
Экскурсия длинная, но хорошо организована, все рассчитано по времени. В рассказе гида Дианы лично мне не хватило информации о стране, истории, каких то интересных фактов. Про монастырь Татев не было связного рассказа. Также очень не понравилось то, что группа в автобусе была смешанная англоязычная и русскоговорящая, поэтому гид всю информацию дублировала на английском языке. В остальном все хорошо! Спасибо!
11 ноября 2019
Были на 4-х экскурсиях от этой компании. Напишу про все в одном отзыве. Во-первых. прекрасная организация поездок: комфортабельные небольшие автобусы, в каждом есть wi-fi, на время всей поездки предоставляется питьевая бутылированная вода, угощают гатОй (армянская сладость) и на длинных экскурсиях нас еще и вкусно кормили. Спасибо большое девушкам-экскурсоводам: Арминэ, Жасмин и Гаянэ за интересные рассказы, причем не только об объектах экскурсии, но и об истории и культуре Армении. Кстати, свободного времени на самостоятельный осмотр всегда хватало. Отдельное спасибо нашему водителю Артуру за уверенное и безопасное вождение. Всем рекомендую!
7 ноября 2019
Все превосходно! Огромное спасибо гиду Гайане! Все ожидания оправдались. Прекрасный обед. Завораживающий вид с канатной дороги.Интересный рассказ о монастыре Татев.
Рекомендуем всем!
7 ноября 2019
Очень понравилось! Посетили древний мегалитический комплекс Караундж! Потрясающее место!
5 ноября 2019
В целом экскурсия хорошая. Татев впечатлил. Из минусов: 1) отправились в дорогу на 15 минут позже (ждали опоздавших), хотя в билете указано прийти за 15 минут, 2) заезд на дегустацию вина (мы об этом конечно знали заранее, но 40 минут на винном заводе многовато, ещё и учитывая позднее возвращение в Ереван)
Светлана
3 ноября 2019
Благодарю за проведённую экскурсию и полученную информацию! Организация, транспорт, обслуживание были отличными. Возможно оценка ниже ожидаемой, но, к сожалению, если бы эта экскурсия была первой в нашей поездке по Армении, то мало бы что-то можно было понять об Армении, её культуре, истории и жителях. Конечно же, есть и оправдание для гида: не все и не всегда желают получить более глубокие познания, и может быть поэтому гид не смогла поделиться с нами своими обширными знаниями, которыми, как я поняла, она владеет.
Ещё нам очень повезло, что на эту экскурсию поехали две армянские семьи (4 человека), с которыми в автобусе мы сидели рядом, и у нас была возможность доброго и интересного общения. Премного им благодарна, а так же восхищена их любовью к своей стране!
В предыдущий день у нас была поездка на Севан - «Древние святыни Армении и «наше море» Севан», поэтому маленькие нюансы не сильно повлияли на общее впечатление об экскурсии в Татев и её оценку.
Данную поездку обязательно рекомендую, потому как Вы сможете увидеть необыкновенную природу Армении и посетить одни из интереснейших мест этой страны.
1 ноября 2019
Прекрасно организованная и выстроенная поездка. Причем воспринимать ее нужно именно, как путешествие - пейзажи за окном просто фантастические, а не как переезд от одной достопримечательности к другой. Отдельное спасибо гиду Саше (забыла, как его имя звучит по-армянски), очень внимательный, предупредительный, эрудированный. Но поездка действительно утомительная - рассчитывайте свои силы.
28 октября 2019
Все очень здорово. Чудесные гид Анна, водитель Марат и все организация!
Ещё 26 отзывов

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