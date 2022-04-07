Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении

Экскурсия в Татев из Еревана - одна из самых долгих, но виды южной Армении того стоят

Индивидуальная
Экскурсия в Татев из Еревана — одна из самых долгих, но виды южной Армении того стоят!
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении
Путешествие в Татев, красота и древность южной Армении

Что вас ожидает:

    По древним дорогам
    Монастырский комплекс Татев по истине является жемчужиной Армянской архитектуры. Он был основан в начале XI века и стал важнейшим центром науки и просвещения в Армении. На территории монастыря в XIV веке был основан крупный университет.
    «Крылья Татева» — самая длинная канатная дорога в мире, которая проходит над ущельем бурной реки Воротан. Полет длится 15 минут и пассажирам позволяет увидеть очень красивый природный пейзаж с высоты более 300 метров, перед глазамы пассажиров открывается удивительно живописный вид на глубокое ущелье, где находится знаменитый «Мост Дьявола». В упомянутом ущелье также было обнаружено много доисторических стоянок неандертальцев.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспортно–экскурсионное обслуживание
    Что не входит
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Площадь Республики или указанный туристами адрес
    Завершение: город Ереван, Площадь Республики или указанный туристами адрес
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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