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По древним дорогам

Монастырский комплекс Татев по истине является жемчужиной Армянской архитектуры. Он был основан в начале XI века и стал важнейшим центром науки и просвещения в Армении. На территории монастыря в XIV веке был основан крупный университет.

«Крылья Татева» — самая длинная канатная дорога в мире, которая проходит над ущельем бурной реки Воротан. Полет длится 15 минут и пассажирам позволяет увидеть очень красивый природный пейзаж с высоты более 300 метров, перед глазамы пассажиров открывается удивительно живописный вид на глубокое ущелье, где находится знаменитый «Мост Дьявола». В упомянутом ущелье также было обнаружено много доисторических стоянок неандертальцев.

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