Озеро Севан и его монастыри

Севан — одно из самых высокогорных и пресных озер в мире. Его вода на столько чиста, а природа на столько впечатляющая, что однажды увидев озеро, человек навеки влюбляется в него. Прекрасные пляжи, напоминающие тропические острова, манят своей нетронутой красотой. А предвкушение жаренной сиги на мангале или севанского рака, заставит отложить все обыденные дела или планы и отправиться на весь день на побережье.

У озера стоит множество древнейших монастырей, к примеру самый известный — Севанаванк или не менее значимый — Айраванк. Когда солнышко ещё не проснулось и не стало ласкать нас своими обжигающими лучами, можно успеть рассмотреть их — таких стоящих и одиноких, покрытых влагой, идущей от озера.

Сколько же лет озеру Севан

Ученые говорят, более 1 миллиона лет. Представьте только, сколько лет озеро служит армянскому народу. Согласно клинописным записям, которые нам оставили наши предки у берегов озера, название Севан происходит от дивного слова Сиуна что значит Озерная страна (от нескольких озер). Урартские клинописи гласят о том, что здесь было много озер и пройдя такой многовековой путь, они все соединились и образовали то чудо, что сейчас дано нам видеть — озеро Севан. На высоте 1916 метров над уровнем моря 🌊 мы окунаемся в прохладные и чистые, как слеза воды «Армянского моря».