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Севан — жемчужина Армении

5
10 отзывов
Виктория Г.
Виктория Г. – Гид из Еревана
Мы отправимся знакомиться с озером Севан, его красотами, монастырями побережья, пообедаем на берегу озера в уютном ресторанчике — попробуем рыбку, раков и кебаб.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $115 за экскурсию

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Севан — жемчужина Армении
Севан — жемчужина Армении

Что вы увидите

  • Озеро Севан
  • Монастырь Айриванк
  • Монастырь Севанаванк
Озеро Севан и его монастыри
Севан — одно из самых высокогорных и пресных озер в мире. Его вода на столько чиста, а природа на столько впечатляющая, что однажды увидев озеро, человек навеки влюбляется в него. Прекрасные пляжи, напоминающие тропические острова, манят своей нетронутой красотой. А предвкушение жаренной сиги на мангале или севанского рака, заставит отложить все обыденные дела или планы и отправиться на весь день на побережье.
У озера стоит множество древнейших монастырей, к примеру самый известный — Севанаванк или не менее значимый — Айраванк. Когда солнышко ещё не проснулось и не стало ласкать нас своими обжигающими лучами, можно успеть рассмотреть их — таких стоящих и одиноких, покрытых влагой, идущей от озера.
Сколько же лет озеру Севан
Ученые говорят, более 1 миллиона лет. Представьте только, сколько лет озеро служит армянскому народу. Согласно клинописным записям, которые нам оставили наши предки у берегов озера, название Севан происходит от дивного слова Сиуна что значит Озерная страна (от нескольких озер). Урартские клинописи гласят о том, что здесь было много озер и пройдя такой многовековой путь, они все соединились и образовали то чудо, что сейчас дано нам видеть — озеро Севан. На высоте 1916 метров над уровнем моря 🌊 мы окунаемся в прохладные и чистые, как слеза воды «Армянского моря».
Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионные услуги
  • Посещение монастырей (бесплатно)
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Площадь Республики
Севан — жемчужина Армении
Севан — жемчужина Армении
Севан — жемчужина Армении
Севан — жемчужина Армении

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория Г.
Виктория Г.
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10 отзывов оставили туристы

Виктория Г. проводит ещё 1 экскурсию

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