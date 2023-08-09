Что вас ожидает:

День 1: Степанаванский дендропарк, крепость Лори и Ванадзор.

Первой остановкой нашего тура будет ботанический сад Степанавана, который был основан польским биологом Эдмондом Леоновичом в 1933. Площадь дендропарка составляет около 35 га и покрыт естественными лесами с многообразными растениями. Большая часть растений была привезена из Ереванского ботанического сада, а также из многих стран мира.

В настоящее время здесь представлено более 500 растений. После посетим руины средневековой крепости — крепость Лори. Здесь сохранилась церковь и 2 бани того времени. В конце тура мы остановимся в Ванадзоре, который является третий по величине город Армении после Еревана и Гюмри и административным центром Лорийской области. здесь мы переночуем.

День 2: Монастыри Ахпат, Санаин, Ахтала и Кобайр.

После завтрака мы отправимся в монастыри Ахпат, Санаин, Ахтала и Кобайр, которые были построены в 10-13 веках. Монастырь Ахпат основан королевой Хосровануш (жена армянского короля Ашот III-ого) в 976 н. э. состоит из одного притвора, два коридор-гробницы, трапезной, скриптория, Часовни Амазаспа, колокольни, несколько часовни-гробниц и крест-камней (хачкар)․

Санаин был административным центром и семейным усыпальницей Кюрикянских Багратидов (10-11 веках) а также епископская резиденция (до 11-ого века). Монастырь Санаин состоит из 3-х церквей, нартхекса, скрипториума, колокольни и академии. Монастыри Ахпат и Санаин включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ахтала — монастырь Армянской Апостольской церкви 10-го века, с захватывающими фресками. Крепость сыграла важную роль в защите северо-западных районов Армении (Гугарк) и является одним из наиболее хорошо сохранившихся из всех крепостей в современной Армении.

Кобайр — еще один замечательный архитектурный комплекс средневековых времен. Был построен в 12 веке. В главной церкви есть частично отреставрированные фрески и отдельная колокольня 3-го века. Есть также три часовни, одна с живописным балконом.

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