Что вас ждет Курортный город Дилижан Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он известен как курортный город, находящийся в западной части реки Ахстев. Город славится не только своими лечебницами, но и архитектурными памятниками: монастырем Агарцин, Гошаванк, ризницами, хачкарами. Монастыри Агарцин В лиственных лесах Тавушского региона взору открывается шедевр армянского зодчества, яркий пример гармонии природы с архитектурой — монастырь Агарцин. Монастырский комплекс был основан в X-XIII вв. и состоит из церквей Св. Григория, Св. Богородицы, Св. Степана и подсобных помещений. Озеро Севан и полуостров Севанаванк Озеро Севан — «голубая жемчужина» Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире. Красивая природа и кристально чистая вода создают прекрасные условия для вашего отдыха. С северо-западной стороны оз. Севан открывается прекрасный вид: от зеркальной поверхности озера поднимается ввысь полуостров со средневековыми монастырями. Монастыри были построены в 874 г. На фоне голубого неба и бирюзового озера церкви Св. Аракелоц и Св. Аствацацин (Богородицы) оставляют неописуемое впечатление на зрителя. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • услуги профессионального гида, • фотосъемка. Туристы оплачивают самостоятельно:

еда.