Путешествие начинается в Гюмри, где улицы хранят истории древних времен.
Здесь можно увидеть краеведческий музей, историко-культурный заповедник и уникальный музей Мгера Мкртчяна.
Далее маршрут ведет в Дилижан, известный своими лечебницами и архитектурными
Здесь можно увидеть краеведческий музей, историко-культурный заповедник и уникальный музей Мгера Мкртчяна.
Далее маршрут ведет в Дилижан, известный своими лечебницами и архитектурными
5 причин купить этот трансфер
- 🌟 Индивидуальный трансфер
- 📜 Профессиональный гид
- 📸 Фотосъемка включена
- 🏞 Уникальные природные пейзажи
- 🏛 Древние монастыри
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Что можно увидеть
- Монастырь Агарцин
- Монастырь Гошаванк
- Озеро Севан
- Полуостров Севанаванк
Описание трансфер
Что вас ждет Курортный город Дилижан Дилижан привлекает людей своей неповторимой природой и мягким климатом. Он известен как курортный город, находящийся в западной части реки Ахстев. Город славится не только своими лечебницами, но и архитектурными памятниками: монастырем Агарцин, Гошаванк, ризницами, хачкарами. Монастыри Агарцин В лиственных лесах Тавушского региона взору открывается шедевр армянского зодчества, яркий пример гармонии природы с архитектурой — монастырь Агарцин. Монастырский комплекс был основан в X-XIII вв. и состоит из церквей Св. Григория, Св. Богородицы, Св. Степана и подсобных помещений. Озеро Севан и полуостров Севанаванк Озеро Севан — «голубая жемчужина» Армении, является самым крупным озером Кавказа и одним из самых больших горных пресноводных озер в мире. Красивая природа и кристально чистая вода создают прекрасные условия для вашего отдыха. С северо-западной стороны оз. Севан открывается прекрасный вид: от зеркальной поверхности озера поднимается ввысь полуостров со средневековыми монастырями. Монастыри были построены в 874 г. На фоне голубого неба и бирюзового озера церкви Св. Аракелоц и Св. Аствацацин (Богородицы) оставляют неописуемое впечатление на зрителя. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги профессионального гида, • фотосъемка. Туристы оплачивают самостоятельно:
еда.
по договоренности
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Оз Севан
- Курортный городок Дилижан
- Монастыри Севанаванк и Агарцин
Что включено
- Трансфер,
- Услуги профессионального гида,
- Фотосъемка.
Что не входит в цену
- Еда.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Еревана
10 часов
Групповая
Озеро Севан и монастыри
Путешествие к озеру Севан и монастырям Армении. Откройте для себя историю и архитектуру в компании опытного гида
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
16 янв в 10:00
18 янв в 10:00
€35 за человека
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Ереване: Озеро Севан, Гарни, Гегард
Ваш уникальный шанс посетить озеро Севан, языческий Гарни и пещерный монастырь Гегард на частной экскурсии из Еревана
Завтра в 10:00
16 янв в 10:00
200€180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
7 часов
Индивидуальная
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погрузитесь в красоту Армении с экскурсией в Дилижан и озеро Севан. Живописные места, древние монастыри и чистейшая природа ждут вас
Начало: Малый центр города
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от 197€178 за всё до 3 чел.