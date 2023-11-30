Сокровища сказочного леса
Если вы ищете место, оторванное от цивилизации, где глубокое ущелье соседствует с девственным лесом, горными водопадами, загадочными пещерами и холодными родниками, то вы непременно должны посетить Ластивер.
Мы прогуляемся по средневековым пещерам, полюбуемся живописными водопадами и испытаем невероятные эмоции в экстрим-парке.
Мы прогуляемся по средневековым пещерам, полюбуемся живописными водопадами и испытаем невероятные эмоции в экстрим-парке.
Ближайшие даты:
30
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Что вас ожидает:
- Пещеры Ластивер
- Водопады Ластивер
- Экстрим-парк
Описание
Пещеры Ластивер Пещеры Ластивер находятся в 130 км. от Еревана, в Тавушской области. Тавушская область, благодаря обилию зеленых лесов и горному, альпийскому микроклимату, ассоциируется со Швейцарией. Ластивер — пещерный комплекс с древними наскальными рисунками, находящийся в ущелье реки Хачахпюр в 3 км. от села Енокаван. Путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес, где вы встретите множество водопадов, а также насладитесь свежим воздухом и прекрасной природой. Загадочные барельефы В средневековых пещерах, во время монгольского нашествия XIII-XIV вв., скрывались жители региона. Чтобы добраться до них, им приходилось сооружать длинные лестницы из бревен, расположенных друг на друге. Сооружение походило на плотину, именно поэтому в народе местность стали называть «ластивер», что в переводе означает «вверх по плотине». На стенах пещер отображены барельефы изумительной красоты, отлично сохранившиеся до наших дней. Кто является автором этого загадочного изваяния и в каком веке оно было сделано — неизвестно. Бытует мнение, что здесь изображена сцена свадьбы, но это всего лишь версия. Мало кто знает, что автором работы является скульптор Беник Петросян, который создал эту картину в 1970-м году. Водопад Ластивер Тавушская область богата реками. Эти реки происходят из высокогорных источников. Возможно, именно поэтому в Ластивере есть несколько больших и маленьких водопадов. Путь к водопаду впечатляет своей пышной растительностью. Когда вы погрузитесь в чащу, вы сразу почувствуете прохладу и свежесть. При благоприятной погоде желающие смогут поплавать в реке Хачахпюр. Экстрим парк Любители экстрима могут (до спуска или после него) прокатиться на зиплайне. Зиплайн — это спуски по стальным канатам, натянутым между специальными платформами, над ущельем. Вы пролетите по 5 линиям: 135м, 268м, 200м, 375м и 750м. Средняя скорость – 5 м/с, высота – 200-300 м. Важная информация • Поездка от Еревана до точки старта займёт 3 часа.
- Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги инструктора-гида
- Бутилированная вода
- Что не входит
- Входные билеты
- Перекус на маршруте (по желанию)
- Зиплайн в экстрим-парке
- Место начала и завершения?
- По месту проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Поездка от Еревана до точки старта займёт 3 часа.
- Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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