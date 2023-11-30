Сокровища сказочного леса: пещеры Ластивер, водопады, домики на деревьях

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Сокровища сказочного леса

Если вы ищете место, оторванное от цивилизации, где глубокое ущелье соседствует с девственным лесом, горными водопадами, загадочными пещерами и холодными родниками, то вы непременно должны посетить Ластивер.

Мы прогуляемся по средневековым пещерам, полюбуемся живописными водопадами и испытаем невероятные эмоции в экстрим-парке.
Сокровища сказочного леса: пещеры Ластивер, водопады, домики на деревьях
Сокровища сказочного леса: пещеры Ластивер, водопады, домики на деревьях
Сокровища сказочного леса: пещеры Ластивер, водопады, домики на деревьях
Сокровища сказочного леса: пещеры Ластивер, водопады, домики на деревьях
Сокровища сказочного леса: пещеры Ластивер, водопады, домики на деревьях
Сокровища сказочного леса: пещеры Ластивер, водопады, домики на деревьях
Сокровища сказочного леса: пещеры Ластивер, водопады, домики на деревьях
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
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4
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Что вас ожидает:

  • Пещеры Ластивер
  • Водопады Ластивер
  • Экстрим-парк

Описание

Пещеры Ластивер Пещеры Ластивер находятся в 130 км. от Еревана, в Тавушской области. Тавушская область, благодаря обилию зеленых лесов и горному, альпийскому микроклимату, ассоциируется со Швейцарией. Ластивер — пещерный комплекс с древними наскальными рисунками, находящийся в ущелье реки Хачахпюр в 3 км. от села Енокаван. Путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес, где вы встретите множество водопадов, а также насладитесь свежим воздухом и прекрасной природой. Загадочные барельефы В средневековых пещерах, во время монгольского нашествия XIII-XIV вв., скрывались жители региона. Чтобы добраться до них, им приходилось сооружать длинные лестницы из бревен, расположенных друг на друге. Сооружение походило на плотину, именно поэтому в народе местность стали называть «ластивер», что в переводе означает «вверх по плотине». На стенах пещер отображены барельефы изумительной красоты, отлично сохранившиеся до наших дней. Кто является автором этого загадочного изваяния и в каком веке оно было сделано — неизвестно. Бытует мнение, что здесь изображена сцена свадьбы, но это всего лишь версия. Мало кто знает, что автором работы является скульптор Беник Петросян, который создал эту картину в 1970-м году. Водопад Ластивер Тавушская область богата реками. Эти реки происходят из высокогорных источников. Возможно, именно поэтому в Ластивере есть несколько больших и маленьких водопадов. Путь к водопаду впечатляет своей пышной растительностью. Когда вы погрузитесь в чащу, вы сразу почувствуете прохладу и свежесть. При благоприятной погоде желающие смогут поплавать в реке Хачахпюр. Экстрим парк Любители экстрима могут (до спуска или после него) прокатиться на зиплайне. Зиплайн — это спуски по стальным канатам, натянутым между специальными платформами, над ущельем. Вы пролетите по 5 линиям: 135м, 268м, 200м, 375м и 750м. Средняя скорость – 5 м/с, высота – 200-300 м. Важная информация • Поездка от Еревана до точки старта займёт 3 часа.
  • Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги инструктора-гида
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Входные билеты
  • Перекус на маршруте (по желанию)
  • Зиплайн в экстрим-парке
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Поездка от Еревана до точки старта займёт 3 часа.
  • Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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