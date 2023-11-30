Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки.

Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.

Пещеры Ластивер Пещеры Ластивер находятся в 130 км. от Еревана, в Тавушской области. Тавушская область, благодаря обилию зеленых лесов и горному, альпийскому микроклимату, ассоциируется со Швейцарией. Ластивер — пещерный комплекс с древними наскальными рисунками, находящийся в ущелье реки Хачахпюр в 3 км. от села Енокаван. Путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес, где вы встретите множество водопадов, а также насладитесь свежим воздухом и прекрасной природой. Загадочные барельефы В средневековых пещерах, во время монгольского нашествия XIII-XIV вв., скрывались жители региона. Чтобы добраться до них, им приходилось сооружать длинные лестницы из бревен, расположенных друг на друге. Сооружение походило на плотину, именно поэтому в народе местность стали называть «ластивер», что в переводе означает «вверх по плотине». На стенах пещер отображены барельефы изумительной красоты, отлично сохранившиеся до наших дней. Кто является автором этого загадочного изваяния и в каком веке оно было сделано — неизвестно. Бытует мнение, что здесь изображена сцена свадьбы, но это всего лишь версия. Мало кто знает, что автором работы является скульптор Беник Петросян, который создал эту картину в 1970-м году. Водопад Ластивер Тавушская область богата реками. Эти реки происходят из высокогорных источников. Возможно, именно поэтому в Ластивере есть несколько больших и маленьких водопадов. Путь к водопаду впечатляет своей пышной растительностью. Когда вы погрузитесь в чащу, вы сразу почувствуете прохладу и свежесть. При благоприятной погоде желающие смогут поплавать в реке Хачахпюр. Экстрим парк Любители экстрима могут (до спуска или после него) прокатиться на зиплайне. Зиплайн — это спуски по стальным канатам, натянутым между специальными платформами, над ущельем. Вы пролетите по 5 линиям: 135м, 268м, 200м, 375м и 750м. Средняя скорость – 5 м/с, высота – 200-300 м. Важная информация • Поездка от Еревана до точки старта займёт 3 часа.