Музыкальный вечер в гостях у маэстроИзвестнейший в Армении человек, джазмен и композитор, и наш хороший друг Гарри Кеосаян с радостью примет вас у себя дома. Гарри сыграет для вас свои и другие известные произведения, а его красавица жена угостит блюдами, собственноручно приготовленными специально для вас!
Вы насладитесь фантастической атмосферой вечера с бокалом вина, вдохновленные музыкой, исполненной Кеосаяном на рояле и органе Хаммонде. Известный джазмен также с удовольствием побеседует с вами и расскажет интересные истории 📖 о своих встречах со знаменитыми звездами и артистами. Этот необычный вечер станет одним из лучших воспоминаний праздника, проведенного в Армении!
Организационные детали:
Пожалуйста примите во внимание то, что мы будем в гостях у композитора дома. Форма одежды — свободная.
Что входит
Трансфер из отеля Ширак в частный дом композитора
Музыкальный вечер с угощением вина и десертов
Обратный трансфер до отеля Ширак
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.