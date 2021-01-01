Музыкальный вечер в гостях у маэстроИзвестнейший в Армении человек, джазмен и композитор, и наш хороший друг Гарри Кеосаян с радостью примет вас у себя дома. Гарри сыграет для вас свои и другие известные произведения, а его красавица жена угостит блюдами, собственноручно приготовленными специально для вас!

Вы насладитесь фантастической атмосферой вечера с бокалом вина, вдохновленные музыкой, исполненной Кеосаяном на рояле и органе Хаммонде. Известный джазмен также с удовольствием побеседует с вами и расскажет интересные истории 📖 о своих встречах со знаменитыми звездами и артистами. Этот необычный вечер станет одним из лучших воспоминаний праздника, проведенного в Армении!

Организационные детали: